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Dan GasparKooora.com

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O assistente de Queiroz em entrevista ao Koora: Os goleiros de Gana são os melhores do mundo... e 5 chaves para neutralizar Harry Kane

Gana x Panamá
Gana
Panamá
Copa do Mundo
Inglaterra x Gana
Inglaterra
H. Kane
Croácia x Gana
Croácia
C. Queiroz
C. Ronaldo
G. Buffon
Irã x Nova Zelândia
Irã
Nova Zelândia
Gana
Panamá
Canadá
England
EUA
Croácia
Portugal
Itália
Irã
Nova Zelândia

Nossos goleiros podem manter o gol invicto contra a Inglaterra e a Croácia

Não começamos do zero contra Gana... e somos capazes de chegar às quartas de final da Copa do Mundo

Trabalhar com Queiroz sete vezes foi uma honra para mim e me ajudou a evoluir

Cristiano Ronaldo tem uma combinação única... É um profissional excepcional

Buffon é o melhor do século XXI... e o futebol moderno expõe mais os goleiros

A poucas semanas do início da Copa do Mundo de 2026, a seleção de Gana corre contra o tempo para se preparar para enfrentar um dos grupos mais difíceis do torneio, que inclui Inglaterra, Croácia e Panamá, com uma nova comissão técnica liderada pelo português Carlos Queiroz, e que conta ao seu lado com um dos treinadores de goleiros mais experientes do futebol mundial, o americano-português Dan Gaspar.

Gaspar, de 70 anos, possui uma carreira de mais de 30 anos, durante a qual trabalhou em diversos países e treinou grandes seleções como Portugal, Irã e África do Sul ao lado de Queiroz, além de ter passado por passagens marcantes em grandes clubes, com destaque para o Porto e o Benfica. Agora, ele se prepara para disputar a Copa do Mundo pela terceira vez em sua carreira, após duas participações anteriores com a seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2010 e, posteriormente, com a seleção do Irã na edição de 2014.

Em entrevista ao “Koora”, Gaspar falou sobre sua sétima experiência ao lado de Queiroz, a quem descreveu como mentor profissional e amigo íntimo, revelando os segredos da longa relação entre eles.

Além disso, o experiente treinador de goleiros demonstrou enorme confiança na capacidade de Gana de chegar longe na Copa do Mundo, afirmando que seus goleiros, Lawrence Zigi, Joseph Anang e Benjamin Asare, têm o potencial necessário para manter o gol invicto mesmo contra seleções do porte da Inglaterra e da Croácia, descrevendo-os como “os melhores do mundo”.

Gaspar também abordou sua maneira particular de preparar os goleiros para enfrentar atacantes do calibre de Harry Kane, e falou sobre sua experiência com Cristiano Ronaldo, a quem considera um “profissional excepcional” graças à sua disciplina e obsessão pelo aperfeiçoamento, além de sua visão sobre a evolução da posição de goleiro e sua escolha do lendário Gianluigi Buffon como o melhor goleiro do século XXI. Segue o texto da entrevista:

  • FBL-FRIENDLY-QAT-KENAFP

    Parabéns por ter se juntado à comissão técnica da seleção de Gana. Esta será a sétima vez que você trabalha com Kiroš. Qual é o segredo dessa longa relação entre vocês?

    Para mim, o técnico Queiroz foi, ao mesmo tempo, um mentor profissional e um amigo querido. Trabalhar ao seu lado me proporcionou a oportunidade de aprender em ambientes futebolísticos de nível mundial, ao lado de jogadores e técnicos de elite de seis continentes. Por isso, serei eternamente grato a ele.

    A base da nossa relação assenta na confiança, na sinceridade, na lealdade e na obsessão comum pela busca da excelência. Carlos exige sempre o mais alto nível de profissionalismo, precisão, disciplina e comprometimento. Ao longo dos anos, vivemos juntos Copas do Mundo, vitórias, pressões, desafios e momentos difíceis. Ambientes como esses criam laços extremamente fortes.

    Além das táticas e das metodologias de treinamento, compartilhamos também a crença de que o futebol diz respeito, antes de tudo, às pessoas. Trata-se de construir mentalidade, resiliência, união e caráter. O técnico Carlos Queiroz confiou em mim, me desafiou e me ajudou a evoluir. Agora, sinto a responsabilidade de transmitir esse conhecimento e essa experiência à nova geração. Trabalhar com Carlos Queiroz é uma honra constante para mim.

    • Publicidade

  • Você assumiu o cargo pouco antes da Copa do Mundo de 2026. Você está preocupado com esse desafio?

    No futebol de alto nível, o tempo é sempre o inimigo. Mas a experiência ensina a aproveitar ao máximo cada minuto. Não partimos do zero. Gana tem talento, capacidade física, orgulho e uma paixão enorme pelo futebol.

    Nossa responsabilidade é criar clareza, organização, disciplina e confiança rapidamente. A pressão faz parte do trabalho nos níveis mais altos. Se você busca conforto, não deve trabalhar no futebol profissional.

  • A melhor conquista de Gana foi chegar às quartas de final da Copa do Mundo de 2010. Você acha que a geração atual é capaz de repetir esse feito?

    Com certeza. A história não ganha jogos, mas é capaz de inspirar as pessoas. Gana sempre revelou jogadores corajosos, fortes e talentosos.

    O futebol moderno depende de organização, mentalidade, disciplina tática e espírito de equipe. Se os jogadores se comprometerem totalmente com o projeto e se sacrificarem uns pelos outros, tudo é possível. As Copas do Mundo não são decididas apenas pelo talento, mas por equipes coesas. Nossa filosofia é simples: a equipe está sempre acima do indivíduo.

  • Você tem um goleiro capaz de manter o gol invicto contra a Inglaterra e a Croácia?

    Sim, temos isso. Mas manter a baliza invicta nunca é responsabilidade exclusiva do goleiro. A organização defensiva começa pela mentalidade e pela disciplina de toda a equipe.

    Na Copa do Mundo, o goleiro precisa ter coragem, controle emocional, liderança, comunicação e capacidade de tomar decisões decisivas sob pressão. Confiamos muito em nossos goleiros. Manter o gol invicto é um trabalho coletivo.

  • Albania v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Como você prepara seu goleiro para enfrentar um atacante como Harry Kane?

    Enfrentar um atacante como Harry Kane não é apenas uma questão técnica, mas também psicológica e tática. Os grandes atacantes estudam os goleiros; portanto, os goleiros devem estudar os atacantes com ainda mais profundidade.

    Analisamos os padrões de movimento, os ângulos de chute, a postura corporal, a forma de cobrar pênaltis e a tomada de decisão dentro da grande área.

    Mas a característica mais importante é a estabilidade emocional. Diante de atacantes de nível mundial, um segundo de hesitação pode ser fatal. O goleiro deve manter a calma em meio ao caos e preservar a serenidade quando a situação esquenta.

  • Qual jogador você não gostaria de enfrentar durante a Copa do Mundo de 2026?

    Na Copa do Mundo, não há adversários fáceis. Os jogadores mais perigosos são aqueles que combinam inteligência, agilidade, calma e eficácia letal. Mas meu foco está sempre mais na nossa preparação do que no medo de qualquer jogador em particular.

  • Dan GasparKooora.com

    Em nível pessoal, esta será a sua terceira participação na Copa do Mundo. O que será diferente em relação às suas duas experiências anteriores com a Portugal e o Irã?

    Cada Copa do Mundo tem sua própria essência. Com a Portugal, havia uma pressão e expectativas enormes. Com o Irã, havia um grande espírito de luta, emoção e orgulho nacional. Já a Gana parece uma experiência única, pois combina paixão, energia, fé, o encanto e a essência do futebol africano.

    Pessoalmente, a experiência muda a gente. Quando se é mais jovem, concentra-se muito no evento em si. Com a maturidade, começa-se a compreender o lado humano de forma mais profunda: os sacrifícios, os sentimentos, a responsabilidade e o quanto é um privilégio representar milhões de pessoas.

  • Passei seis anos na seleção iraniana. A equipe está sendo afetada pela polêmica em torno de sua participação no torneio?

    Tenho um grande respeito e carinho pelo povo iraniano. O futebol significa muito para eles e, durante os anos que passei lá, os jogadores sempre representaram seu país com orgulho e muita dedicação.

    As discussões políticas são distintas do lado humano do futebol. Sempre tive a esperança de que o futebol fosse um meio de unir as pessoas e proporcionar-lhes alegria em tempos difíceis.

  • Como técnico americano, você acha que os Estados Unidos são capazes de sediar uma edição histórica do torneio?

    Sem dúvida. Em termos de organização e gestão do futebol, os Estados Unidos estão entre os melhores do mundo. Mas, infelizmente, os troféus não são concedidos pela qualidade da gestão do futebol.

    A América do Norte possui uma infraestrutura de nível mundial, estádios, meios de transporte e instalações excelentes. E o que torna esta edição especial é o grau de crescimento cultural do futebol dentro dos Estados Unidos. Acredito que este campeonato deixará um legado enorme para o esporte.

  • Dan Gaspar - ronaldo - messi

    Você já trabalhou com Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa... O que você diria sobre ele?

    A grandeza de Cristiano Ronaldo não reside apenas no talento, mas na disciplina e na obsessão pelo aperfeiçoamento. As pessoas veem os gols e os títulos, mas não percebem o profissionalismo no dia a dia, os hábitos de recuperação, o espírito competitivo e a atenção aos mínimos detalhes.

    O que distingue os grandes jogadores não é apenas a motivação nos grandes dias, mas a manutenção de padrões de nível mundial todos os dias. Cristiano se dedica ao trabalho com o corpo, a mente e o coração diariamente. Essa combinação é rara e única. Ele é uma pessoa e um profissional excepcional. É um guerreiro perfeito.

  • Treinei goleiros lendários como Vítor Baía e Rui Patrício... Qual foi o melhor goleiro com quem você já trabalhou?

    Essa é uma pergunta muito difícil, porque cada época e cada goleiro são diferentes. Vítor Baía tinha um carisma excepcional, liderança e uma mentalidade vencedora. Já Rui Patrício possuía uma calma impressionante e muita firmeza sob pressão.

    Tive a sorte de trabalhar com muitos goleiros excepcionais ao redor do mundo, e cada um deles possuía qualidades únicas. Mas minha filosofia é sempre simples: o goleiro que treino hoje é o melhor do mundo. Quero que eles acreditem em si mesmos. E agora, meu foco está totalmente voltado para os goleiros de Gana. Para mim, eles são os melhores do mundo.

  • Você acha que a posição de goleiro está passando por um declínio técnico?

    Não diria que é um retrocesso. Acho que a posição evoluiu enormemente. Hoje, o goleiro precisa ser um bom defensor, um organizador, um atleta, um tomador de decisões e também capaz de jogar com os pés sob grande pressão.

    As exigências são muito maiores do que eram antes. O futebol moderno expõe mais os goleiros, porque muitas equipes constroem o jogo a partir da defesa, e as formações defensivas também mudaram. A posição tornou-se mais abrangente e complexa.

  • Quem você acha que vai ganhar a Luva de Ouro na Copa do Mundo de 2026?

    A Luva de Ouro costuma ser concedida ao goleiro cuja equipe chega às fases finais do torneio. Um único torneio excepcional é capaz de mudar tudo para qualquer goleiro.

    Existem muitos goleiros excelentes no futebol mundial hoje em dia, mas prever os prêmios antes da Copa do Mundo é arriscado. O futebol sempre nos surpreende.

  • Italian goalkeeper Gianluigi Buffon kissDDP

    Com mais de três décadas de experiência, quem você considera o melhor goleiro do século XXI?

    Para mim, Gianluigi Buffon representa o pacote completo: consistência, liderança, mentalidade, qualidade técnica, estabilidade e desempenho sob pressão.

    Mas também tenho um enorme respeito por goleiros de diferentes gerações que marcaram essa posição à sua maneira, como Lev Yashin, Gordon Banks, Dino Zoff, Peter Schmeichel, Oliver Kahn, Manuel Neuer, Alisson Becker, Ederson e outros. Todos eles contribuíram para o desenvolvimento da arte de defender o gol.

  • Gostaria de acrescentar mais alguma coisa?

    O futebol é poderoso porque une as pessoas, independentemente da língua, da cultura, da religião e da política. As Copas do Mundo criam memórias que perduram para sempre.

    Para mim, treinar não se resume apenas a vencer jogos, embora essa responsabilidade seja extremamente importante. Trata-se também de ajudar os jogadores a evoluírem como profissionais e como pessoas. Cada dia é uma oportunidade de aprender, crescer e representar algo maior do que a si mesmo.