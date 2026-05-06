Além de sua impressionante campanha no campeonato nacional, o clube busca uma glória histórica na Europa. O Arsenal derrotou recentemente o gigante espanhol Atlético de Madrid em uma tensa disputa nas semifinais da Liga dos Campeões. Depois de garantir um empate de 1 a 1 muito disputado na partida de ida fora de casa, os Gunners conquistaram uma vitória crucial por 1 a 0 em casa, garantindo sua vaga na final em Budapeste. Essa conquista monumental marca apenas sua segunda participação na final europeia, e a primeira desde a derrota de partir o coração para o Barcelona na temporada 2005-2006. O time está agora à beira de uma dobradinha sem precedentes que consolidaria o legado de Arteta.