O Arsenal tem como prioridade na janela de transferências de verão a contratação de um “jovem zagueiro de ponta”, à medida que surgem duas opções

Um dos principais nomes na lista de candidatos é Ramon, o destaque de 21 anos do Como. O espanhol tem se destacado na Série A desde que deixou o Real Madrid no verão passado, embora uma possível transferência seja complicada pela estrutura de sua transferência anterior. De acordo com o CaughtOffside, além de Ramos, o Arsenal estaria acompanhando de perto o jovem jogador do Real Madrid, Victor Valdepeñas. Seus olheiros assistiram a ambos os jogadores várias vezes e o feedback tem sido positivo. O Real Madrid detém atualmente uma opção de recompra e uma cláusula de 50% sobre a revenda de Ramon, com a alta taxa de revenda prevista para inflar seu preço de mercado, já que o Como busca maximizar sua própria margem de lucro em qualquer possível negócio.