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Jack Grealish Everton 2026-27 away kitGetty
Chris Burton
Traduzido por

O Aston Villa é a única ameaça ao plano do Everton de contratar Jack Grealish sem custos de transferência? Ex-ponta do Everton explica o impasse envolvendo “dinheiro” antes da saída do astro de 100 milhões de libras do Manchester City

J. Grealish
Everton
Manchester City
Aston Villa
Premier League

Jack Grealish ficará livre no mercado no verão de 2027, quando terminar seu contrato com o Manchester City, assinado ao se transferir para o Etihad Stadium por 100 milhões de libras (133 milhões de dólares). Atualmente em sua segunda passagem por empréstimo pelo Everton, o jogador da seleção inglesa pode permanecer em Merseyside apesar do apelo emocional do Aston Villa, como explicou à GOAL Pat Nevin, ex-jogador do Everton.

  • Torcedor do Aston Villa, Grealish se transferiu para o Manchester City em 2021.

    Não há, no momento, indícios de que o Villa tenha interesse em discutir um acordo que levasse o filho pródigo de volta às suas raízes em West Midlands. Depois de passar pelas categorias de base do clube pelo qual torcia na infância, Grealish fez as malas rumo a Manchester em 2021.

    Na época, ele era o jogador mais caro do futebol britânico, mas nunca conseguiu se adaptar plenamente às exigências táticas de Pep Guardiola. Ele celebrou a conquista da tríplice coroa em 2023, com três títulos da Premier League e um da Champions League em posição de destaque em sua lista de conquistas.

  • Jack Grealish Premier League trophy Manchester CityGetty

    Grealish deve ficar livre no mercado em 2027

    O Manchester City, porém, seguiu em frente. O clube permitiu que Grealish fosse para o Everton na temporada passada e chegou a vê-lo recuperar o brilho criativo, antes que uma infeliz lesão no pé encerrasse sua temporada 2025-26.

    A chegada de Enzo Maresca não representou um recomeço para ele, o que significa que uma nova transferência por empréstimo pode ser acertada. O ponta de 31 anos ainda é visto como alguém que está recuperando o ritmo, mas não há dúvidas de sua capacidade de complicar a vida das defesas adversárias quando está em sua melhor forma.

    É provável que o Everton avalie a possibilidade de manter essas qualidades em seu elenco após o fim da temporada atual, sem precisar pagar uma taxa de transferência. Mas Grealish despertará o interesse de outros clubes?

  • Everton ou Aston Villa: a qual clube Grealish vai se juntar a longo prazo?

    Questionado se o Villa, por sua capacidade de mexer com o lado emocional de Grealish, seria o único clube da Inglaterra capaz de impedir que ele prolongue sua passagem pelo Everton, Nevin, que falou em parceria com o NetBet Casino, disse à GOAL: “É uma situação complicada porque, no fim das contas, por mais doloroso que seja, tudo pode se resumir a dinheiro. Jack não sai barato.

    “Certo, o contrato dele termina, mas ainda estamos falando de muito dinheiro. Não haverá mais a possibilidade de o Manchester City pagar parte do salário dele. Então, contratá-lo é uma decisão importante para qualquer equipe. Talvez seja possível contratar dois ou três jogadores pelo valor desse salário. É uma situação difícil.

    “Sim, ele gostaria de ir para o Villa. Olho para o Villa e não sei se o contrataria neste momento. Há o estilo de jogo da equipe e também a necessidade de se ajustar às próprias limitações. Tenho a impressão de que o Everton combina com ele.

    “Estive no jogo contra o Hull no fim de semana passado e, para ser sincero, todos os motivos que fizeram Pep perder a paciência ficaram visíveis no primeiro tempo. Ele estava um pouco displicente, não passava pelos adversários, não atacava, estava meio desatento e preguiçoso. Não dá para jogar assim na Premier League. E pensei: ‘Moyesy não vai gostar disso’.

    “De qualquer forma, voltou para o segundo tempo e foi ótimo. Ele precisa de alguém assim. É fácil falar em firmeza e carinho, mas acho que Jack precisa sentir uma espécie de respeito e admiração por um treinador. E não sei quantos treinadores conseguem despertar isso. Acho que Moysey consegue se adaptar e fazer isso. Por isso, suspeito que o Everton seja o clube em que ele vai ficar.”

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  • Jack Grealish Everton 2026-27Getty

    Ponta da seleção inglesa precisa de estabilidade

    Embora o Aston Villa seja uma opção obviamente atraente para Grealish, ele precisa encontrar estabilidade dentro e fora de campo para conseguir atuar em alto nível com regularidade. Os torcedores do Everton o acolheram com carinho.

    Talvez ele já não seja o jogador de antes, com 39 partidas pela seleção inglesa, mas ainda é capaz de decidir jogos em seus melhores dias, e o Everton acredita que pode fazer esse jogador de personalidade marcante voltar a jogar com um sorriso no rosto.