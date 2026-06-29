Um fator significativo para o elevado preço pedido é a recente transferência de Elliot Anderson para o Manchester City por 116 milhões de libras. O Villa não quer vender Rogers e acredita que ele vale mais do que seu companheiro de seleção da Inglaterra, apontando as 18 convocações de Rogers para a seleção de seu país — seis a mais do que Anderson — e suas atuações consistentes no cenário continental como justificativa para o valor da transferência.

Além disso, a avaliação do Villa também é afetada pela cláusula de 20% sobre a revenda do Middlesbrough, válida desde sua venda por 15 milhões de libras em 2024. Para garantir que receba um lucro líquido substancial, o clube ajustou suas exigências de acordo com essa cláusula, deixando que o Arsenal e o Chelsea decidam se estão dispostos a arcar com um preço tão alto.