O Arsenal prepara uma segunda proposta por Bruno Guimarães, depois que o Newcastle rejeitou a abordagem inicial do campeão da Premier League

O time do norte de Londres apresentou uma oferta inicial de 55 milhões de libras pelo jogador de 28 anos, que se tornou o coração da equipe de Eddie Howe desde que chegou a Tyneside. No entanto, o Newcastle deixou claro que fará tudo ao seu alcance para manter seu capitão, especialmente porque o brasileiro tem contrato até junho de 2028.

Apesar da resistência, os Gunners não se desanimaram e já sinalizaram a intenção de voltar com uma segunda oferta, mais alta, segundo a Globo. O técnico do Arsenal, Arteta, está determinado a trazer para o elenco um jogador com excelente domínio de bola e serenidade tática, enquanto a equipe se prepara para defender o título nacional. O interesse é liderado pelo diretor esportivo Andrea Berta, que é admirador de longa data do meio-campista desde a época em que atuava no Atlético de Madrid.



