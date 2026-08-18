Falando no podcast Stick to United, Rooney destacou a incerteza em torno dos possíveis concorrentes do Arsenal no topo da tabela. Ele apontou que vários grandes clubes estão atualmente passando por transições significativas.

"Você olha para Arsenal e Manchester City, o Chelsea será muito melhor nesta temporada, o Tottenham será melhor. Você também tem o Liverpool ali. Então vai ser difícil", explicou Rooney.

"O Arsenal tem potencial para disparar, mas atrás deles poderemos ver muitas mudanças. Não sabemos como o Manchester City vai se sair sem Pep Guardiola ou como o Liverpool vai se sair, mas acho que eles estarão melhores, e o Chelsea com certeza também estará melhor, assim como o Tottenham.

"Então acho que esta temporada será mais difícil, e o Manchester United precisa garantir que fique ali no top 4 e siga competitivo. Acho que o Arsenal é o favorito para vencer, mas o United pode tirar o segundo lugar do Manchester City e começar a se reconstruir de novo, e talvez disputar o título na próxima temporada?"