O Aston Villa concretiza a transferência recorde do astro suíço Johan Manzambi após suas atuações heroicas na Copa do Mundo

O Aston Villa confirmou a contratação definitiva de Manzambi, do Freiburg. Embora o clube não tenha divulgado o valor da transferência, reportagens da Sky Sports afirmam que o negócio ultrapassa 50 milhões de libras, tornando-se assim a maior quantia já paga por um jogador suíço e superando o recorde anterior, que pertencia à transferência de Granit Xhaka para o Arsenal. Foi também uma transferência recorde para o Villa, superando a de Amadou Onana, que foi contratado do Everton em 2024 por um valor de cerca de 59 milhões de euros.

O jogador de 20 anos havia se destacado como um dos principais alvos de transferência do Villa, já que Emery buscava reforçar seu meio-campo antes de mais uma campanha europeia. Espera-se que Manzambi substitua Youri Tielemans, que recentemente se transferiu para o Manchester United.

O Villa também superou a concorrência pela contratação do meio-campista. O Newcastle estava entre os clubes interessados, mas Manzambi optou por se transferir para a região de Midlands após sua impressionante ascensão ao longo do último ano.











