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Chris Richards USMNTGetty Images
Ryan Tolmich

Traduzido por

O astro da seleção americana Chris Richards pode perder a final da Liga das Conferências após sofrer uma lesão nos ligamentos do tornozelo a poucas semanas da Copa do Mundo

Estados Unidos
C. Richards
Copa do Mundo
Crystal Palace x Arsenal
Crystal Palace
Arsenal
Premier League
Crystal Palace x Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
Conference League

O zagueiro da Seleção Masculina dos EUA, Chris Richards, está em uma corrida contra o tempo para estar pronto para a próxima final da Conference League, revelou o técnico do Crystal Palace, Oliver Glasner, nesta quinta-feira. O zagueiro americano sofreu uma lesão no tornozelo em uma partida recente contra o Brentford, e essa lesão pode afetar a preparação para a Copa do Mundo do astro da Seleção Masculina dos EUA.

  • Chris Richards Crystal Palace 2025-26Getty

    O que aconteceu?

    O zagueiro central do Crystal Palace sofreu uma lesão no tornozelo no último fim de semana, e o clube diagnosticou a lesão como uma ruptura de dois ligamentos. Em declarações à imprensa na quarta-feira, Glasner descartou a participação de Richards na última partida do clube na Premier League, contra o Arsenal, atual campeão, e afirmou que ainda não se sabe se o jogador americano estará apto a tempo para a final da Liga Conferência.

    Nessa final, o Palace enfrentará o Rayo Vallecano em Leipzig, naquela que será a primeira chance do clube de conquistar um troféu europeu.

    • Publicidade
  • Oliver Glasner Crystal Palace 2025-26Getty

    O que foi dito

    Por enquanto, a disponibilidade de Richards depende da rapidez com que o inchaço diminua, e Glasner afirmou que o Palace está fazendo todo o possível para que ele tenha uma chance.

    “Chris também vai perder o jogo contra o Arsenal, e agora as chances são de 50/50 para ele e para nós de que ele consiga jogar a final em Leipzig”, disse Glasner. “Ele rompeu dois ligamentos do tornozelo. Acho que está estável, mas bastante inchado, e temos que lidar com o inchaço. Ele precisa voltar ao campo para estar disponível, e isso leva tempo.

    “Ele fica aqui do nascer ao pôr do sol fazendo tratamentos e tudo o que podemos fazer para reduzir o inchaço e, claro, temos um ótimo departamento médico, então daremos o nosso melhor, e ele dará o seu melhor – e então vamos ver se conseguimos.”

  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    A perspectiva da Seleção Masculina dos EUA

    Qualquer lesão grave sofrida por Richards seria um duro golpe para a seleção americana, já que o zagueiro é um dos poucos titulares incontestáveis do time de Mauricio Pochettino. Desde que o argentino assumiu o comando, Richards se destacou como uma das figuras mais importantes da equipe, tanto pela sua presença defensiva quanto como líder no vestiário e em campo.

    Felizmente, Richards tem tempo para se recuperar, mesmo que perca as últimas partidas da temporada do Palace. A seleção americana disputará dois amistosos antes do torneio, sendo o primeiro em 31 de maio contra o Senegal, seguido por um confronto com a Alemanha em 6 de junho. Os EUA estrearão no torneio contra o Paraguai em 12 de junho, dando a Richards um total de 27 dias entre a lesão e a primeira partida da equipe na Copa do Mundo.

  • Chris Richards USMNTGetty Images

    E agora?

    Pochettino anunciará a convocação da seleção americana na terça-feira, 26 de maio, e os jogadores devem se apresentar em Atlanta no dia seguinte para o início da pré-concentração para a Copa do Mundo. Não se espera que Richards se junte ao grupo antes da final da Liga da Conferência, marcada para 27 de maio.

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