O Arsenal segue em frente com os planos de contratar um meio-campista avaliado em € 100 milhões, enquanto o agente assiste à vitória do Brighton
Gunners de olho no maestro italiano
O Arsenal intensificou seu interesse em Tonali, do Newcastle, já que Arteta busca adicionar qualidade de nível internacional ao seu meio-campo. O clube do norte de Londres identificou o jogador de 25 anos como o candidato ideal para liderar seu meio-campo em uma nova era de domínio nacional e europeu.
O interesse atingiu um novo pico esta semana, quando o representante do jogador, Beppe Riso, foi visto nas arquibancadas durante a vitória do Arsenal sobre o Brighton. Sua presença gerou novos rumores de que a transferência para a capital está se tornando uma realidade, apesar da avaliação impressionante de £ 87 milhões (US$ 116,5 milhões) atribuída ao ex-jogador do AC Milan pelo Newcastle, de acordo com o Tuttosport.
A disputa pela estrela da Azzurri
As especulações sobre a transferência aumentaram após relatos de interesse de todo o continente. Embora o Newcastle tenha se mantido firme durante a janela de transferências de inverno, espera-se que o cenário mude no final da campanha.
No entanto, não são apenas os Gunners que estão interessados nos serviços do jogador de 25 anos. Outros times europeus de elite, incluindo Manchester United, Juventus e Real Madrid, têm acompanhado a situação de Tonali nos últimos meses.
Berta lidera o ataque do Arsenal
O diretor esportivo do Arsenal, Andrea Berta, é um admirador de longa data de Tonali e, segundo consta, é a força motriz por trás dessa nova ofensiva. O Arsenal já havia tentado atrair o meio-campista para Londres nos últimos dias da janela de transferências de janeiro, mas o Newcastle recusou a proposta, declarando o jogador intransferível no meio da temporada. Com mais tempo para encontrar um substituto adequado, os Magpies podem estar mais receptivos às negociações no verão, caso sua alta avaliação seja atendida pela diretoria do clube do norte de Londres.
A presença de Riso no Amex Stadium na noite de quarta-feira não foi por acaso, já que ele assistiu ao Arsenal garantir mais um resultado importante. Os movimentos do agente na Inglaterra sugerem que as negociações para um acordo que pode dominar as manchetes estão em andamento. Acredita-se que Berta esteja preparando uma nova investida no jogador, aproveitando seu relacionamento e o projeto esportivo do clube para convencer Tonali de que o Emirates é o destino certo para o próximo passo em sua carreira.
O foco continua no St. James' Park
Independentemente das notícias veiculadas pela mídia, a principal prioridade de Tonali neste momento é terminar a temporada com o Newcastle em boa forma. A equipe de Howe ainda luta para subir na tabela da Premier League, ocupando atualmente a 12ª posição com 39 pontos em 29 partidas, nove pontos atrás das vagas europeias.
O Magpies enfrenta uma série de partidas difíceis nas próximas semanas, começando com um confronto contra o Manchester City na quinta rodada da FA Cup, seguido por jogos contra o Barcelona na Liga dos Campeões e o Chelsea na Premier League.
