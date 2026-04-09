Getty Images Sport
Traduzido por
O Arsenal tem como prioridade na janela de transferências de verão a contratação de um “jovem zagueiro de ponta”, à medida que surgem duas opções
O Arsenal traça plano de sucessão para a defesa
O Arsenal está intensificando a busca por reforços defensivos antes da janela de transferências de verão. O clube do norte de Londres está focado em identificar um “jovem zagueiro de ponta” que possa, no futuro, integrar-se a um elenco que se tornou um candidato constante ao título da Premier League sob o comando de Arteta. Embora a parceria entre William Saliba e Gabriel tenha sido a pedra angular do sucesso recente da equipe, o brasileiro já tem 28 anos e tem enfrentado problemas recorrentes com lesões nas duas últimas temporadas. Consequentemente, o departamento de contratações busca garantir um talento promissor que possa, no futuro, suceder Gabriel no centro da defesa.
- Getty Images
Aumenta o interesse por Ramón e Valdepeñas
Um dos principais nomes na lista de candidatos é Ramon, o destaque de 21 anos do Como. O espanhol tem se destacado na Série A desde que deixou o Real Madrid no verão passado, embora uma possível transferência seja complicada pela estrutura de sua transferência anterior. De acordo com o CaughtOffside, além de Ramos, o Arsenal estaria acompanhando de perto o jovem jogador do Real Madrid, Victor Valdepeñas. Seus olheiros assistiram a ambos os jogadores várias vezes e o feedback tem sido positivo. O Real Madrid detém atualmente uma opção de recompra e uma cláusula de 50% sobre a revenda de Ramon, com a alta taxa de revenda prevista para inflar seu preço de mercado, já que o Como busca maximizar sua própria margem de lucro em qualquer possível negócio.
A rivalidade entre as estrelas em ascensão da Espanha
O Arsenal enfrenta forte concorrência do Chelsea, que também está de olho em Ramon como parte de sua estratégia de contratação voltada para jovens talentos. O Real Madrid continua sendo uma incógnita na disputa, já que sua necessidade por um zagueiro diminuiu após a contratação de Dean Huijsen.
- AFP
E agora?
Os Gunners continuarão acompanhando a situação de perto até o final da temporada antes de tomar qualquer medida oficial em relação a Ramon ou Valdepenas. Enquanto isso, em campo, a equipe de Arteta buscará manter sua posição no topo da tabela da Premier League, onde atualmente detém uma vantagem de nove pontos sobre o segundo colocado, o Manchester City. O Arsenal enfrenta o Bournemouth pelo campeonato no sábado, antes de enfrentar o Sporting CP na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões na próxima semana – a partida de ida terminou em 1 a 0 para o time do norte de Londres.