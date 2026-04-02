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O Arsenal recebe um impulso nas negociações, já que os gigantes da Bundesliga reduzem drasticamente o preço pedido pelo jogador que é alvo da defesa
Leipzig está disposta a baixar o preço por Lukeba
O Leipzig estaria disposto a reduzir suas expectativas financeiras em relação a Lukeba neste verão. Embora o contrato do zagueiro de 22 anos tenha uma cláusula de rescisão fixada em € 80 milhões (£ 70 milhões/$ 92 milhões), o clube da Bundesliga está disposto a negociar um acordo abaixo desse valor para facilitar a transferência. De acordo com reportagens da Sky Germany, o clube estaria disposto a aceitar uma oferta na faixa de € 65 milhões (£ 57 milhões/$ 75 milhões) a € 70 milhões (£ 61 milhões/$ 81 milhões). Espera-se que essa redução no preço desencadeie uma guerra de lances entre os grandes clubes da Europa, já que o ex-jogador do Lyon estaria interessado em encontrar um novo desafio após passar três anos na Alemanha.
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O Arsenal surge como favorito
Acredita-se que Arteta seja um grande admirador do jovem zagueiro central, já que busca reforçar a qualidade e a profundidade da defesa do Arsenal. O clube londrino tem sido fortemente associado a Lukeba nas últimas semanas, em busca de uma opção versátil capaz de disputar uma vaga no time titular. O L’Equipe apura que o clube do norte de Londres já iniciou conversações sobre uma possível transferência do francês. Com o Leipzig agora disposto a flexibilizar sua posição em relação à cláusula de rescisão de € 80 milhões, o caminho está livre para o Arsenal iniciar negociações formais pelo jovem jogador, que é muito cotado.
Em busca de um novo desafio fora da Bundesliga
Tendo impressionado desde sua chegada da Ligue 1, Lukeba se consolidou como um dos zagueiros mais promissores da Europa. No entanto, após três temporadas na Red Bull Arena, o jogador estaria cogitando uma saída, com o objetivo de dar um salto para uma liga de maior nível ou para um time que dispute títulos. Durante sua passagem pelo Leipzig, o zagueiro disputou 97 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência, além de ter contribuído para a conquista de um título da DFL-Supercup.
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As negociações devem se intensificar neste verão
Com o preço agora mais próximo dos 65 milhões de euros, o Arsenal provavelmente enfrentará concorrência, mas, no momento, parece ser o clube mais proativo em suas negociações. Os Gunners já demonstraram que estão dispostos a gastar muito para garantir seus principais alvos, e Lukeba é visto como um investimento de longo prazo para o clube. No entanto, antes de fazer qualquer abordagem formal ao Leipzig, o Arsenal continuará focado em conquistar títulos nesta temporada. A equipe de Arteta está atualmente no topo da tabela da Premier League, com nove pontos de vantagem sobre o Manchester City. O time também continua na disputa da FA Cup e da Liga dos Campeões.