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Aston Villa v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

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O Arsenal prioriza a contratação de Morgan Rogers por 100 milhões de libras; o astro do Aston Villa e da seleção inglesa estaria “interessado” em se transferir para o Emirates

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Arsenal
M. Rogers
Premier League
Aston Villa

O Arsenal identificou o atacante do Aston Villa, Morgan Rogers, como seu principal alvo de transferência, enquanto Mikel Arteta busca reforçar seu elenco campeão da Premier League. O jogador da seleção inglesa estaria aberto a uma transferência para o Emirates Stadium, embora qualquer negócio possa chegar a custar até £100 milhões.

  • O Arsenal intensifica a busca por Rogers

    O Arsenal está preparando uma proposta por Rogers depois de ter feito do jogador da seleção inglesa seu principal alvo para a janela de transferências de verão, segundo o The Guardian. Após conquistar o título da Premier League, Arteta busca reforçar seu ataque e vê o jogador de 23 anos como uma contratação fundamental. O Villa está determinado a manter um de seus jogadores mais importantes, mas o Arsenal continua otimista quanto às chances de fechar o negócio. Espera-se que qualquer transferência envolva um valor significativo, com relatos sugerindo que o custo poderia chegar a 100 milhões de libras.



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  • O interesse cresce à medida que Rogers se concentra nas obrigações com a seleção da Inglaterra

    Rogers tem atraído cada vez mais interesse após sua rápida ascensão no Villa Park e também tem sido associado ao Chelsea e a outros grandes clubes europeus. O atacante está atualmente com a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 e continua focado nos compromissos internacionais. Rogers atuou recentemente na vitória da Inglaterra sobre a Croácia e está disputando uma vaga como titular à medida que o torneio avança.

    Apesar de ter assinado um contrato de seis anos com o Villa em novembro, o atacante estaria aberto à possibilidade de se juntar aos Gunners. Sua reputação continua a crescer após uma série de atuações impressionantes, tanto no clube quanto na seleção.

  • Rogers poderia reformular o ataque do Arsenal

    A versatilidade de Rogers é considerada um de seus maiores pontos fortes, já que ele pode atuar no meio-campo ou em qualquer uma das laterais, o que poderia dar a Arteta várias opções táticas e, potencialmente, mudar a hierarquia ofensiva do Arsenal. No entanto, sua possível chegada também alimentou especulações em torno de outros membros do elenco. O futuro de Martin Odegaard tem sido discutido após uma temporada difícil para o jogador, enquanto os Gunners estariam dispostos a ouvir ofertas por Gabriel Martinelli.

  • bouaddiGetty Images

    Rogers não é o único alvo

    Embora Rogers seja o principal alvo dos Gunners, o craque do Villa não é o único jogador na lista de desejos do Arsenal. O clube londrino também estaria de olho no meio-campista do Lille, Ayyoub Bouaddi, enquanto a contratação do jovem Jeremy Monga, do Leicester City, estaria prestes a ser concluída.