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O Arsenal toma uma decisão importante sobre o contrato de Mikel Arteta enquanto aguarda os resultados dos títulos da Premier League e da Liga dos Campeões
Recompensar o sucesso gerencial transformador
De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, o Arsenal decidiu garantir o futuro de Mikel Arteta a longo prazo. O técnico espanhol, que iniciou sua carreira como assistente de Pep Guardiola no Manchester City, assumiu o cargo principal no Emirates Stadium em dezembro de 2019. Desde então, ele transformou completamente o clube, conquistando a FA Cup e duas Community Shields. Reconhecendo esse imenso progresso, Romano revelou: “O Arsenal planeja oferecer a Mikel Arteta um novo contrato no meio do ano.” O técnico tem contrato válido até junho de 2027, mas a diretoria quer recompensar seu sucesso.
Disputa pelo título e negociações contratuais
Embora o técnico esteja totalmente focado na atual temporada, Romano observou que o plano já estava “decidido em março, independentemente dos resultados no final da temporada”. Ele acrescentou que Arteta “quer se concentrar nos títulos agora, mas está apaixonado pelo projeto do Arsenal e ansioso pelas negociações”, confirmando que “um acordo será fechado em breve”. No campeonato nacional, o Arsenal lidera a tabela da Premier League com 76 pontos em 35 partidas. O time tem uma vantagem de cinco pontos sobre o segundo colocado, o Manchester City, que tem 71 pontos e uma partida a menos, enquanto os Gunners buscam seu primeiro título nacional desde a temporada 2003-2004.
Em busca da glória histórica na Europa
Além de sua impressionante campanha no campeonato nacional, o clube busca uma glória histórica na Europa. O Arsenal derrotou recentemente o gigante espanhol Atlético de Madrid em uma tensa disputa nas semifinais da Liga dos Campeões. Depois de garantir um empate de 1 a 1 muito disputado na partida de ida fora de casa, os Gunners conquistaram uma vitória crucial por 1 a 0 em casa, garantindo sua vaga na final em Budapeste. Essa conquista monumental marca apenas sua segunda participação na final europeia, e a primeira desde a derrota de partir o coração para o Barcelona na temporada 2005-2006. O time está agora à beira de uma dobradinha sem precedentes que consolidaria o legado de Arteta.
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O que o futuro reserva para Arteta?
Com um novo contrato prestes a ser assinado, Arteta está pronto para construir uma dinastia duradoura. Independentemente do que venha a acontecer nas partidas restantes do campeonato ou na final europeia, a diretoria do clube o identificou claramente como o líder perfeito para garantir que o Arsenal continue sendo uma força dominante no futebol mundial por muitos anos.