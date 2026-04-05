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باسم العريني - التعاونx/altaawoun1956FC
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O "Assassino" do Al-Taawoun desafia a todos... Cinco jogos imperdíveis na última rodada da Liga Joi

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Confrontos acirrados motivam as futuras estrelas na última semana

Os olhares estão voltados para a 20ª e última rodada da Liga Jovem de Elite Sub-21, que marca o ponto final de uma temporada repleta de emoção e competição, na qual muitos jovens talentos buscam aproveitar a última oportunidade para demonstrar suas habilidades e chamar a atenção antes do encerramento do campeonato.

Esta rodada tem uma importância especial, não apenas no que diz respeito à definição das colocações, mas também devido ao desejo dos talentos em ascensão de confirmarem seu mérito para serem promovidos ao time principal e deixarem uma marca forte que reforce suas chances futuras nos grandes clubes.

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Destacam-se nesta rodada vários talentos capazes de confirmar sua força e manter o nível ao longo da temporada, liderados por Basem Al-Arini, estrela do Al-Taawoun e artilheiro da competição, que busca continuar brilhando e liderar sua equipe para encerrar a temporada da melhor maneira possível.

  • العريني - التعاونx/altaawoun1956FC

    Basem Al-Arini... o assassino do Al-Taawoun

    Ele é considerado uma das principais estrelas da temporada atual em todos os aspectos, liderando a artilharia da Liga Joi com 17 gols.

    Al-Arini está à frente por uma diferença de três gols de Jalal Al-Salem, atacante do Al-Ittifaq, que ocupa o segundo lugar.

    Assista à Liga Saudita de Futebol de Salão pela stc tv

    Al-Salem também marcou um gol que levou o Al-Ittifaq à vitória sobre o Al-Bukairiya por 2 a 1, nesta quarta-feira, no estádio do adversário, em partida adiada da 17ª rodada da Liga Aérea de Elite.

    Espera-se que Al-Arini brilhe mais uma vez no confronto contra o Al-Khaloud na rodada final, já que ele é o elemento fundamental para que sua equipe chegue a 37 pontos e ocupe o terceiro lugar.


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  • جلال السالم - الاتفاقx/EttifaqSa

    O carrasco do acordo

    Jalal Al-Salem terá uma tarefa relativamente mais fácil do que Al-Arini, quando comandar o Al-Ittifaq contra o Al-Khaleej na última rodada.

    Assista à Liga Saudita de Futebol pela stc tv

    O Al-Ittifaq precisa que seu artilheiro principal brilhe para manter suas chances de chegar aos quartos de final, já que os “Comandos” ocupam a segunda colocação com 38 pontos.


  • عمار اليهيبي نجم المنتخب السعودي للشباب والقادسيةx/AlqadsiahFuture

    O Mágico de Al-Qadisiyah

    A torcida se prepara para acompanhar o segundo grande clássico da 20ª rodada do Campeonato Jovem de Elite Sub-21 da temporada 2025-2026, que colocará frente a frente o Al-Ahli e o Al-Qadsia em um confronto considerado um dos mais importantes da competição nesta temporada.

    Esta partida tem grande importância para ambas as equipes, não apenas em termos da classificação no campeonato, mas também para demonstrar a força dos jovens jogadores e sua capacidade de deixar sua marca antes do fim da temporada.

    No centro deste confronto, destaca-se a jovem estrela do Al-Qadsia, Ammar Al-Yahibi, o talentoso meia-atacante e ponta, que se tornou um dos maiores talentos sauditas na categoria sub-21.

    Al-Yahibi possui excelentes habilidades individuais, sendo especialista em dribles e na retenção da bola sob pressão, o que lhe dá a capacidade de virar o jogo a favor de sua equipe em momentos decisivos da partida.

    Além disso, Al-Yahibi se destaca pela extrema rapidez nos movimentos e na tomada de decisões em campo, com excelente capacidade de entrar pelas laterais em direção ao centro e lançar ataques. Ele também possui inteligência tática que lhe permite ler o desenrolar da partida e criar oportunidades e gols para seus companheiros, o que o torna o jogador mais influente nas fileiras do Al-Qadisiyah durante este importante confronto.


  • O líder do ritmo no Al-Hilal

    O Al-Hilal conta, na última rodada do Campeonato Joi, com as habilidades de um seleto grupo de seus jogadores de destaque, capazes de virar o jogo a favor da equipe e garantir a vitória nos momentos decisivos.

    Esta rodada representa uma oportunidade decisiva para o Al-Hilal manter a liderança ou reforçar sua posição na disputa pelo título, o que exige que cada jogador dê o melhor de si.

    No centro dessa equação destaca-se o craque do meio-campo Abdullah Zaid, conhecido por sua capacidade de controlar o ritmo do jogo e criar oportunidades. Ele é o jogador em quem a comissão técnica confia para ser o principal motor do ataque azul durante a última partida; suas habilidades de passe preciso e dribles sob pressão fazem dele uma arma perigosa diante de qualquer defesa.

    Além disso, o Al-Hilal conta com a sintonia entre Zaid e o restante das estrelas da equipe, a fim de criar oportunidades de ataque contínuas e alcançar a harmonia tática que aumenta as chances da equipe de obter o resultado desejado. O desempenho coletivo, aliado ao brilho de Abdullah Zaid, pode ser o fator decisivo na definição do campeão da temporada.


  • Goleador do Al-Nasr

    O Al-Nasr espera que seu artilheiro Saad Haqawi volte a brilhar na última rodada da Liga Joi, já que a equipe busca garantir os três pontos essenciais para consolidar sua posição na disputa pelo título.

    O retorno de Haqwi representa um grande impulso para a equipe no aspecto ofensivo, devido à sua capacidade de marcar gols e criar oportunidades nos momentos decisivos.

    No entanto, a tarefa não será fácil para o Al-Nassr, já que enfrentará seu rival tradicional, o Al-Hilal, no clássico de Riad, partida que sempre é marcada pela rivalidade e emoção, exigindo o máximo de concentração e preparação de todos os jogadores.

    Este confronto chega em um momento decisivo, em que o Al-Nassr depende da coesão da equipe e da execução precisa das táticas, com a esperança de que seu artilheiro, Saad Haqawi, seja o fator decisivo capaz de decidir o clássico a favor dos amarelos e alegrar sua torcida no final da temporada.