Para o Newcastle: Uma mudança de abordagem reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para segurar Alexander Isak no verão passado antes de, tardiamente, permitir que ele se juntasse ao Liverpool. Por mais triste que possa parecer, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo sair assim que apresentou um pedido de transferência, já que a perturbação causada pelo atacante sueco não ajudou em nada Eddie Howe e seus jogadores. O Newcastle, assim, agiu rapidamente para se desfazer de outro atacante insatisfeito, e por uma taxa fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil, mas nunca fez nada por clube ou seleção que sugira que vale £69 milhões. É claro que o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, porque desperdiçou completamente o que recebeu por Isak, e atrair grandes talentos não vai ser nada mais fácil neste verão. O Newcastle já não pode mais oferecer futebol de Champions League a possíveis novos reforços, e seu patético 12º lugar na Premier League, somado ao desejo de Gordon de seguir Isak para fora da porta em St. James' Park, prova que o Newcastle já não é mais uma ameaça séria à elite da Inglaterra sob proprietários sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona não está em posição de gastar pesado com jogadores já há algum tempo por causa de seus bem documentados problemas para cumprir as rígidas regras financeiras de La Liga, então não é um bom sinal que seu primeiro movimento depois de finalmente colocar a casa em ordem seja gastar €80 milhões em Gordon. O internacional inglês certamente deve se mostrar uma adição útil. Ele pode jogar praticamente em qualquer lugar do trio de ataque e é uma máquina de pressão, ao contrário de Marcus Rashford, então é fácil entender por que Hansi Flick deu sinal verde para a chegada de Gordon. No entanto, simplesmente não dá para fugir do fato de que o Barça pagou demais. É verdade que Gordon pode fazer uma boa Copa do Mundo, colocando assim o preço sob uma luz mais favorável, enquanto também foi destacado que o Scouser marcou 10 vezes nesta Champions League, mas seis desses gols foram contra Qarabag e Union Saint-Gilloise, e metade saiu em cobranças de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 aparições na Premier League são um indicador bem melhor do tipo de média de gols que os torcedores do Barça devem esperar de sua mais nova contratação. Portanto, embora Gordon tenha mais chances de dar a Flick o que ele quer de um ponta, e receba um salário menor do que Rashford, havia opções de melhor custo-benefício em outros lugares, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que juízo. Nota: C+

Para Gordon: É o tipo de coisa de que os sonhos são feitos. Apesar de algumas atuações muito inconsistentes na Premier League, particularmente ao longo dos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que claramente vem almejando há algum tempo. Ele mesmo admitiu que ficou balançado por ligações anteriores com o Liverpool, clube de sua cidade natal, para o qual também torcia quando menino, enquanto inicialmente parecia que ele se juntaria ao Bayern de Munique neste verão. No entanto, os bávaros compreensivelmente recuaram diante do preço pedido, e aí está o grande desafio que Gordon enfrenta agora. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria uma boa parte da atenção do jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar sua taxa, porque o Barça não pagou €80 milhões por um jogador de papel secundário. Gordon precisa provar que merece ser titular em um time cheio de estrelas, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece excedente no Camp Nou apesar de ter acumulado 28 gols e assistências somados em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai sair de jogar com Anthony Elanga para atuar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

Mark Doyle