O Aston Villa supera o Newcastle na reta final e garante uma das principais revelações que surgiram durante a Copa do Mundo: o meio-campista do Freiburg e da seleção suíça, Johan Manzambi. Justamente quando os Magpies estavam convencidos de ter chegado a um acordo preliminar tanto com o jogador quanto com o clube ao qual ele pertence, a entrada repentina do time comandado por Unai Emery mudou completamente o cenário. Um duro golpe, considerando a recente saída de Sandro Tonali para o Tottenham e o pedido expresso pelo brasileiro Bruno Guimarães de ser transferido para o Arsenal.
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O Aston Villa dá uma surra no Newcastle e arrebata Johan Manzambi: acordo com o Freiburg por 60 milhões de euros mais bônus
CONSENSO TOTAL
Segundo informações de Fabrizio Romano, nas últimas horas o Aston Villa chegou a um acordo definitivo com a equipe de Manzambi e, em seguida, negociou com o Freiburg a contratação definitiva do meio-campista nascido em 2005 por 60 milhões de euros mais bônus, totalizando cerca de 70. Johan Manzambi, que disputou quatro partidas na Copa do Mundo – marcando três gols e dando duas assistências –, foi forçado a ficar de fora das duas últimas partidas contra a Colômbia e a Argentina devido a uma lesão e deve chegar em breve à Inglaterra para realizar os exames médicos.
A CARREIRA DE MANZAMBI
Tendo se formado nas categorias de base do Servette, Manzambi se transferiu, em janeiro de 2023, para o Friburgo, clube pelo qual estreou na equipe principal na temporada 2024/2025. Na Bundesliga, disputou um total de 38 partidas, marcando 7 gols e dando outras 7 assistências. Pela seleção suíça, por sua vez, soma 16 partidas e 6 gols, após sua estreia em junho de 2025.
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