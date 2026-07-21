O Aston Villa mantém negociações surpreendentes para a contratação de Alejandro Garnacho, após fechar com o Chelsea a venda recorde de Morgan Rogers

O relatório detalha ainda que, caso a negociação por Garnacho não se concretize ou o jogador opte por outro destino, o Villa poderia voltar sua atenção para a contratação de outro atacante do Chelsea, Nicolas Jackson. Emery é um admirador de longa data de Jackson desde a época em que trabalharam juntos no Villarreal, e o Villa está estudando a possibilidade de uma transferência definitiva do atacante.

A possível contratação de Jackson daria ao Villa três opções principais no ataque, ao lado de Ollie Watkins e Tammy Abraham, embora este último possa ser vendido caso chegue uma oferta adequada.