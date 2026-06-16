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O Arsenal teria sido rejeitado por Nico Paz?! O promissor meia argentino toma uma decisão importante sobre o futuro após conversa com o novo técnico do Real Madrid, José Mourinho
Mourinho mantém conversas com Paz
Mourinho começou a montar proativamente seu elenco para a próxima temporada, o que incluiu uma conversa direta com Nico Paz. O jovem argentino, que passou o último ano se desenvolvendo na Série A, está em uma encruzilhada, enquanto o Real Madrid avalia se deve exercer sua cláusula de recompra.
Segundo a ESPN, houve uma conversa entre Mourinho e Nico Paz para discutir qual seria o lugar dele nos planos imediatos do técnico português.
Embora Mourinho esteja, segundo relatos, disposto a avaliar todos os jogadores que retornam de empréstimo durante a pré-temporada, ele não pode, no momento, garantir a Paz os minutos regulares no time titular que ele deseja. Como resultado, o “Special One” deixou a porta aberta para que o meio-campista continue seu desenvolvimento em outro clube, o que provavelmente levará a uma prorrogação de sua estadia na Itália, em vez de um retorno definitivo à capital espanhola neste verão.
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O interesse do Arsenal esfriou devido ao fator Fabregas
A incerteza em torno da situação de Paz no Real Madrid colocou vários grandes clubes europeus em alerta máximo, principalmente o Arsenal de Mikel Arteta.
Os Gunners vêm acompanhando de perto o desempenho do meia criativo na Série A, considerando-o uma contratação de grande potencial para o meio-campo. No entanto, apesar da atração da Premier League, Paz parece não estar convencido a se transferir para o norte de Londres nesta fase de sua carreira.
Um fator importante nessa decisão é sua relação com Cesc Fàbregas. O ex-jogador do Arsenal e do Chelsea tem sido fundamental para o crescimento de Paz no Como, e dizem que o jogador está extremamente feliz sob sua orientação.
Relatos sugerem que a saída de Paz poderia redefinir os planos do Como, mas o próprio jogador está inclinado a permanecer fiel ao projeto que o ajudou a despontar no cenário futebolístico.
A Liga dos Campeões de futebol na Itália
Uma das principais razões pelas quais Paz está priorizando permanecer no Como é a oportunidade histórica de representar o clube em sua primeira campanha na Liga dos Campeões. Após uma temporada brilhante na Itália, o meio-campista criou um forte vínculo com a torcida e a comissão técnica.
Fabregas teria prometido ao jogador de 21 anos um “papel fundamental” na equipe, uma garantia que nem Mourinho nem Arteta podem oferecer no momento.
O Real Madrid mantém uma opção de recompra fixada em € 9 milhões para este verão, valor que deve subir para € 10 milhões (£ 9 milhões/$ 12 milhões) em 2027.
Dada sua trajetória atual, o Real Madrid teme perder totalmente o controle sobre o jogador, mas reconhece que mais uma temporada como titular todas as semanas na Liga dos Campeões sob o comando de Fábregas é a melhor maneira de proteger seu valor de mercado e seu desenvolvimento.
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A agitada agenda de verão de Madri
Paz não é o único jovem na mira de Mourinho, que está conduzindo uma grande reformulação no Bernabéu. O clube também está avaliando o futuro de Victor Muñoz, que impressionou durante o empréstimo ao Osasuna.
Embora o Real Madrid possua uma cláusula de recompra de € 8 milhões pelo atacante, espera-se que ele busque uma transferência definitiva para a Premier League, em vez de retornar para disputar uma vaga no ataque repleto de estrelas de Mourinho.
O foco do clube continua voltado para contratações de grande destaque, com as negociações envolvendo Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté e Bernardo Silva supostamente em fase final.