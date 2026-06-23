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O Arsenal superou vários clubes na disputa pela contratação do jovem prodígio do Leicester, após acordo sobre o valor da transferência
Arsenal fecha contrato com jovem promessa
A equipe de Mikel Arteta saiu na frente de seus rivais nacionais ao fechar um acordo na casa dos 10 milhões de libras pelo jogador de 16 anos. De acordo com a talkSPORT, os Gunners conduziram com sucesso negociações complexas para evitar um processo potencialmente demorado no tribunal de indenizações. O jogador da seleção sub-19 da Inglaterra havia despertado interesse concreto de oito times diferentes, incluindo Manchester United, Leeds United, Newcastle United, Roma, Bayer Leverkusen e RB Leipzig, antes de optar pelo Emirates Stadium.
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Elogios do ex-chefe
O adolescente fez sua estreia profissional na primeira divisão sob o comando de uma lenda do Manchester United, que atuou como seu técnico no Leicester durante aquele período. Após a histórica participação de Monga em abril de 2025, Ruud van Nistelrooy disse: “Dava para ver lampejos de suas grandes qualidades; ele é um excelente ponta e tem velocidade. É um talento fantástico – um ótimo garoto, que mereceu esses minutos e, espero, tenha mais pela frente.”
Ascensão rápida em meio ao rebaixamento
O jovem fez história ao estrear na primeira divisão contra o Newcastle com apenas 15 anos e 271 dias, ficando atrás apenas de Ethan Nwaneri nos recordes da Premier League da época. Posteriormente, Monga se tornou o artilheiro mais jovem da história da Championship após marcar contra o Preston North End em agosto, registrando um gol e duas assistências em 27 partidas na segunda divisão. No entanto, seus esforços individuais não foram suficientes para impedir o rebaixamento do clube para a League One, o que acelerou sua inevitável saída no meio do ano.
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E agora, o que vem a seguir?
Depois de ter jogado sob o comando de quatro treinadores diferentes durante um período caótico na região de Midlands, Monga espera poder atuar em um ambiente técnico mais estável no Arsenal. Sua chegada proporcionará mais profundidade ao elenco de Arteta, enquanto o gigante do norte de Londres se prepara para mais uma temporada intensa, com o objetivo de defender o título nacional e ir ainda mais longe na Liga dos Campeões.