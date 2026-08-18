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"'O Arsenal tem potencial' - lenda do Man Utd, Wayne Rooney, faz ENORME previsão sobre o título da Premier League"
Arsenal apoiado para conquistar o título
Rooney apostou que o Arsenal defenderá com sucesso o título da Premier League nesta temporada. O cinco vezes campeão da liga acredita que o time de Mikel Arteta é o grande favorito e pode até mesmo "disparar" na conquista do título. O Arsenal encerrou uma espera de 22 anos para se tornar campeão inglês na última temporada e parece excepcionalmente bem posicionado para manter o troféu.
A equipe inicia a defesa do título na noite de sexta-feira contra o recém-promovido Coventry City. O Arsenal já garantiu um troféu no início da temporada após vencer o Manchester City na Supercopa da Inglaterra. O time de Arteta dominou a partida, dando um recado importante com uma vitória contundente antes da nova campanha.
- (C)Getty Images
Rivais enfrentam mudanças no comando técnico
Falando no podcast Stick to United, Rooney destacou a incerteza em torno dos possíveis concorrentes do Arsenal no topo da tabela. Ele apontou que vários grandes clubes estão atualmente passando por transições significativas.
"Você olha para Arsenal e Manchester City, o Chelsea será muito melhor nesta temporada, o Tottenham será melhor. Você também tem o Liverpool ali. Então vai ser difícil", explicou Rooney.
"O Arsenal tem potencial para disparar, mas atrás deles poderemos ver muitas mudanças. Não sabemos como o Manchester City vai se sair sem Pep Guardiola ou como o Liverpool vai se sair, mas acho que eles estarão melhores, e o Chelsea com certeza também estará melhor, assim como o Tottenham.
"Então acho que esta temporada será mais difícil, e o Manchester United precisa garantir que fique ali no top 4 e siga competitivo. Acho que o Arsenal é o favorito para vencer, mas o United pode tirar o segundo lugar do Manchester City e começar a se reconstruir de novo, e talvez disputar o título na próxima temporada?"
United mira estabilidade no G4
Ao ser perguntado sobre as perspectivas do United, Rooney previu um quarto lugar. Ele elogiou o técnico Carrick por recolocar o Manchester United na Champions League, mas alertou que manter esse nível será difícil.
"Eu ficaria com o G4. Acho que talvez em quarto, ainda acho que precisam contratar mais dois ou três jogadores", afirmou Rooney. "Michael Carrick fez um trabalho fantástico para recolocar o Man United na Champions League. Então agora o clube tem de permanecer lá.
"Acho irrealista pensar que eles vão ganhar a Premier League este ano, não acho que vão. Este período é muito importante para o United ficar perto o suficiente do Arsenal, que é o campeão e estará ainda melhor nesta temporada, eu acho, com os jogadores que contratou."
Construindo em direção ao sucesso futuro
O time de Arteta foi ainda mais reforçado pelas contratações de verão de Bruno Guimaraes e Christos Tzolis. O clube do norte de Londres também busca ativamente um novo zagueiro e outro atacante antes de a janela de transferências fechar oficialmente.
Enquanto isso, o Manchester United contratou Youri Tielemans e Andrey Santos para reforçar seu meio-campo e segue ligado a vários outros nomes, incluindo o destaque do Newcastle, Lewis Hall.
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