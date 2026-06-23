Rogers tem atraído cada vez mais interesse após sua rápida ascensão no Villa Park e também tem sido associado ao Chelsea e a outros grandes clubes europeus. O atacante está atualmente com a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 e continua focado nos compromissos internacionais. Rogers atuou recentemente na vitória da Inglaterra sobre a Croácia e está disputando uma vaga como titular à medida que o torneio avança.

Apesar de ter assinado um contrato de seis anos com o Villa em novembro, o atacante estaria aberto à possibilidade de se juntar aos Gunners. Sua reputação continua a crescer após uma série de atuações impressionantes, tanto no clube quanto na seleção.