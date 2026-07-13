O Aston Villa dá uma surra no Newcastle e arrebata Johan Manzambi: acordo com o Freiburg por 60 milhões de euros mais bônus

O Aston Villa supera o Newcastle na reta final e garante uma das principais revelações que surgiram durante a Copa do Mundo: o meio-campista do Freiburg e da seleção suíça, Johan Manzambi. Justamente quando os Magpies estavam convencidos de ter chegado a um acordo preliminar tanto com o jogador quanto com o clube ao qual ele pertence, a entrada repentina do time comandado por Unai Emery mudou completamente o cenário. Um duro golpe, considerando a recente saída de Sandro Tonali para o Tottenham e o pedido expresso pelo brasileiro Bruno Guimarães de ser transferido para o Arsenal.