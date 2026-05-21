Por enquanto, a disponibilidade de Richards depende da rapidez com que o inchaço diminua, e Glasner afirmou que o Palace está fazendo todo o possível para que ele tenha uma chance.

“Chris também vai perder o jogo contra o Arsenal, e agora as chances são de 50/50 para ele e para nós de que ele consiga jogar a final em Leipzig”, disse Glasner. “Ele rompeu dois ligamentos do tornozelo. Acho que está estável, mas bastante inchado, e temos que lidar com o inchaço. Ele precisa voltar ao campo para estar disponível, e isso leva tempo.

“Ele fica aqui do nascer ao pôr do sol fazendo tratamentos e tudo o que podemos fazer para reduzir o inchaço e, claro, temos um ótimo departamento médico, então daremos o nosso melhor, e ele dará o seu melhor – e então vamos ver se conseguimos.”