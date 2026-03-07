O Arsenal segue em frente com os planos de contratar um meio-campista avaliado em € 100 milhões, enquanto o agente assiste à vitória do Brighton

O diretor esportivo do Arsenal, Andrea Berta, é um admirador de longa data de Tonali e, segundo consta, é a força motriz por trás dessa nova ofensiva. O Arsenal já havia tentado atrair o meio-campista para Londres nos últimos dias da janela de transferências de janeiro, mas o Newcastle recusou a proposta, declarando o jogador intransferível no meio da temporada. Com mais tempo para encontrar um substituto adequado, os Magpies podem estar mais receptivos às negociações no verão, caso sua alta avaliação seja atendida pela diretoria do clube do norte de Londres.

A presença de Riso no Amex Stadium na noite de quarta-feira não foi por acaso, já que ele assistiu ao Arsenal garantir mais um resultado importante. Os movimentos do agente na Inglaterra sugerem que as negociações para um acordo que pode dominar as manchetes estão em andamento. Acredita-se que Berta esteja preparando uma nova investida no jogador, aproveitando seu relacionamento e o projeto esportivo do clube para convencer Tonali de que o Emirates é o destino certo para o próximo passo em sua carreira.