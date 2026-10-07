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Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport
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O artilheiro histórico da seleção argentina: quem carrega a tocha depois de Messi?

Argentina x Benin
Argentina
Benin
Amistosos
L. Messi
G. Batistuta
L. Martinez
D. Maradona
A. Di Maria
Sergio Agüero
Argentina
Benin

Lionel Messi encerrou sua trajetória com a seleção da Argentina na manhã de quarta-feira, diante do Benin, após deixar uma marca histórica como maior artilheiro da história da Albiceleste, com 126 gols em 208 partidas, em um número que parece inatingível para os jogadores que vêm atrás dele.

Messi encerrou sua carreira internacional com um gol no amistoso contra o Benin, dentro da janela da Fifa que se seguiu à Copa do Mundo, elevando seu total para 126 gols e abrindo uma vantagem de 70 gols sobre seu perseguidor mais próximo, Gabriel Batistuta, dono de 56 gols em 78 partidas.

Batistuta mantém a melhor média de gols entre os ocupantes das dez primeiras posições, com 0,72 gol por partida, segundo o site do jornal La Nación, da Argentina.

Da atual geração, permanece na lista Lautaro Martínez, que ocupa a terceira posição entre os artilheiros históricos da Argentina, com 42 gols em 86 partidas, empatado com Sergio Agüero, que tem o mesmo número de gols em 101 partidas.

  • Crespo supera Maradona: um feito especial para Passarella

    Hernán Crespo ocupa a quinta posição, com 35 gols, superando por uma pequena margem Diego Maradona, autor de 32 gols.

    Gonzalo Higuaín e Ángel Di María dividem a sétima posição, com 31 gols cada um, com Higuaín levando vantagem na média de gols entre os dois, com 0,41 contra 0,21 de Di María.

    Luis Artime ocupa a nona posição, com 24 gols, à frente de Daniel Passarella e Leopoldo Jacinto Luque, que marcaram 22 gols cada um, com uma vantagem adicional para Passarella por ser zagueiro.

    Herminio Masantonio também marcou 19 gols, seguido por José Sanfilippo, Norberto Méndez e Mario Alberto Kempes, com 18 gols cada um.

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  • Número de gols internacionais de Messi em detalhes

    Messi marcou seu primeiro gol internacional com a camisa da seleção da Argentina no dia 1º de março de 2006, em um amistoso contra a Croácia, na Suíça.

    De acordo com dados da Associação de Futebol Argentino, 2022 foi o ano em que Messi marcou o maior número de gols: 18.

    Messi marcou 49 gols em amistosos, 36 nas Eliminatórias da Copa do Mundo, 17 na Copa América, além de 13 gols em Copas do Mundo.

    A seleção da Bolívia é a vítima preferida de Messi, contra quem ele marcou 11 gols.

    Entre seus números impressionantes, Messi marcou cinco gols em uma única partida, nove hat-tricks e 13 duplas, com uma média de 0,61 gol por partida.

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