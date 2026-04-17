O Arsenal quer contratar o terceiro jogador mais jovem da história da Premier League - depois de Max Dowman e Ethan Nwaneri

O Arsenal está se posicionando na frente da fila para contratar Jeremy Monga, a jovem revelação do Leicester City, na tentativa de superar os outros clubes interessados. O valor do jogador de 16 anos disparou após sua impressionante integração ao time principal dos Foxes na reta final da temporada passada.

Monga inscreveu seu nome nos livros de recordes em abril de 2025, tornando-se o segundo jogador mais jovem a estrear na Premier League — atrás apenas de Ethan Nwaneri, do Arsenal — durante uma participação como reserva contra o Newcastle United. Embora tenha caído para o terceiro lugar nessa ilustre lista com o surgimento da sensação do Arsenal, Max Dowman, os dois jovens compartilham um forte vínculo como companheiros de equipe nas categorias de base da Inglaterra.