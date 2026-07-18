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O Aston Villa concretiza a transferência recorde do astro suíço Johan Manzambi após suas atuações heroicas na Copa do Mundo
O Villa contrata um dos jovens meio-campistas mais promissores da Europa
O Aston Villa confirmou a contratação definitiva de Manzambi, do Freiburg. Embora o clube não tenha divulgado o valor da transferência, reportagens da Sky Sports afirmam que o negócio ultrapassa 50 milhões de libras, tornando-se assim a maior quantia já paga por um jogador suíço e superando o recorde anterior, que pertencia à transferência de Granit Xhaka para o Arsenal. Foi também uma transferência recorde para o Villa, superando a de Amadou Onana, que foi contratado do Everton em 2024 por um valor de cerca de 59 milhões de euros.
O jogador de 20 anos havia se destacado como um dos principais alvos de transferência do Villa, já que Emery buscava reforçar seu meio-campo antes de mais uma campanha europeia. Espera-se que Manzambi substitua Youri Tielemans, que recentemente se transferiu para o Manchester United.
O Villa também superou a concorrência pela contratação do meio-campista. O Newcastle estava entre os clubes interessados, mas Manzambi optou por se transferir para a região de Midlands após sua impressionante ascensão ao longo do último ano.
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Uma estrela em ascensão chega ao Villa Park
Manzambi se juntou ao Villa após uma atuação impressionante na Copa do Mundo de 2026, onde a Suíça fez história ao chegar às quartas de final pela primeira vez em 72 anos. Ele marcou três gols e deu duas assistências em quatro partidas antes de sofrer uma lesão no joelho durante um treino antes da partida das oitavas de final contra a Colômbia.
“O Aston Villa tem o prazer de anunciar a contratação de Johan Manzambi”, dizia um comunicado no site oficial do clube. “O jogador da seleção suíça, de 20 anos, que acaba de representar seu país na Copa do Mundo da FIFA de 2026, chega em uma transferência definitiva vindo do SC Freiburg.
“Um dos jovens talentos mais promissores da Europa, Manzambi foi fundamental na campanha do time alemão até a final da Liga Europa da UEFA na última temporada, marcando um gol na semifinal para ajudar a garantir o confronto com o Villa em Istambul. Seja bem-vindo, Johan!”
Manzambi está animado para começar sua trajetória no Villa
Após concluir sua transferência, Manzambi falou sobre sua chegada ao clube da Premier League. O jogador da seleção suíça disse estar ansioso para jogar no Villa Park e ajudar a equipe a competir no mais alto nível. Ele afirmou: “Tenho uma grande mensagem: estou muito animado por estar aqui e sabemos que, juntos, podemos conquistar grandes feitos.
“Estou muito animado para jogar no Villa Park. É um clube muito importante na Inglaterra, e eles estão disputando a Liga dos Campeões. Já joguei contra o Aston Villa e, para mim, esse era o plano perfeito. Espero poder jogar da mesma forma que na Copa do Mundo e pelo Freiburg. Tenho certeza de que, com a equipe, o técnico e a comissão técnica, poderei fazer o mesmo.”
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A atenção se volta para a campanha do Villa nas competições europeias
Manzambi começará agora a se adaptar à vida na Premier League, enquanto o Villa se prepara para uma temporada que inclui a Liga dos Campeões. Com a saída de Tielemans, espera-se que ele desempenhe um papel fundamental no meio-campo de Emery, já que o clube disputará várias competições na próxima temporada.
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