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Muhammad Zaki

Traduzido por

O Arsenal recebe um triplo reforço físico antes da primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting CP

Arsenal
Sporting x Arsenal
Liga dos Campeões
Sporting
D. Rice
Gabriel
L. Trossard
Premier League

O Arsenal recebeu um importante reforço físico enquanto se prepara para a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting CP. Mikel Arteta recebeu de volta aos treinos, nesta segunda-feira, três importantes titulares, enquanto os Gunners buscam superar um período difícil em termos de resultados no campeonato nacional.

  • Gabriel retorna aos treinos na hora certa

    O maior alívio para o time do norte de Londres é a presença de Gabriel, que participou do último treino em London Colney antes da equipe viajar para Portugal, segundo o The Standard. O zagueiro brasileiro havia causado grande preocupação ao ser substituído durante a derrota do Arsenal para o Southampton nas quartas de final da FA Cup, devido a uma aparente lesão na perna.

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    Rice e Trossard reforçam o elenco

    Os Gunners também receberam um impulso ao ver Declan Rice e Leandro Trossard treinando com o grupo principal na manhã de segunda-feira. A disponibilidade dos dois representa um grande alívio para o Arsenal, que busca chegar às semifinais da principal competição europeia. A presença de Rice no meio-campo continua sendo vital para Arteta, especialmente após as derrotas consecutivas para o Manchester City e o Southampton. Ter tanto o jogador da seleção inglesa quanto Trossard em condições físicas ideais permite maior flexibilidade tática, enquanto o Arsenal se prepara para enfrentar um perigoso Sporting, que já provou seu valor na Liga dos Campeões nesta temporada.

  • Persistem as preocupações em relação a Saka e Timber

    Apesar das notícias positivas sobre o trio mencionado, houve ausências notáveis no Centro de Treinamento Sobha Realty. Nem Bukayo Saka nem Jurrien Timber foram vistos durante a parte aberta ao público do treino de segunda-feira. A ausência deles sugere que ambos são grandes dúvidas para a partida de ida, já que continuam se recuperando de problemas físicos. Arteta já havia destacado a dificuldade de lidar com uma agenda lotada, afirmando: “Estamos em uma situação em que precisamos montar a escalação mais forte possível para vencer todas as competições.” 

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    A lista de lesionados continua a dificultar a rotação de Arteta

    Embora o retorno de Gabriel, Rice e Trossard seja motivo de alegria, a sala de recuperação do Arsenal continua movimentada. Eberechi Eze, Piero Hincapie e Mikel Merino também não participaram do treino desta segunda-feira, enquanto continuam suas respectivas recuperações. Com a disputa pelo título da Premier League ainda em sua reta final e o troféu da Liga dos Campeões ao alcance, Arteta está desesperado para contar com o maior número possível de jogadores titulares. O espanhol contará com suas estrelas que estão retornando para fornecer a liderança necessária para enfrentar o ambiente hostil em Portugal e garantir um resultado positivo para levar de volta a Londres.

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