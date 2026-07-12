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O Arsenal tenta fechar a transferência de Julián Álvarez ANTES da pré-temporada, já que o Atlético de Madrid se recusa a negociar com o Barcelona
O Arsenal parte para a contratação do principal alvo de Arteta
De acordo com o jornal The Independent, o momento dessa contratação é crucial para o Arsenal, que está ansioso para integrar o atacante ao elenco antes do início dos treinos de pré-temporada. A cotação de Álvarez voltou a subir após suas recentes atuações heroicas na seleção, onde marcou um gol sensacional na prorrogação na vitória da Argentina por 3 a 1 sobre a Suíça nas quartas de final da Copa do Mundo. Aquele chute de longa distância serviu como um lembrete da qualidade que o Arsenal acredita que pode ajudá-lo a repetir o sucesso da conquista do título na temporada passada.
- AFP
O Atlético impede o Barcelona e o Real Madrid
O Atlético de Madrid teria fechado as portas a qualquer possível transferência de Álvarez para seus rivais da La Liga, o Barça e o Real Madrid. A relação entre o Atlético e o Barcelona tem se tornado cada vez mais tensa, levando a uma série de postagens contundentes nas redes sociais por parte do Atlético, expressando sua frustração.
A diretoria do Metropolitano ficou particularmente irritada com o que considera “campanhas” públicas dos dois gigantes espanhóis para desestabilizar o jogador. Essa postura rígida abriu caminho para o Arsenal, já que o Atlético está muito mais disposto a autorizar uma venda para um clube fora da Espanha, especialmente após uma temporada brilhante em que Álvarez disputou 49 partidas em todas as competições, marcando 20 gols e dando nove assistências. O jornal “The Independent” afirma que o Paris Saint-Germain também havia demonstrado interesse, mas seu envolvimento foi visto mais como um teste de terreno do que como uma tentativa concreta de contratação, deixando os Gunners como favoritos.
Negociando o preço de cem milhões de libras
O jornal “The Independent” afirma que o Arsenal tem se mostrado relutante em ultrapassar uma avaliação de 90 milhões de libras pelo jogador da seleção argentina, enquanto o Atlético de Madrid insiste em um valor acima de 100 milhões de libras. Superar essa diferença de avaliação será a principal tarefa da diretoria do Arsenal, que busca fechar o negócio rapidamente.
As negociações estão a cargo do diretor esportivo do Arsenal, Andrea Berta, que se encontra na situação singular de negociar com seus antigos empregadores. As relações que Berta mantém no Atlético podem ser fundamentais para se chegar a um acordo sobre o valor da transferência, embora o clube espanhol continue em posição de força. O Arsenal está empenhado em contratar o atacante, que já possui valiosa experiência na Premier League, tendo jogado pelo Manchester City entre 2022 e 2024, período em que conquistou dois títulos da Premier League e uma Liga dos Campeões.
- Getty Images Sport
O Arsenal também está interessado em Rogers
A tentativa de contratação de Alvarez é apenas uma parte de uma intensa campanha de contratações do Arsenal neste verão. Mesmo enquanto se concentra na contratação de grande repercussão da estrela do Atlético de Madrid, o clube continua otimista quanto à possibilidade de fechar um acordo com o meio-campista inglês Morgan Rogers, do Aston Villa. Essa possível transferência também foi retardada pelos desafios logísticos impostos pela Copa do Mundo, que colocou temporariamente em espera várias transferências importantes na Europa enquanto jogadores e comissões técnicas estão a serviço de suas seleções.
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