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O Arsenal sofre um duro golpe: Mikel Arteta revela que Jurrien Timber pode ficar fora do resto da temporada
Uma espera frustrante para o holandês
Mikel Arteta admitiu que a lesão “frustrante” de Timber tem sido mais complicada do que o esperado e pode fazer com que ele perca o restante da temporada do Arsenal. O versátil zagueiro está afastado dos gramados desde março, quando foi forçado a sair de campo durante um confronto contra o Everton, e sua ausência começa a pesar cada vez mais na reta final dos Gunners.
Embora a avaliação inicial sugerisse um problema menor, a situação evoluiu para um problema de longo prazo. Arteta sugeriu na época que Timber ficaria fora apenas por alguns dias, mas, faltando apenas quatro partidas para o fim da temporada, ele continua fora de campo. A falta de progresso forçou a comissão técnica a reconsiderar sua participação nas últimas semanas da campanha.
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Arteta dá notícias preocupantes sobre a condição física dos jogadores
O técnico do Arsenal não amenizou a situação quando questionado sobre a possibilidade de Timber retornar antes do apito final da temporada. O lateral foi descartado para a viagem do Arsenal ao West Ham no domingo, e Arteta não tem certeza se Timber jogará nesta temporada.
O técnico enfatizou que o processo de recuperação é agora uma corrida contra o tempo que Timber pode não vencer. Explicando a incerteza, Arteta disse: “Não sei, ainda há bastante a ser feito. Tudo precisa correr de forma muito tranquila e rápida para que ele possa jogar alguns minutos.”
A solidez da defesa foi posta à prova no momento decisivo
Timber, que chegou ao Arsenal vindo do Ajax no verão de 2023, tem sido uma figura fundamental nesta temporada, disputando 43 partidas em todas as competições, com um desempenho notável de quatro gols e sete assistências. No entanto, ele não é a única preocupação do time do norte de Londres, já que Mikel Merino também está entre os jogadores afastados dos gramados há semanas. A falta de opções disponíveis tanto na linha defensiva quanto no meio-campo está colocando uma pressão cada vez maior sobre o núcleo de jogadores que carregou o peso ao longo de uma temporada exaustiva.
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De olho na reta final
Enquanto os Gunners se preparam para o confronto com os Hammers, o foco continua sendo manter a liderança na tabela. O Arsenal lidera atualmente a Premier League, com cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City, que tem um jogo a menos. Na busca pelo primeiro título do campeonato desde 2004, as notícias sobre Timber servem como um lembrete de quão tênue é a linha que separa o sucesso do fracasso. Arteta precisará que seus principais jogadores em boa forma se empenhem e preencham a lacuna deixada pelos companheiros lesionados.