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O Aston Villa é a única ameaça ao plano do Everton de contratar Jack Grealish sem custos de transferência? Ex-ponta do Everton explica o impasse envolvendo “dinheiro” antes da saída do astro de 100 milhões de libras do Manchester City
Torcedor do Aston Villa, Grealish se transferiu para o Manchester City em 2021.
Não há, no momento, indícios de que o Villa tenha interesse em discutir um acordo que levasse o filho pródigo de volta às suas raízes em West Midlands. Depois de passar pelas categorias de base do clube pelo qual torcia na infância, Grealish fez as malas rumo a Manchester em 2021.
Na época, ele era o jogador mais caro do futebol britânico, mas nunca conseguiu se adaptar plenamente às exigências táticas de Pep Guardiola. Ele celebrou a conquista da tríplice coroa em 2023, com três títulos da Premier League e um da Champions League em posição de destaque em sua lista de conquistas.
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Grealish deve ficar livre no mercado em 2027
O Manchester City, porém, seguiu em frente. O clube permitiu que Grealish fosse para o Everton na temporada passada e chegou a vê-lo recuperar o brilho criativo, antes que uma infeliz lesão no pé encerrasse sua temporada 2025-26.
A chegada de Enzo Maresca não representou um recomeço para ele, o que significa que uma nova transferência por empréstimo pode ser acertada. O ponta de 31 anos ainda é visto como alguém que está recuperando o ritmo, mas não há dúvidas de sua capacidade de complicar a vida das defesas adversárias quando está em sua melhor forma.
É provável que o Everton avalie a possibilidade de manter essas qualidades em seu elenco após o fim da temporada atual, sem precisar pagar uma taxa de transferência. Mas Grealish despertará o interesse de outros clubes?
Everton ou Aston Villa: a qual clube Grealish vai se juntar a longo prazo?
Questionado se o Villa, por sua capacidade de mexer com o lado emocional de Grealish, seria o único clube da Inglaterra capaz de impedir que ele prolongue sua passagem pelo Everton, Nevin, que falou em parceria com o NetBet Casino, disse à GOAL: “É uma situação complicada porque, no fim das contas, por mais doloroso que seja, tudo pode se resumir a dinheiro. Jack não sai barato.
“Certo, o contrato dele termina, mas ainda estamos falando de muito dinheiro. Não haverá mais a possibilidade de o Manchester City pagar parte do salário dele. Então, contratá-lo é uma decisão importante para qualquer equipe. Talvez seja possível contratar dois ou três jogadores pelo valor desse salário. É uma situação difícil.
“Sim, ele gostaria de ir para o Villa. Olho para o Villa e não sei se o contrataria neste momento. Há o estilo de jogo da equipe e também a necessidade de se ajustar às próprias limitações. Tenho a impressão de que o Everton combina com ele.
“Estive no jogo contra o Hull no fim de semana passado e, para ser sincero, todos os motivos que fizeram Pep perder a paciência ficaram visíveis no primeiro tempo. Ele estava um pouco displicente, não passava pelos adversários, não atacava, estava meio desatento e preguiçoso. Não dá para jogar assim na Premier League. E pensei: ‘Moyesy não vai gostar disso’.
“De qualquer forma, voltou para o segundo tempo e foi ótimo. Ele precisa de alguém assim. É fácil falar em firmeza e carinho, mas acho que Jack precisa sentir uma espécie de respeito e admiração por um treinador. E não sei quantos treinadores conseguem despertar isso. Acho que Moysey consegue se adaptar e fazer isso. Por isso, suspeito que o Everton seja o clube em que ele vai ficar.”
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Ponta da seleção inglesa precisa de estabilidade
Embora o Aston Villa seja uma opção obviamente atraente para Grealish, ele precisa encontrar estabilidade dentro e fora de campo para conseguir atuar em alto nível com regularidade. Os torcedores do Everton o acolheram com carinho.
Talvez ele já não seja o jogador de antes, com 39 partidas pela seleção inglesa, mas ainda é capaz de decidir jogos em seus melhores dias, e o Everton acredita que pode fazer esse jogador de personalidade marcante voltar a jogar com um sorriso no rosto.
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