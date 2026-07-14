O Aston Villa se mantém firme em relação a Dibu Martinez: “Ele fica conosco, não vamos deixá-lo ir”. A reação da Juventus

Os ingleses, enfim, fazem uma barreira em torno do seu goleiro titular, que continua tentado pela aventura na Série A. Já na temporada passada, o argentino esteve perto de se despedir de Birmingham e foi cortejado por vários clubes, principalmente da Saudi Pro League. Então, em uma reviravolta, o clube conseguiu mantê-lo no time e, junto com ele, conquistar a Liga Europa. Naquela época, porém, Martinez havia arrancado uma promessa de que, caso surgissem boas ofertas 12 meses depois, ele teria permissão para deixar o Aston Villa.





Com base nessa promessa, a Juve está tentando contratá-lo, mas se depara com o fato de que os Villans relutam em deixá-lo sair de graça e, na verdade, querem uma indenização que caiu dos 15 com que se começou e chegou a menos de 10 milhões. Os bianconeri, por sua vez, e contados com o aval do jogador, querem reduzir o valor a ser pago aos ingleses. Nesse impasse que se arrasta há semanas e que será resolvido após o fim da Copa do Mundo, surge agora essa posição do Aston Villa, que está deixando a Juve apreensiva.