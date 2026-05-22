O assistente de Queiroz em entrevista ao Koora: Os goleiros de Gana são os melhores do mundo... e 5 chaves para neutralizar Harry Kane

Nossos goleiros podem manter o gol invicto contra a Inglaterra e a Croácia

Não começamos do zero contra Gana... e somos capazes de chegar às quartas de final da Copa do Mundo

Trabalhar com Queiroz sete vezes foi uma honra para mim e me ajudou a evoluir

Cristiano Ronaldo tem uma combinação única... É um profissional excepcional

Buffon é o melhor do século XXI... e o futebol moderno expõe mais os goleiros

A poucas semanas do início da Copa do Mundo de 2026, a seleção de Gana corre contra o tempo para se preparar para enfrentar um dos grupos mais difíceis do torneio, que inclui Inglaterra, Croácia e Panamá, com uma nova comissão técnica liderada pelo português Carlos Queiroz, e que conta ao seu lado com um dos treinadores de goleiros mais experientes do futebol mundial, o americano-português Dan Gaspar.

Gaspar, de 70 anos, possui uma carreira de mais de 30 anos, durante a qual trabalhou em diversos países e treinou grandes seleções como Portugal, Irã e África do Sul ao lado de Queiroz, além de ter passado por passagens marcantes em grandes clubes, com destaque para o Porto e o Benfica. Agora, ele se prepara para disputar a Copa do Mundo pela terceira vez em sua carreira, após duas participações anteriores com a seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2010 e, posteriormente, com a seleção do Irã na edição de 2014.

Em entrevista ao “Koora”, Gaspar falou sobre sua sétima experiência ao lado de Queiroz, a quem descreveu como mentor profissional e amigo íntimo, revelando os segredos da longa relação entre eles.

Além disso, o experiente treinador de goleiros demonstrou enorme confiança na capacidade de Gana de chegar longe na Copa do Mundo, afirmando que seus goleiros, Lawrence Zigi, Joseph Anang e Benjamin Asare, têm o potencial necessário para manter o gol invicto mesmo contra seleções do porte da Inglaterra e da Croácia, descrevendo-os como “os melhores do mundo”.

Gaspar também abordou sua maneira particular de preparar os goleiros para enfrentar atacantes do calibre de Harry Kane, e falou sobre sua experiência com Cristiano Ronaldo, a quem considera um “profissional excepcional” graças à sua disciplina e obsessão pelo aperfeiçoamento, além de sua visão sobre a evolução da posição de goleiro e sua escolha do lendário Gianluigi Buffon como o melhor goleiro do século XXI. Segue o texto da entrevista: