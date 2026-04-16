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O Arsenal recebeu boas notícias sobre a lesão de Noni Madueke antes do confronto decisivo pelo título contra o Man City
Notícias positivas após o susto na Liga dos Campeões
O Arsenal está otimista quanto à recuperação de Madueke para o confronto de domingo contra o Manchester City no Etihad Stadium, segundo o The Sun. O jogador de 24 anos foi forçado a sair de campo pouco depois da marca de uma hora no empate de 0 a 0 dos Gunners contra o Sporting na noite de quarta-feira, resultado que garantiu a classificação para as semifinais da Liga dos Campeões, mas deixou Mikel Arteta preocupado com a condição física do ponta.
O jogador da seleção inglesa parecia sentir um desconforto significativo após uma dividida com o atacante do Sporting, Pedro Gonçalves, apresentando dificuldades específicas devido a uma lesão no joelho direito. Após receber atendimento em campo, ele acabou sendo substituído pelo jovem Max Dowman, o que gerou preocupações de que ele pudesse ficar afastado dos gramados durante o momento mais crítico da temporada.
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O diagnóstico precoce traz alívio a Arteta
Embora Madueke deva passar por exames mais aprofundados pela equipe médica do Arsenal nos próximos dias, o diagnóstico inicial trouxe um grande alívio para o clube do norte de Londres. Diz-se que ele evitou uma lesão estrutural grave e, em vez disso, sofre de uma contusão muscular, que normalmente requer um período de recuperação muito mais curto.
Esta notícia é particularmente bem-vinda, considerando que Madueke tem enfrentado problemas no joelho ao longo da atual temporada. Ele havia lesionado o joelho esquerdo enquanto defendia a seleção inglesa no mês passado, durante um empate em 1 a 1 com o Uruguai, um incidente que o levou a deixar Wembley usando uma joelheira protetora antes de retornar rapidamente aos gramados.
A importância do confronto contra o Etihad
Arteta está ansioso para contar com Madueke, já que o Arsenal busca encerrar uma sequência sem vitórias no Etihad, onde não vence há 11 anos. O confronto deste domingo representa um grande obstáculo na disputa pelo título da Premier League, com o City atualmente logo atrás dos Gunners. Caso a equipe de Pep Guardiola conquiste a vitória, reduziria a diferença na liderança para apenas três pontos, com um jogo a menos.
A disponibilidade de opções nas laterais é uma grande preocupação para a comissão técnica, especialmente porque Bukayo Saka continua lutando contra uma lesão no tendão de Aquiles. Com a participação de Saka contra o City ainda em dúvida, a presença de Madueke na ala direita torna-se ainda mais vital para o plano tático do Arsenal.
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Esperam-se reforços na defesa
Embora o ataque continue sendo motivo de preocupação, os Gunners estão mais confiantes quanto ao retorno de suas estrelas defensivas. Tanto Jurrien Timber quanto Riccardo Calafiori têm se empenhado na recuperação e foram vistos nas arquibancadas do Emirates na noite de quarta-feira para apoiar seus companheiros de equipe.
O possível retorno deles daria um grande impulso a um elenco que também está sem o capitão Martin Odegaard devido a um problema persistente no joelho. Arteta enfrenta uma espera ansiosa nas próximas 48 horas para ver quais de seus craques serão liberados pela equipe médica para embarcar no avião rumo a Manchester para o que muitos descrevem como um confronto decisivo para o título.