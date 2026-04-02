O Arsenal recebe um impulso nas negociações, já que os gigantes da Bundesliga reduzem drasticamente o preço pedido pelo jogador que é alvo da defesa

Com o preço agora mais próximo dos 65 milhões de euros, o Arsenal provavelmente enfrentará concorrência, mas, no momento, parece ser o clube mais proativo em suas negociações. Os Gunners já demonstraram que estão dispostos a gastar muito para garantir seus principais alvos, e Lukeba é visto como um investimento de longo prazo para o clube. No entanto, antes de fazer qualquer abordagem formal ao Leipzig, o Arsenal continuará focado em conquistar títulos nesta temporada. A equipe de Arteta está atualmente no topo da tabela da Premier League, com nove pontos de vantagem sobre o Manchester City. O time também continua na disputa da FA Cup e da Liga dos Campeões.