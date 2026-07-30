Para o PSG: Na loteria! Os campeões europeus vão rir à toa até o banco depois de encontrar alguém disposto a lhes pagar uma quantia tão ridícula por um jogador reserva que não foi titular em um único jogo da Champions League na temporada passada. Vale lembrar que Ramos deveria ser a resposta para o problema do PSG no ataque, mas passou a maior parte do tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um "falso 9", algo que não depõe muito a favor do português. E tampouco ajuda o fato de ele ainda estar em segundo plano em relação a um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Portanto, os principais times do mundo dificilmente estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão, e certamente não por absurdos € 75 milhões. Com uma negociação sensacional, porém, o PSG arrecadou mais da metade do dinheiro de que precisará para contratar Yan Diomande, um jogador que de fato vai melhorar seu ataque. Nota: A+
Para o Milan: De cair o queixo, simplesmente de cair o queixo. Vamos deixar uma coisa clara de imediato: Ramos é um bom centroavante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG ao marcar 45 vezes ao longo de três temporadas. No entanto, seu preço não faz sentido, especialmente para um Milan que está longe de nadar em dinheiro. Consequentemente, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão neste momento tentando descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, enquanto também foi apontado que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem uma boa relação com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Novamente, para deixar claro, nós realmente achamos que ele vai marcar gols na Serie A, principalmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos na verdade não oferece nada parecido com a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+
Para Ramos: Uma oportunidade, muito atrasada, para o eterno coadjuvante se tornar protagonista. Nós achamos, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal, de Fernando Santos, na Copa do Mundo de 2022, que uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante de real promessa, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por seguir com Ronaldo, atrasando Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom ao colocar Ronaldo e Martinez sob qualquer pressão real. Foi uma história parecida em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma invejável coleção de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Ele era apenas um bom nome para sair do banco, um reserva capaz de causar impacto. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a referência de um novo Milan, que continua sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço será enorme, porque, embora essa já seja uma quantia alta de qualquer forma, ela é absolutamente gigantesca para um clube da Serie A. A bola está com você, Goncalo, é hora de provar o seu valor... Nota: A
Mark Doyle