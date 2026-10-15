Questionado se o Villa, por sua capacidade de mexer com o lado emocional de Grealish, seria o único clube da Inglaterra capaz de impedir que ele prolongue sua passagem pelo Everton, Nevin, que falou em parceria com o NetBet Casino, disse à GOAL: “É uma situação complicada porque, no fim das contas, por mais doloroso que seja, tudo pode se resumir a dinheiro. Jack não sai barato.

“Certo, o contrato dele termina, mas ainda estamos falando de muito dinheiro. Não haverá mais a possibilidade de o Manchester City pagar parte do salário dele. Então, contratá-lo é uma decisão importante para qualquer equipe. Talvez seja possível contratar dois ou três jogadores pelo valor desse salário. É uma situação difícil.

“Sim, ele gostaria de ir para o Villa. Olho para o Villa e não sei se o contrataria neste momento. Há o estilo de jogo da equipe e também a necessidade de se ajustar às próprias limitações. Tenho a impressão de que o Everton combina com ele.

“Estive no jogo contra o Hull no fim de semana passado e, para ser sincero, todos os motivos que fizeram Pep perder a paciência ficaram visíveis no primeiro tempo. Ele estava um pouco displicente, não passava pelos adversários, não atacava, estava meio desatento e preguiçoso. Não dá para jogar assim na Premier League. E pensei: ‘Moyesy não vai gostar disso’.

“De qualquer forma, voltou para o segundo tempo e foi ótimo. Ele precisa de alguém assim. É fácil falar em firmeza e carinho, mas acho que Jack precisa sentir uma espécie de respeito e admiração por um treinador. E não sei quantos treinadores conseguem despertar isso. Acho que Moysey consegue se adaptar e fazer isso. Por isso, suspeito que o Everton seja o clube em que ele vai ficar.”