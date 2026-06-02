Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Katie McCabe transfer GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

O Arsenal vai se arrepender de ter deixado Katie McCabe, uma das grandes estrelas da WSL, ir para o Chelsea! O GOAL avalia as principais transferências da janela de transferências de verão feminina de 2026

Futebol feminino
Chelsea FC Women
Arsenal Women
K. McCabe
WSL
Especiais e Opinião

Chegou. A janela de transferências do verão de 2026 chegou e promete ser extremamente agitada no futebol feminino, com estrelas como Alexia Putellas, Sam Kerr e Beth Mead prestes a mudar de clube nas próximas semanas e meses. Há muitos rumores e notícias sobre transferências que já circulam há algum tempo, parecendo restar apenas os anúncios oficiais, mas, como sempre, também haverá algumas surpresas pelo caminho.

Tivemos muitos casos assim no ano passado, quando o Manchester United e o Manchester City fizeram uma espécie de troca, com Grace Clinton e Jess Park mudando de clube, enquanto o London City Lionesses estabeleceu um novo recorde mundial com a contratação de Grace Geyoro do Paris Saint-Germain.

Devemos estar atentos a grandes transferências novamente neste verão, com relatos já ligando o Chelsea a uma contratação da fenômeno sueca Felicia Schroder que ultrapassaria o valor pago por Geyoro.

Schroder é uma das jogadoras que ainda não está sem contrato, mas que pode mudar de clube, com nomes como a atacante do PSG Romee Leuchter e a atacante do Chelsea Mayra Ramirez entre outras que podem sair se seus clubes receberem a oferta certa. Isso além de todas as jogadoras sem contrato que assinarão com novos clubes, com grandes nomes como Georgia Stanway, Mapi Leon e Ona Batlle prontas para novos desafios.

Algumas transferências acabam sendo boas para todas as partes, mas muitas não, com a tomada de decisão de pelo menos um dos clubes — ou talvez até mesmo da jogadora — causando espanto. O GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem saiu ganhando em cada grande negócio do futebol feminino. Ao longo da janela de transferências de verão, avaliaremos cada transferência à medida que ela ocorrer, permitindo que você acompanhe as grandes vencedoras — e perdedoras — da entressafra.

Confira todas as nossas avaliações abaixo e conte-nos o que você achou na seção de comentários...

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1º de junho: Katie McCabe (do Arsenal para o Chelsea)

    Para o Arsenal: A forma como o Arsenal lidou com a situação contratual de McCabe foi confusa do início ao fim. Apesar de ela ser uma jogadora fundamental e uma solução constante para os problemas causados por lesões, graças à sua versatilidade, os Gunners estavam dispostos a deixar a capitã da Irlanda partir, e não foi surpresa que ela atraísse bastante interesse à medida que o verão se aproximava. Em seguida, eles mudaram de ideia e ofereceram um novo contrato, embora o The Athletic tenha relatado que “era para uma função muito específica na equipe daqui para frente”, então a jogadora optou por um novo desafio. Não é um golpe tão grande para o Arsenal quanto seria se eles não estivessem contratando a lateral do Barcelona, Ona Batlle, mas é difícil não sentir que os Gunners vão se arrepender de ter deixado McCabe e sua versatilidade — que resolveu problemas em várias posições na última temporada — irem embora, sobretudo porque ela agora vai usar isso para fortalecer um rival direto. Nota: D

    Para o Chelsea: Esta é uma contratação fantástica para o Chelsea, sentimento reforçado pelo fato de o clube aparentemente ter tirado McCabe bem debaixo do nariz do Manchester City, o novo campeão da WSL que estava pronto para contratar a estrela irlandesa para reforçar uma posição que precisa de atenção. O Chelsea utilizou várias opções na lateral-esquerda na última temporada, como Niamh Charles, Sandy Baltimore e Veerle Buurman, mas nenhuma delas é natural para a posição. A chegada de McCabe permite que Baltimore avance para sua função ofensiva preferida e significa que Buurman pode ser utilizada principalmente na zaga, onde é brilhante. Charles, que agora parece destinada a se transferir para o City, é uma boa jogadora, mas McCabe é uma das melhores do futebol feminino nessa posição, e com ela o time titular do Blues será significativamente melhorado. Nota: A

    Para McCabe: Há muitos torcedores do Arsenal consternados com a decisão de McCabe de se juntar a um grande rival, depois de passar os últimos 11 anos se destacando como uma lenda dos Gunners. Mas a jogadora de 30 anos é uma das melhores e esta é uma oportunidade para ela se juntar a outro grande clube com grandes ambições. Para ela permanecer na Inglaterra e fazer isso, sempre haveria apenas um número limitado de opções. Ela se encaixa perfeitamente no Blues, será titular e terá a chance de conquistar muitos títulos, se o clube conseguir deixar para trás uma temporada decepcionante e voltar ao nível de grande parte da última década. Considerando que ela não estava satisfeita com a proposta do Arsenal em relação ao seu papel, esta é uma melhoria para ela como profissional. Nota: B

    • Publicidade