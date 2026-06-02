O Arsenal vai se arrepender de ter deixado Katie McCabe, uma das grandes estrelas da WSL, ir para o Chelsea! O GOAL avalia as principais transferências da janela de transferências de verão feminina de 2026

Tivemos muitos casos assim no ano passado, quando o Manchester United e o Manchester City fizeram uma espécie de troca, com Grace Clinton e Jess Park mudando de clube, enquanto o London City Lionesses estabeleceu um novo recorde mundial com a contratação de Grace Geyoro do Paris Saint-Germain.
Devemos estar atentos a grandes transferências novamente neste verão, com relatos já ligando o Chelsea a uma contratação da fenômeno sueca Felicia Schroder que ultrapassaria o valor pago por Geyoro.
Schroder é uma das jogadoras que ainda não está sem contrato, mas que pode mudar de clube, com nomes como a atacante do PSG Romee Leuchter e a atacante do Chelsea Mayra Ramirez entre outras que podem sair se seus clubes receberem a oferta certa. Isso além de todas as jogadoras sem contrato que assinarão com novos clubes, com grandes nomes como Georgia Stanway, Mapi Leon e Ona Batlle prontas para novos desafios.
Algumas transferências acabam sendo boas para todas as partes, mas muitas não, com a tomada de decisão de pelo menos um dos clubes — ou talvez até mesmo da jogadora — causando espanto. O GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem saiu ganhando em cada grande negócio do futebol feminino. Ao longo da janela de transferências de verão, avaliaremos cada transferência à medida que ela ocorrer, permitindo que você acompanhe as grandes vencedoras — e perdedoras — da entressafra.
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