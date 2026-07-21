Pro Sports Images
Traduzido por
O Aston Villa mantém negociações surpreendentes para a contratação de Alejandro Garnacho, após fechar com o Chelsea a venda recorde de Morgan Rogers
Villa estuda uma contratação surpresa
De acordo com uma reportagem de Jacob Tanswell, do The Athletic, o Villa manteve conversações sobre uma possível contratação de Garnacho, do Chelsea, neste verão. A diretoria do Villa garantiu uma enorme receita financeira após concordar em vender Rogers ao Chelsea em uma transação de 117 milhões de libras, um recorde britânico. Embora Johan Manzambi seja visto como o substituto direto de Rogers, Emery continua determinado a priorizar a contratação de um ponta veloz, capaz de ultrapassar a defesa adversária.
- Getty Images Sport
Novos alvos surgem após a venda
Antes da opção surpresa de buscar Garnacho, que está disponível para deixar o Chelsea, o Villa havia identificado Crysencio Summerville, do West Ham, e o jovem Ibrahim Mbaye, do Paris Saint-Germain, como alvos principais. Mbaye contratou recentemente o superagente Jorge Mendes, que também representa Emery, para cuidar de seu futuro. Qualquer decisão definitiva em relação a Garnacho influenciará fortemente essa negociação, especialmente porque Summerville está atualmente sendo alvo de uma proposta concreta da Roma, da Série A.
Emery analisa opções para o ataque
O relatório detalha ainda que, caso a negociação por Garnacho não se concretize ou o jogador opte por outro destino, o Villa poderia voltar sua atenção para a contratação de outro atacante do Chelsea, Nicolas Jackson. Emery é um admirador de longa data de Jackson desde a época em que trabalharam juntos no Villarreal, e o Villa está estudando a possibilidade de uma transferência definitiva do atacante.
A possível contratação de Jackson daria ao Villa três opções principais no ataque, ao lado de Ollie Watkins e Tammy Abraham, embora este último possa ser vendido caso chegue uma oferta adequada.
- AFP
E agora, o que vem a seguir?
A diretoria do Villa precisa agir com determinação no mercado de transferências para definir seu elenco ofensivo antes do início da temporada 2026-27. Substituir uma figura-chave como Rogers exige que Emery integre rapidamente seus novos reforços para manter a vantagem competitiva do time. Espera-se que as decisões estratégicas relacionadas à busca por atacantes sejam finalizadas antes da primeira rodada da Premier League, em meados de agosto, quando o Villa estreará na temporada fora de casa, contra o Brighton.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.