O Arsenal sofre um duro golpe: Mikel Arteta revela que Jurrien Timber pode ficar fora do resto da temporada

Mikel Arteta admitiu que a lesão “frustrante” de Timber tem sido mais complicada do que o esperado e pode fazer com que ele perca o restante da temporada do Arsenal. O versátil zagueiro está afastado dos gramados desde março, quando foi forçado a sair de campo durante um confronto contra o Everton, e sua ausência começa a pesar cada vez mais na reta final dos Gunners.

Embora a avaliação inicial sugerisse um problema menor, a situação evoluiu para um problema de longo prazo. Arteta sugeriu na época que Timber ficaria fora apenas por alguns dias, mas, faltando apenas quatro partidas para o fim da temporada, ele continua fora de campo. A falta de progresso forçou a comissão técnica a reconsiderar sua participação nas últimas semanas da campanha.



