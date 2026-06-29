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O Aston Villa exige uma quantia recorde no mercado britânico pelo jogador Morgan Rogers, alvo do Arsenal e do Chelsea
Um novo recorde de avaliação no Reino Unido
De acordo com o Telegraph, o Villa informou aos interessados que Rogers não poderá deixar o Villa Park por menos de 130 milhões de libras. O jogador de 23 anos, que atualmente está a serviço da seleção inglesa na Copa do Mundo, tornou-se um dos talentos mais cobiçados do futebol europeu após uma temporada brilhante.
A avaliação feita pela diretoria do Villa para Rogers ultrapassaria o atual recorde britânico de 125 milhões de libras, valor que o Liverpool pagou ao Newcastle United por Alexander Isak no verão passado.
Cláusulas de inflação de mercado e de revenda
Um fator significativo para o elevado preço pedido é a recente transferência de Elliot Anderson para o Manchester City por 116 milhões de libras. O Villa não quer vender Rogers e acredita que ele vale mais do que seu companheiro de seleção da Inglaterra, apontando as 18 convocações de Rogers para a seleção de seu país — seis a mais do que Anderson — e suas atuações consistentes no cenário continental como justificativa para o valor da transferência.
Além disso, a avaliação do Villa também é afetada pela cláusula de 20% sobre a revenda do Middlesbrough, válida desde sua venda por 15 milhões de libras em 2024. Para garantir que receba um lucro líquido substancial, o clube ajustou suas exigências de acordo com essa cláusula, deixando que o Arsenal e o Chelsea decidam se estão dispostos a arcar com um preço tão alto.
Arteta tem Rogers na mira
O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, está ansioso para renovar suas opções no meio-campo após mais uma campanha nacional bem-sucedida, e o jogador de 23 anos surgiu como um dos principais alvos dos Gunners. Arteta está empenhado em reforçar seu elenco, já que o clube busca defender o título da Premier League e superar a recente decepção na final da Liga dos Campeões.
Andrea Berta foi encarregado de gerenciar a estratégia de contratações do clube e agora sabe exatamente o que será necessário para trazer o jogador da seleção inglesa para o Emirates Stadium. Como Rogers tem contrato com o Villa até junho de 2031, o clube das Midlands não está sob pressão para vender seu valioso jogador, o que obriga o Arsenal a avaliar se precisará se desfazer de grandes estrelas para financiar uma contratação tão ambiciosa.
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Será que Martinelli poderia ter algum papel na transferência de Rogers para o Arsenal?
O técnico do Villa, Unai Emery, está empenhado em reforçar suas opções nas laterais do campo, independentemente de Rogers ficar ou sair. O espanhol há muito admira Gabriel Martinelli, com quem trabalhou durante sua passagem pelo Emirates, e está ciente de que o Arsenal pode estar disposto a ouvir ofertas. No entanto, o salário substancial de Martinelli pode se tornar um obstáculo para um clube que já está em uma situação financeira delicada.
O técnico do Villa está priorizando jogadores que possam trazer um reforço imediato para seu time titular, enquanto a equipe se prepara para o confronto da Supercopa da UEFA contra o PSG.