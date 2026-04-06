O Arsenal recebe um triplo reforço físico antes da primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting CP

Embora o retorno de Gabriel, Rice e Trossard seja motivo de alegria, a sala de recuperação do Arsenal continua movimentada. Eberechi Eze, Piero Hincapie e Mikel Merino também não participaram do treino desta segunda-feira, enquanto continuam suas respectivas recuperações. Com a disputa pelo título da Premier League ainda em sua reta final e o troféu da Liga dos Campeões ao alcance, Arteta está desesperado para contar com o maior número possível de jogadores titulares. O espanhol contará com suas estrelas que estão retornando para fornecer a liderança necessária para enfrentar o ambiente hostil em Portugal e garantir um resultado positivo para levar de volta a Londres.