O Arsenal recebeu boas notícias sobre a lesão de Noni Madueke antes do confronto decisivo pelo título contra o Man City

O Arsenal está otimista quanto à recuperação de Madueke para o confronto de domingo contra o Manchester City no Etihad Stadium, segundo o The Sun. O jogador de 24 anos foi forçado a sair de campo pouco depois da marca de uma hora no empate de 0 a 0 dos Gunners contra o Sporting na noite de quarta-feira, resultado que garantiu a classificação para as semifinais da Liga dos Campeões, mas deixou Mikel Arteta preocupado com a condição física do ponta.

O jogador da seleção inglesa parecia sentir um desconforto significativo após uma dividida com o atacante do Sporting, Pedro Gonçalves, apresentando dificuldades específicas devido a uma lesão no joelho direito. Após receber atendimento em campo, ele acabou sendo substituído pelo jovem Max Dowman, o que gerou preocupações de que ele pudesse ficar afastado dos gramados durante o momento mais crítico da temporada.



