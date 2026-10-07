Lionel Messi encerrou sua trajetória com a seleção da Argentina na manhã de quarta-feira, diante do Benin, após deixar uma marca histórica como maior artilheiro da história da Albiceleste, com 126 gols em 208 partidas, em um número que parece inatingível para os jogadores que vêm atrás dele.

Messi encerrou sua carreira internacional com um gol no amistoso contra o Benin, dentro da janela da Fifa que se seguiu à Copa do Mundo, elevando seu total para 126 gols e abrindo uma vantagem de 70 gols sobre seu perseguidor mais próximo, Gabriel Batistuta, dono de 56 gols em 78 partidas.

Batistuta mantém a melhor média de gols entre os ocupantes das dez primeiras posições, com 0,72 gol por partida, segundo o site do jornal La Nación, da Argentina.

Da atual geração, permanece na lista Lautaro Martínez, que ocupa a terceira posição entre os artilheiros históricos da Argentina, com 42 gols em 86 partidas, empatado com Sergio Agüero, que tem o mesmo número de gols em 101 partidas.