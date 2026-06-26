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O Arsenal prepara uma segunda proposta por Bruno Guimarães, depois que o Newcastle rejeitou a abordagem inicial do campeão da Premier League
O Arsenal vê sua oferta inicial ser rejeitada
O time do norte de Londres apresentou uma oferta inicial de 55 milhões de libras pelo jogador de 28 anos, que se tornou o coração da equipe de Eddie Howe desde que chegou a Tyneside. No entanto, o Newcastle deixou claro que fará tudo ao seu alcance para manter seu capitão, especialmente porque o brasileiro tem contrato até junho de 2028.
Apesar da resistência, os Gunners não se desanimaram e já sinalizaram a intenção de voltar com uma segunda oferta, mais alta, segundo a Globo. O técnico do Arsenal, Arteta, está determinado a trazer para o elenco um jogador com excelente domínio de bola e serenidade tática, enquanto a equipe se prepara para defender o título nacional. O interesse é liderado pelo diretor esportivo Andrea Berta, que é admirador de longa data do meio-campista desde a época em que atuava no Atlético de Madrid.
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Newcastle mantém firmeza em relação ao seu craque
Embora o Newcastle não vá participar de competições europeias na próxima temporada, os proprietários majoritários, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), não estão sob pressão para vender seu jogador mais influente. Guimaraes não é apenas um elemento tático essencial, mas também um dos favoritos da torcida no St James’ Park, o que tornaria qualquer possível saída um golpe significativo para as ambições de longo prazo do clube.
Os Magpies estão cientes de que a tentação de se juntar aos atuais campeões pode ser difícil de ignorar para qualquer jogador. No entanto, eles continuam em uma posição forte nas negociações devido à duração do contrato atual do jogador. Embora a avaliação inicial do Arsenal, de 55 milhões de libras, tenha ficado aquém das expectativas, o time de Tyneside está se preparando para a possibilidade de que o clube londrino volte com uma proposta financeira concreta que teste sua determinação.
As atuações heroicas na Copa do Mundo alimentam os rumores de transferência
Guimaraes está, atualmente, consolidando seu status como um dos melhores meio-campistas do mundo enquanto defende a Seleção Brasileira. Ele tem sido um dos destaques da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, ditando o ritmo do jogo de forma consistente e trazendo criatividade para a Seleção. O meio-campista já registrou três assistências no torneio, incluindo duas na vitória sobre a Escócia, enquanto o Brasil se prepara para o confronto das oitavas de final contra o Japão.
Embora o jogador esteja ciente das negociações entre os clubes, a reportagem acrescenta que ele está tentando manter o foco na busca de seu país pela sexta estrela. Seu brilhantismo individual no cenário mundial só serviu para aumentar seu valor de mercado, justificando o interesse agressivo do Arsenal. Na última temporada, ele provou seu valor ao somar 17 participações em gols em 41 partidas pelo Newcastle.
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O verão de evolução de Arteta
A busca por Guimarães é apenas uma parte de uma estratégia mais ampla para garantir que o Arsenal permaneça no topo do futebol inglês. O clube já tem se mostrado ativo no mercado, tendo confirmado a contratação definitiva de Piero Hincapie, do Bayer Leverkusen, por 34,5 milhões de libras. Reforçar o meio-campo é o próximo passo lógico para Arteta, que busca evoluir seu sistema técnico.
Mais à frente, os Gunners também estão de olho em Morgan Rogers, do Aston Villa, como principal alvo, apesar do preço potencial de 100 milhões de libras. Ao mirar em estrelas consagradas da Premier League, como Guimarães e Rogers, o Arsenal está enviando uma mensagem clara aos seus rivais de que pretende dominar a divisão nos próximos anos. Por enquanto, todos os olhos permanecem voltados para saber se uma segunda oferta pelo jogador número 39 do Newcastle será suficiente para quebrar o impasse.