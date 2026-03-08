Getty Images Sport
Traduzido por
O astro da seleção americana Sergino Dest dá notícias após sair mancando lesionado na última partida do PSV, gerando receios quanto à sua disponibilidade para a Copa do Mundo de 2026
Dest sofre lesão no tendão da coxa
Dest começou a partida e permaneceu em campo por 57 minutos, enquanto o PSV garantia a vitória por 2 a 1. No entanto, a tarde terminou em frustração para o jogador de 25 anos, que caiu e precisou de atendimento médico imediato. Ele acabou sendo ajudado a sair de campo pela equipe médica do PSV, deixando os torcedores e a comissão técnica preocupados com a gravidade da lesão, enquanto a contagem regressiva para o grande evento do verão continua.
- Getty Images Sport
Um pesadelo recorrente para o lateral
Dest só voltou à ação internacional em setembro, após uma recuperação exaustiva de uma lesão no ligamento cruzado anterior. Essa lesão manteve o ex-jogador do Barcelona afastado dos gramados por mais de um ano, fazendo com que ele perdesse uma parte significativa do período de transição da seleção nacional sob o comando de Mauricio Pochettino, antes de finalmente conseguir voltar à disputa.
Apesar de sua longa ausência, Dest tem sido titular do PSV nesta temporada, enquanto o time busca o terceiro título consecutivo do campeonato. Ele registrou 35 partidas em todas as competições nesta temporada, contribuindo com dois gols e cinco assistências. No entanto, não está claro quando ele estará apto a retornar após seu último revés.
No entanto, ele divulgou uma declaração prometendo retornar antes do fim da temporada. Dest escreveu no Instagram: “Estarei fora por um tempo para fazer o que mais amo! Mas uma coisa é certa: isso NÃO é o fim da temporada! Farei tudo ao meu alcance para garantir que voltarei o mais rápido possível, no momento certo! Obrigado pelas mensagens, não vou decepcionar vocês! ❤️🙏🏽”
Impacto no plano tático de Pochettino
Pochettino, que assumiu o comando da seleção americana em outubro de 2024, só conseguiu utilizar Dest em quatro partidas até agora. O sistema do técnico argentino depende muito de laterais com vocação ofensiva para dar amplitude e criatividade ao time, uma função que Dest desempenha com perfeição. Sua importância ficou evidente na vitória por 5 a 1 sobre o Uruguai em novembro, quando ele deu uma assistência crucial.
O zagueiro é amplamente considerado um dos titulares da equipe, com suas habilidades ofensivas valorizadas como lateral. Perder um jogador tão dinâmico forçaria Pochettino a repensar sua estrutura defensiva, especialmente com a seleção final da Copa do Mundo se aproximando no final de maio. Os próximos amistosos contra a Bélgica e Portugal em Atlanta deveriam ser o ensaio final para os titulares regulares.
- Getty Images Sport
O caminho para a Copa do Mundo de 2026
O momento da lesão é crítico, já que a seleção americana se prepara para um torneio histórico em casa. Após os amistosos de março, os Estados Unidos enfrentarão o Senegal e a Alemanha nos últimos jogos preparatórios antes de iniciar sua campanha no Grupo D contra o Paraguai no SoFi Stadium. A programação os leva então a Seattle para enfrentar a Austrália, antes de retornarem a Los Angeles para a final do grupo.
Todos os membros da equipe estão lutando por uma vaga, mas o pedigree de Dest o torna uma escolha quase certa, se estiver em condições físicas adequadas. O departamento médico do PSV realizará agora mais exames para determinar a duração de sua afastamento. Para Pochettino e os torcedores americanos, a esperança é que isso seja apenas um pequeno contratempo, e não uma repetição dos problemas com lesões que têm atormentado a carreira recente de Dest.
Publicidade