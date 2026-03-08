O astro da seleção americana Sergino Dest dá notícias após sair mancando lesionado na última partida do PSV, gerando receios quanto à sua disponibilidade para a Copa do Mundo de 2026

Dest só voltou à ação internacional em setembro, após uma recuperação exaustiva de uma lesão no ligamento cruzado anterior. Essa lesão manteve o ex-jogador do Barcelona afastado dos gramados por mais de um ano, fazendo com que ele perdesse uma parte significativa do período de transição da seleção nacional sob o comando de Mauricio Pochettino, antes de finalmente conseguir voltar à disputa.

Apesar de sua longa ausência, Dest tem sido titular do PSV nesta temporada, enquanto o time busca o terceiro título consecutivo do campeonato. Ele registrou 35 partidas em todas as competições nesta temporada, contribuindo com dois gols e cinco assistências. No entanto, não está claro quando ele estará apto a retornar após seu último revés.

No entanto, ele divulgou uma declaração prometendo retornar antes do fim da temporada. Dest escreveu no Instagram: “Estarei fora por um tempo para fazer o que mais amo! Mas uma coisa é certa: isso NÃO é o fim da temporada! Farei tudo ao meu alcance para garantir que voltarei o mais rápido possível, no momento certo! Obrigado pelas mensagens, não vou decepcionar vocês! ❤️🙏🏽”