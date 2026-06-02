O Arsenal vai se arrepender de ter deixado Katie McCabe, uma das grandes estrelas da WSL, ir para o Chelsea! O GOAL avalia as principais transferências da janela de transferências de verão feminina de 2026

Para o Arsenal: A forma como o Arsenal lidou com a situação contratual de McCabe foi confusa do início ao fim. Apesar de ela ser uma jogadora fundamental e uma solução constante para os problemas causados por lesões, graças à sua versatilidade, os Gunners estavam dispostos a deixar a capitã da Irlanda partir, e não foi surpresa que ela atraísse bastante interesse à medida que o verão se aproximava. Em seguida, eles mudaram de ideia e ofereceram um novo contrato, embora o The Athletic tenha relatado que “era para uma função muito específica na equipe daqui para frente”, então a jogadora optou por um novo desafio. Não é um golpe tão grande para o Arsenal quanto seria se eles não estivessem contratando a lateral do Barcelona, Ona Batlle, mas é difícil não sentir que os Gunners vão se arrepender de ter deixado McCabe e sua versatilidade — que resolveu problemas em várias posições na última temporada — irem embora, sobretudo porque ela agora vai usar isso para fortalecer um rival direto. Nota: D

Para o Chelsea: Esta é uma contratação fantástica para o Chelsea, sentimento reforçado pelo fato de o clube aparentemente ter tirado McCabe bem debaixo do nariz do Manchester City, o novo campeão da WSL que estava pronto para contratar a estrela irlandesa para reforçar uma posição que precisa de atenção. O Chelsea utilizou várias opções na lateral-esquerda na última temporada, como Niamh Charles, Sandy Baltimore e Veerle Buurman, mas nenhuma delas é natural para a posição. A chegada de McCabe permite que Baltimore avance para sua função ofensiva preferida e significa que Buurman pode ser utilizada principalmente na zaga, onde é brilhante. Charles, que agora parece destinada a se transferir para o City, é uma boa jogadora, mas McCabe é uma das melhores do futebol feminino nessa posição, e com ela o time titular do Blues será significativamente melhorado. Nota: A

Para McCabe: Há muitos torcedores do Arsenal consternados com a decisão de McCabe de se juntar a um grande rival, depois de passar os últimos 11 anos se destacando como uma lenda dos Gunners. Mas a jogadora de 30 anos é uma das melhores e esta é uma oportunidade para ela se juntar a outro grande clube com grandes ambições. Para ela permanecer na Inglaterra e fazer isso, sempre haveria apenas um número limitado de opções. Ela se encaixa perfeitamente no Blues, será titular e terá a chance de conquistar muitos títulos, se o clube conseguir deixar para trás uma temporada decepcionante e voltar ao nível de grande parte da última década. Considerando que ela não estava satisfeita com a proposta do Arsenal em relação ao seu papel, esta é uma melhoria para ela como profissional. Nota: B