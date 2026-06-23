O Arsenal superou vários clubes na disputa pela contratação do jovem prodígio do Leicester, após acordo sobre o valor da transferência

O jovem fez história ao estrear na primeira divisão contra o Newcastle com apenas 15 anos e 271 dias, ficando atrás apenas de Ethan Nwaneri nos recordes da Premier League da época. Posteriormente, Monga se tornou o artilheiro mais jovem da história da Championship após marcar contra o Preston North End em agosto, registrando um gol e duas assistências em 27 partidas na segunda divisão. No entanto, seus esforços individuais não foram suficientes para impedir o rebaixamento do clube para a League One, o que acelerou sua inevitável saída no meio do ano.