O artilheiro do Al-Ittihad e os talentos do Al-Ahli... 5 estrelas que vale a pena acompanhar na fase de play-off da Liga de Elite

Em uma liga que valoriza a paixão mais do que os nomes, os talentos brilham como estrelas em um céu que não espera por ninguém.

A Liga Aérea de Elite (Liga Saudita Sub-21) não é mais apenas uma etapa de passagem, mas tornou-se um verdadeiro palco para o nascimento de campeões, onde se escrevem os primeiros capítulos de grandes histórias e se constroem sonhos a cada passe, a cada chute e a cada grito de alegria.

Após o término da fase de grupos, os torcedores terão quatro confrontos emocionantes, disputados em oito partidas no sistema de ida e volta, na repescagem que levará quatro equipes às quartas de final, para enfrentar as equipes que se classificaram diretamente.

Mas essa fase de play-off não apenas revelará as equipes classificadas para as quartas de final, como também destacará muitos talentos capazes de fazer a diferença em seus clubes, seja no momento atual, seja no futuro.