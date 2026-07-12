O Arsenal tenta fechar a transferência de Julián Álvarez ANTES da pré-temporada, já que o Atlético de Madrid se recusa a negociar com o Barcelona

O Atlético de Madrid teria fechado as portas a qualquer possível transferência de Álvarez para seus rivais da La Liga, o Barça e o Real Madrid. A relação entre o Atlético e o Barcelona tem se tornado cada vez mais tensa, levando a uma série de postagens contundentes nas redes sociais por parte do Atlético, expressando sua frustração.

A diretoria do Metropolitano ficou particularmente irritada com o que considera “campanhas” públicas dos dois gigantes espanhóis para desestabilizar o jogador. Essa postura rígida abriu caminho para o Arsenal, já que o Atlético está muito mais disposto a autorizar uma venda para um clube fora da Espanha, especialmente após uma temporada brilhante em que Álvarez disputou 49 partidas em todas as competições, marcando 20 gols e dando nove assistências. O jornal “The Independent” afirma que o Paris Saint-Germain também havia demonstrado interesse, mas seu envolvimento foi visto mais como um teste de terreno do que como uma tentativa concreta de contratação, deixando os Gunners como favoritos.