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عمار الغامدي لاعب فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X Official Account
Ahmed Mansy

Traduzido por

O artilheiro do Al-Ittihad e os talentos do Al-Ahli... 5 estrelas que vale a pena acompanhar na fase de play-off da Liga de Elite

Especiais e Opinião
Neom U21 x Al Ittihad U21
Neom U21
Al Ittihad U21
Jawwy Elite League U-21
Arábia Saudita

É possível ver muitos talentos na fase final do Campeonato Saudita Sub-21

Em uma liga que valoriza a paixão mais do que os nomes, os talentos brilham como estrelas em um céu que não espera por ninguém.

A Liga Aérea de Elite (Liga Saudita Sub-21) não é mais apenas uma etapa de passagem, mas tornou-se um verdadeiro palco para o nascimento de campeões, onde se escrevem os primeiros capítulos de grandes histórias e se constroem sonhos a cada passe, a cada chute e a cada grito de alegria.

Após o término da fase de grupos, os torcedores terão quatro confrontos emocionantes, disputados em oito partidas no sistema de ida e volta, na repescagem que levará quatro equipes às quartas de final, para enfrentar as equipes que se classificaram diretamente.

Mas essa fase de play-off não apenas revelará as equipes classificadas para as quartas de final, como também destacará muitos talentos capazes de fazer a diferença em seus clubes, seja no momento atual, seja no futuro.

  • عمار الغامديx/ittihad_fr

    Ammar Al-Ghamdi

    stc tv JawwyGetty/Goal

    O nome de destaque na repescagem será, sem dúvida, Ammar Al-Ghamdi, atacante do Al-Ittihad, quando liderar a equipe contra o Neom, na esperança de alcançar o Al-Hilal, o Al-Nassr, o Al-Ittifaq e o Al-Taawoun nas quartas de final.

    Al-Ghamdi teve uma atuação marcante na última partida do Al-Ittihad na fase de grupos, marcando o segundo gol dos “Tigres” na vitória por 4 a 1 sobre o Al-Shabab, após subir para cabecear um cruzamento e mandar a bola para o fundo da rede.

    Al-Ghamdi não saltou apenas para cabecear a bola, mas também saltou para o terceiro lugar na artilharia do Campeonato Saudita Sub-21, depois de elevar o número de gols nesta temporada para 12, um a mais que Abdullah Al-Ajyan, atacante do Al-Khaloud.

    Não há dúvida de que o atacante saudita possui grande talento, e nada prova isso melhor do que sua convocação constante para treinar com o time principal do Al-Ittihad, seja sob o comando do português Sérgio Conceição, seja do ex-técnico francês Laurent Blanc.

    No entanto, Al-Ghamdi terá uma tarefa difícil na repescagem, especialmente porque o Neom é uma das equipes mais fortes defensivamente na Liga Elite durante a atual temporada.

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  • Moaz Al-Habib

    E por falar em talento para marcar gols, as partidas da repescagem contarão com a presença de um dos maiores nomes nesse quesito: Moaz Al-Habib, atacante do Al-Fayha, que enfrentará o Al-Qadisiyah em um confronto difícil.

    Al-Habib se destacou fortemente na atual temporada da Liga Joi de Elite, especialmente após sua transferência para o Al-Fayha durante a janela de transferências de inverno, onde formou com Ammar Al-Khaibari uma dupla imbatível.

    O jovem atacante conseguiu marcar 10 gols na fase de grupos, ocupando o quinto lugar na tabela de artilheiros da atual temporada, empatado com Asim Mohamed, estrela do Al-Nassr.

    Moaz Al-Habib terá de provar que é capaz de demonstrar suas habilidades de finalização diante de todos os adversários, mesmo que seja contra o Al-Qadisiyah, que perdeu a chance de se classificar diretamente para as quartas de final na última rodada da fase de grupos.

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  • عمار اليهيبي نجم المنتخب السعودي للشباب والقادسيةx/AlqadsiahFuture

    Ammar Al-Yahibi

    stc tv JawwyGetty/Goal

    A partida contará com a presença de outro grande talento da atual temporada da Liga Jovem de Elite, uma das principais revelações da base do Al-Ahli: Ammar Al-Yahibi, estrela do Al-Qadisiyah.

    Al-Yahibi, assim como Al-Habib, também mudou de rumo no meio da temporada, quando se transferiu para o Al-Qadisiyah em uma transferência gratuita, durante a janela de transferências de inverno passada, após o término de seu contrato com o Al-Ahli.

    Desde então, o jovem jogador tem se destacado por um estilo mais agressivo e ágil do que no Al-Ahli, especialmente depois de ter sido fixado na posição de ala esquerda, onde seu talento se destacou, sem precisar alternar entre todas as posições de ataque nas quais ele realmente se destaca.

    De fato, Al-Yahibi conseguiu formar um trio de ataque imparável no Al-Qadisiyah, ao lado de Ammar Al-Hajjuj e Iyad Hossa, algo que o Al-Fayha deverá ter em conta nos dois jogos entre as equipes na repescagem.

  • Khaled Abdeljawad

    Outro talento que se destacará na fase final, muito semelhante a Ammar Al-Yahibi, é Khaled Abduljawad, que comandará o Al-Hazm na difícil partida contra o Al-Akhdoud.

    Khaled Abduljawad é também um dos alas de destaque na atual temporada da Liga de Elite, e, assim como Al-Yahibi, ele também se formou nas categorias de base do Al-Ahli.

    Abduljawad demonstrou seu talento ao ser o artilheiro do Al-Hazm na atual temporada da Liga Joi de Elite e um dos principais jogadores que ajudaram a equipe a chegar à fase de play-off.

    A tarefa de Khaled Abduljawad de mostrar suas habilidades pode parecer fácil, considerando o grande declínio que o Al-Akhdoud vem enfrentando nos últimos tempos, especialmente desde a transferência de seu ex-atacante Abdullah Al-Ajyan para o Al-Khaloud na janela de transferências de inverno passada.

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  • مراد الخضري مهاجم فريق الوحدة تحت 21 عامًاAl wehda's X Official Account

    Murad Khudari

    Já o último talento a ser observado na repescagem é um terceiro jogador proveniente das categorias de base do Al-Ahli, o atacante Murad Khudari.

    Khadri será a principal aposta da torcida do Al-Wehda quando o time enfrentar o Al-Fateh na repescagem para as quartas de final.

    O nome do artilheiro ganhou grande destaque no final de janeiro e início de fevereiro, quando marcou três gols em duas rodadas consecutivas, especificamente contra o Al-Bukairiya e o Al-Akhdoud.

    No geral, o jovem jogador marcou 8 gols, ocupando a nona posição na tabela de artilheiros da Liga Joi de Elite, empatado com Moayad Al-Sharari, jogador do Al-Najma.

    Khadri terá uma tarefa extremamente difícil, especialmente porque o Al-Fateh possui a segunda melhor defesa da atual temporada da Liga de Elite, atrás apenas do Al-Nassr, o que o obriga a redobrar os esforços para marcar e levar sua equipe às quartas de final.

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