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O Arsenal quer contratar o terceiro jogador mais jovem da história da Premier League - depois de Max Dowman e Ethan Nwaneri
O Arsenal está de olho em um talento que pode quebrar recordes
O Arsenal está se posicionando na frente da fila para contratar Jeremy Monga, a jovem revelação do Leicester City, na tentativa de superar os outros clubes interessados. O valor do jogador de 16 anos disparou após sua impressionante integração ao time principal dos Foxes na reta final da temporada passada.
Monga inscreveu seu nome nos livros de recordes em abril de 2025, tornando-se o segundo jogador mais jovem a estrear na Premier League — atrás apenas de Ethan Nwaneri, do Arsenal — durante uma participação como reserva contra o Newcastle United. Embora tenha caído para o terceiro lugar nessa ilustre lista com o surgimento da sensação do Arsenal, Max Dowman, os dois jovens compartilham um forte vínculo como companheiros de equipe nas categorias de base da Inglaterra.
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Uma estrela em ascensão no King Power Stadium
Considerado um talento de geração, Monga está na mira do Arsenal há algum tempo. Apesar de ter chegado a um acordo profissional com o Leicester, que entra em vigor neste verão, seu futuro está longe de estar definido. O contrato não garante a permanência do jovem astro inglês, deixando a porta aberta para uma possível transferência caso os Gunners concretizem seu interesse de longa data.
Formado na base e ingressando no Leicester aos nove anos, Monga se tornou uma ameaça ofensiva versátil, igualmente à vontade nas duas laterais ou como pivô criativo na função de “número dez”. Reconhecido por sua velocidade explosiva e habilidade técnica, o adolescente já foi titular em nove partidas nesta temporada. Sua importância para o time principal é ainda mais destacada por seu papel como um substituto de impacto consistente, tendo entrado em campo vindo do banco nas últimas três partidas dos Foxes.
Clubes do norte de Londres mudam estratégia de contratação
Nas últimas janelas de transferências, os especialistas em recrutamento do Arsenal passaram a adotar uma estratégia de captação de jovens talentos de elite de todo o mundo. Essa mudança decorre de um consenso interno crescente de que a própria academia do clube tem enfrentado dificuldades para formar jogadores promissores de alto nível nos últimos tempos. Essa abordagem proativa ficou evidente com a contratação, no meio da temporada, dos gêmeos equatorianos Edwin e Holger Quintero, vindos do Independiente del Valle, o que representou um investimento significativo no potencial sul-americano.
A campanha de recrutamento de jovens do Arsenal se estende à Irlanda, onde foi fechado um acordo para a chegada, no próximo ano, de Victor Ozhianvuna, de 17 anos, do Shamrock Rovers. No cenário nacional, o Arsenal reforçou seu elenco ao contratar Kyran Thompson e Mishel Nduka, vindos dos rivais londrinos West Ham e Charlton. Sua rede de olheiros também tem estado ativa em todo o Reino Unido, garantindo a contratação do jovem promissor da Irlanda do Norte Ceadach O’Neill, do Linfield, e do jovem astro escocês Callan Hamill, do St Johnstone.
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A luta do Leicester para manter a sua joia da coroa
O Leicester se prepara para um verão de mudanças radicais em seu elenco principal, independentemente de conseguir ou não se manter na Championship. Em meio à incerteza, o clube pretende construir seu futuro em torno de um núcleo de jogadores formados na base, sendo Monga considerado a indiscutível “joia da coroa” de seu projeto de reconstrução.