Mourinho começou a montar proativamente seu elenco para a próxima temporada, o que incluiu uma conversa direta com Nico Paz. O jovem argentino, que passou o último ano se desenvolvendo na Série A, está em uma encruzilhada, enquanto o Real Madrid avalia se deve exercer sua cláusula de recompra.

Segundo a ESPN, houve uma conversa entre Mourinho e Nico Paz para discutir qual seria o lugar dele nos planos imediatos do técnico português.

Embora Mourinho esteja, segundo relatos, disposto a avaliar todos os jogadores que retornam de empréstimo durante a pré-temporada, ele não pode, no momento, garantir a Paz os minutos regulares no time titular que ele deseja. Como resultado, o “Special One” deixou a porta aberta para que o meio-campista continue seu desenvolvimento em outro clube, o que provavelmente levará a uma prorrogação de sua estadia na Itália, em vez de um retorno definitivo à capital espanhola neste verão.



