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Tudo sobre apostas na GOAL
Christos Tzolis Arsenal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle e Krishan Davis

Traduzido por

O Arsenal precisa torcer para que Christos Tzolis tenha aprendido com o pesadelo na passagem pelo Norwich após investir £ 34 milhões na estrela do Club Brugge: GOAL avalia as maiores negociações da janela de transferências do verão de 2026

Opinion
Chelsea
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern de Munique
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M. Palestra
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B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
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Premier League
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Para alguns torcedores de futebol, o verão é a parte do calendário pela qual eles mais esperam, e isso não é só porque ele é preenchido por uma Copa do Mundo a cada quatro anos! Na verdade, é porque o fim da temporada significa apenas uma coisa: é hora das transferências! A janela de 2026 mais uma vez está se mostrando movimentada, com alguns grandes nomes fazendo transferências milionárias antes do fechamento da janela em 1º de setembro.

Sabemos que algumas transferências acabam sendo boas para todas as partes envolvidas, mas há muitas em que pelo menos um dos clubes, ou até mesmo o jogador, fica se perguntando o que poderia ter sido se tivesse tomado uma decisão diferente na mesa de negociações.

GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem levou a melhor em cada grande negócio antes mesmo de os jogadores serem oficialmente apresentados. Ao longo da janela de verão, daremos notas para cada transferência concluída à medida que ela acontecer, permitindo que você acompanhe os grandes vencedores e perdedores da temporada de transferências.

Confira todas as nossas notas abaixo e diga o que você acha na seção de comentários...

  • Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport

    30 de julho: Maxence Lacroix (Crystal Palace para o Chelsea, £ 52 mi)

    Para o Palace: Faz menos de dois anos desde que o Palace gastou apenas £18 milhões para contratar Lacroix junto ao Wolfsburg, aos 24 anos, então o clube ficará encantado por ter quase triplicado seu dinheiro em um espaço de tempo tão curto, com seu modelo de negócios dando resultado mais uma vez. O zagueiro se desenvolveu exatamente da forma como esperavam, tornando-se peça-chave dos elencos campeões da Copa da Inglaterra e da Conference League nas últimas duas temporadas sob o comando de Oliver Glasner. Diante de suas atuações como um defensor dominante e com boa saída de bola, o Palace já esperava interesse no internacional francês e, segundo relatos, sabia do desejo de Lacroix de se testar no mais alto nível. O clube pode até sentir que poderia ter conseguido mais, dado o mercado inflacionado, mas o dinheiro ainda será muito útil para equilibrar as contas depois de as Águias gastarem pesado em janeiro com Brennan Johnson e Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para o Chelsea: A BlueCo segue com sua iniciativa de acrescentar mais experiência e qualidade de Premier League. O Chelsea precisava desesperadamente reformular seu setor de zaga, já que nenhuma das opções atuais, em meio à confusão, se destacou como solução de qualidade a longo prazo, com exceção de Levi Colwill, agora recuperado. Tirando o internacional inglês, é tudo meio bagunçado: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi e Mamadou Sarr todos prometeram mais do que entregaram, e seus futuros são incertos por causa disso. Como consequência, foi noticiado que os Blues podem até buscar outro zagueiro central após a chegada de Lacroix, com Jacobo Ramon, do Como, entre os nomes especulados, o que provavelmente significaria a saída de vários integrantes do grupo atual. Os londrinos provavelmente sentirão que, embora um pouco alto, £52 milhões (US$ 69 milhões) representam um valor razoavelmente bom no mercado atual por um zagueiro com rodagem na Premier League e internacional completo pela França que se aproxima do auge. Além disso, Lacroix é uma liderança muito necessária dentro de campo. Colocá-lo ao lado de Colwill dá imediatamente ao Chelsea uma dupla de zaga com aparência sólida para construir em torno dela. Agora, trata-se de se livrar do excedente e talvez acrescentar ainda mais qualidade e experiência, e isso pode começar com Disasi indo na direção oposta. Nota: B+

    Para Lacroix: Foram dois anos e tanto para Lacroix, que conquistou os primeiros grandes títulos da carreira, se tornou internacional principal da França e disputou uma Copa do Mundo em seus dois anos como jogador do Palace. O jogador de 26 anos tem o desejo conhecido de se testar ainda mais e atuar no mais alto nível, e fez mais do que o suficiente para merecer a oportunidade de dar o salto para um chamado clube do “big six” neste verão, após uma série de atuações consistentemente firmes no sul de Londres. Uma ida para o Chelsea parece o desfecho perfeito para ele: seguirá na capital e pode esperar entrar diretamente no time titular de Xabi Alonso como zagueiro pela direita, dadas as limitações de jogadores como Fofana e Chalobah, além da incerteza em torno de seus respectivos futuros. Lacroix virou herói cult em Selhurst Park, e um início forte sob o comando de Alonso o faria rapidamente se tornar uma figura popular em seu novo ambiente. Nota: A+

    Krishan Davis

    • Publicidade
  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 de julho: Elliot Anderson (Nottingham Forest para o Manchester City, £ 116 mi)

    Para o Forest: Talvez haja sentimentos mistos. Por um lado, o Forest ficará triste em ver Anderson sair, já que ele teve um papel tão importante primeiro na classificação do time para a Liga Europa e, depois, na campanha até a semifinal na temporada passada. Anderson era o ponto de apoio da equipe. Absolutamente tudo passava por ele, então substituí-lo não será fácil. Pelo menos dinheiro não será um problema. Seja a taxa real de £ 116 mi ou £ 130 mi, o que o Forest afirma ser o valor correto, é uma quantia colossal por um jogador contratado por apenas £ 35 mi há dois anos. Então, embora Anderson claramente vá fazer falta no City Ground, o sentimento predominante no nível da diretoria será de satisfação, porque o Forest levou a melhor sobre o City nesta negociação. Nota: A

    Para o Manchester City: O novo Rodri. Ou, pelo menos, é melhor que seja. Embora Rodri ainda não tenha deixado claras suas intenções, tudo indica que o vencedor da Bola de Ouro deixará o Etihad neste verão para voltar à sua Espanha natal. E, mesmo que isso não aconteça, o City precisava de um herdeiro à altura para o trono do jogador de 30 anos de qualquer forma. Afinal, não é como se Nico Gonzalez ou Matheus Nunes realmente tivessem convencido na função de camisa 6. Anderson, porém, parece ter o perfil ideal. Ele é um jogador já comprovado na Premier League, que teve mais toques na bola e venceu mais duelos do que qualquer outro atleta da elite inglesa na temporada passada, o que faz dele um encaixe perfeito para o meio-campo de Enzo Maresca. Simplesmente não dá para negar, porém, que este é o exemplo definitivo da chamada “taxa inglesa”. Anderson é um jogador muito bom que, aos 23 anos, pode acabar se tornando um grande jogador. Mas ele vem de apenas um par de boas temporadas no Forest e ainda nem sequer atuou na Champions League. Simplesmente não há como o City ter de pagar uma taxa de nove dígitos por Anderson se ele ainda estivesse representando a Escócia em nível internacional, e não a Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: A escolha certa na hora certa. Anderson claramente ficou grande demais para o Forest. Ele mostrou que tem potencial para atuar no mais alto nível e agora vai ter a chance de fazer isso no City. O tamanho da taxa trará uma pressão enorme, e Anderson não seria o primeiro jovem meio-campista promissor da Inglaterra a ter dificuldades no Etihad. No entanto, o jogador de 23 anos parece um futebolista mais completo do que Kalvin Phillips na mesma idade, e a diferença enorme entre as respectivas situações é que não parece que Rodri estará no caminho de Anderson por uma vaga entre os titulares. Portanto, embora haja muita incerteza em torno da era pós-Pep Guardiola no City, esta é uma chance gloriosa para ele se firmar como um dos melhores meio-campistas centrais da Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julho: Alejandro Garnacho (Chelsea para Aston Villa, empréstimo)

    Para o Chelsea: O Chelsea estará muito satisfeito por ter conseguido se livrar de Garnacho tão rapidamente neste verão, um jogador que poderia muito facilmente ter sido difícil de negociar, dado seu esquecível período de uma única temporada no oeste de Londres e o alto preço pedido pelo clube, de £42,5 milhões (US$ 57 milhões). Foi há pouco mais de 10 dias que foi noticiado que os Blues haviam permitido que Garnacho perdesse os treinos de pré-temporada para concluir uma transferência para longe de Stamford Bridge, e essa mudança rapidamente se concretizou na forma de um empréstimo ao Aston Villa que inclui uma obrigação condicional de compra. Foi noticiado que essas condições são muito fáceis de cumprir, e o argentino já assinou um contrato de quatro anos com o Villa. Ainda não está claro neste momento qual será o valor, mas é de se imaginar que não ficará muito abaixo da avaliação do Chelsea, algo com que o clube ficará muito feliz, especialmente depois de ter acabado de contratar Morgan Rogers junto ao time de Midlands por uma taxa recorde do clube. Nota: A

    Para o Aston Villa: Dado o quão ineficaz Garnacho foi durante sua passagem pelo Chelsea, esta é uma movimentação que vai soar o alarme para os torcedores do Villa. Aparentemente, o técnico Unai Emery foi a principal força por trás da investida pelo jogador, já que queria um ponta veloz, e a esperança será de que o estrategista espanhol consiga restaurar a confiança de Garnacho. Mas parece haver um risco significativo envolvido, devido ao fato de Garnacho já há algum tempo parecer desprovido da vivacidade e da confiança que o tornaram um talento tão destacado durante sua passagem pelo Manchester United. O jogador de lado não parece capaz de replicar os números de Rogers no ataque, e haverá sérios questionamentos se ele não render enquanto o Villa ainda estiver obrigado a comprá-lo ao fim da temporada, e por um valor que provavelmente será alto. O acordo também é uma maneira bastante descarada de driblar as regras financeiras, já que foi claramente estruturado para maximizar os lucros dos negócios de Rogers e Garnacho aos olhos da UEFA, que consideraria isso uma troca caso o ponta argentino estivesse se transferindo em definitivo neste verão e, portanto, a diferença entre os valores seria deduzida. Nota: C

    Para Garnacho: Em seu segundo recomeço no espaço de um ano, Garnacho certamente estará determinado a fazer esta oportunidade valer, já que corre o risco de ver sua carreira cair na mediocridade. Emery tem o dom de tirar o melhor de jogadores que anteriormente renderam abaixo do esperado, e a saída de Rogers significa que há uma vaga em aberto no time titular do Villa. No entanto, o argentino estará equivocado se achar que haverá menos pressão sobre seus ombros longe de um chamado clube do ‘big six’, com os fiéis de Villa Park extremamente esperançosos após a classificação para a Champions League ter sido assegurada mais uma vez, um impulso para o novo reforço. Garnacho certamente também estará atento à situação de Harvey Elliott, que se juntou ao Villa vindo do Liverpool no verão passado em um empréstimo que parecia muito viável, com obrigação condicional de compra: ele simplesmente precisava fazer 10 partidas na Premier League. No entanto, foi escanteado por Emery e raramente era incluído em uma convocação para dia de jogo. O técnico tem histórico disso, e Garnacho terá de provar seu valor. Nota: B

    Krishan Davis

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  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julho: Christos Tzolis (Club Brugge para o Arsenal, £ 34 milhões)

    Para o Brugge: Embora Tzolis certamente valesse mais se estivesse atuando em uma das cinco principais ligas da Europa, o Club Brugge ficará muito satisfeito com o que é uma receita recorde do clube por um jogador que contratou por apenas € 6,5 milhões há dois anos, vindo do Fortuna Dusseldorf. As negociações também parecem ter sido bastante tranquilas, com o Arsenal finalmente atingindo a avaliação que os campeões belgas faziam do ponta. O clube vendedor estava em uma posição forte depois que Tzolis assinou um novo contrato há um ano. Esse tipo de dinheiro ajudará bastante um time da Jupiler Pro League, e o Brugge buscará reinvesti-lo de forma inteligente depois de retomar o título de Union Saint-Gilloise na última temporada. Nota: A

    Para o Arsenal: Os campeões da Premier League precisavam de reforços pelos lados do campo após a transferência de Leandro Trossard para o Besiktas depois da Copa do Mundo, e Tzolis preenche muitos requisitos em termos de reposição. O internacional grego fez uma excelente temporada individual em 2025-26, somando impressionantes 51 participações em gols, com 22 gols e 29 assistências, em todas as competições, ajudando o Brugge a conquistar o título da liga e a vaga no mata-mata da Champions League. Há, claro, algum risco envolvido nessa transferência, mesmo que a taxa pareça ter um valor razoável no mercado atual; Tzolis teve muita dificuldade em sua primeira passagem pela Premier League com o Norwich City, embora fosse muito jovem e os Canaries estivessem condenados ao rebaixamento, então haverá dúvidas sobre se ele conseguirá transferir sua forma da Bélgica para o futebol inglês. O Arsenal espera que Tzolis tenha tirado aprendizados dessa experiência, e o jogador tem força física e velocidade para dar certo. O Arsenal talvez precise ter paciência para ver a melhor versão do jogador de 24 anos, mas ele deve ao menos ser inicialmente uma opção útil de rotação. Nota: B+

    Para Tzolis: O ponta retorna à Premier League com algo a provar após sua passagem fracassada pelo Norwich, impulsionado pelo fato de ter revitalizado sua carreira na Bélgica depois de empréstimos iniciais ao FC Twente e ao Dusseldorf. O desafio agora é manter o alto nível que apresentou no Brugge em uma liga muito mais difícil, mas os sinais indicam que ele tem capacidade para se tornar um sucesso. Segundo informações, Tzolis queria apenas se juntar ao Arsenal e priorizou o interesse do clube, então certamente estará muito feliz por a transferência ter se concretizado. Agora começa o trabalho duro, enquanto ele busca se firmar no norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julho: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund para o Barcelona, € 29 milhões)

    Para o Dortmund: Provavelmente, o melhor que poderia ter feito diante das circunstâncias. Adeyemi tinha apenas mais um ano de contrato e não havia nenhuma chance de ele assinar uma renovação. Consequentemente, o Dortmund não teve outra opção senão vendê-lo neste verão para evitar perder de graça no ano que vem um ativo bastante valioso. Adeyemi obviamente vale mais do que os € 22 milhões que o Dortmund receberá de imediato, mas não se deve esquecer que ele teve lesões com certa frequência e lutou para manter regularidade ao longo de seus quatro anos no Signal Iduna Park. O BVB também foi bem ao garantir uma cláusula de mais-valia em seu contrato. Nota: B

    Para o Barcelona: Uma contratação potencialmente astuta. Temos criticado o Barça duramente ao longo dos anos por sua atuação no mercado de transferências, e com razão, mas é preciso dar o devido crédito: este negócio pode se revelar excelente. Adeyemi ainda não correspondeu às expectativas de se tornar a próxima grande estrela da Alemanha, mas ele ainda tem só 24 anos, o que faz dele uma alternativa mais jovem, mais barata e mais rápida a Marcus Rashford. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, Hansi Flick acredita que pode tirar o melhor de um jogador a quem deu a estreia pela seleção há cinco anos. Nota: B+

    Para Adeyemi: Uma transferência no momento perfeito. Adeyemi parecia uma superestrela em formação quando se juntou ao Dortmund vindo do Red Bull Salzburg em maio de 2022, mas as coisas nunca aconteceram de fato para ele. Sem dúvida, houve sinais na temporada passada de que ele poderia enfim realizar seu potencial, mas uma mudança para o Camp Nou ainda representa um desenvolvimento incrível para o ponta nascido em Munique. O lado bom é que ele não estará sob uma pressão enorme, dado o valor da transferência. Na verdade, muito mais será esperado de Anthony Gordon nos estágios iniciais da nova temporada, e isso deve tornar a vida bem mais fácil para Adeyemi, que tem a versatilidade e a velocidade para se tornar um membro realmente importante de uma linha de ataque do Barcelona que está sendo radicalmente reformulada neste verão. Basicamente, parece o movimento certo na hora certa para Adeyemi, que não terá plataforma melhor para finalmente realizar seu potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julho: Morgan Rogers (do Aston Villa para o Chelsea, £ 117 mi)

    Para o Villa: Um lembrete brutal do seu lugar na hierarquia da Premier League. Se Rogers tivesse se juntado ao Arsenal, campeão recém-coroado, seria uma coisa. No entanto, o Villa terminou em quarto lugar na temporada passada, seis posições e 13 pontos acima do Chelsea, e vai disputar a Champions League nesta temporada, enquanto o Chelsea não tem nenhuma competição continental pela frente, e ainda assim os atuais campeões da Liga Europa foram totalmente incapazes de impedir que seu bem mais precioso se mudasse para Stamford Bridge. Obviamente, do ponto de vista financeiro, este é um negócio absolutamente inacreditável para o Villa. O clube contratou Rogers junto ao Middlesbrough há apenas dois anos e meio por um valor inicial de £8 milhões. Agora, vendeu o jogador por quase 15 vezes esse valor, o que representa uma quantia absurda e que ajudará bastante o Villa a encontrar um substituto, ao mesmo tempo em que reforça o elenco de Unai Emery em outras áreas. No entanto, os torcedores estão profundamente frustrados neste momento, pois sentem que isso é mais uma prova de que os ricos donos do clube estão sendo prejudicados pelas regras financeiras da Premier League. Nota: B+

    Para o Chelsea: Um grande golpe. A expectativa era de que Rogers fosse para o norte de Londres neste verão, e não para o oeste. No entanto, apesar dos supostos problemas orçamentários causados pelo fracasso da temporada passada em se classificar para a Champions League, o Chelsea atropelou o Arsenal para contratar um dos atacantes mais cobiçados da Premier League. Como? Bem, essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo neste momento, com muita gente agora esperando que um integrante do "esquadrão bomba" do Chelsea apareça no Villa Park antes do fechamento da janela de transferências, e por uma taxa grosseiramente inflacionada. O que parece mais provável, porém, é que tenha havido progresso nos bastidores em termos de encontrar um novo destino para Enzo Fernandez e que a venda do argentino, que quer sair, cubra quase completamente o custo da contratação de Rogers. Não há como negar que o Chelsea pagou muito além da conta por um jogador de 23 anos com apenas duas temporadas decentes na Premier League no currículo, e só um gol em 22 jogos pela Inglaterra. No entanto, uma linha de frente com Rogers, Cole Palmer, Estevao e Joao Pedro certamente pode causar sérios danos sob o comando de Xabi Alonso na próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Uma reviravolta surpreendente, ao menos para quem vê de fora. A suposição era de que Rogers estava decidido a se mudar para o Emirates, onde era esperado que ocupasse o lugar do recém-saído Leandro Trossard pelo lado esquerdo do ataque do Arsenal de Mikel Arteta. No entanto, agora está sendo noticiado que ele foi seduzido por Alonso, que obviamente fez um grande trabalho com jogadores como Florian Wirtz no Bayer Leverkusen. Ainda assim, suspeitamos fortemente que o dinheiro e a garantia de tempo de jogo em um time mais fraco tenham desempenhado papéis ainda mais decisivos na surpreendente mudança de Rogers para Stamford Bridge. Para ser justo, embora o Chelsea seja um clube terrivelmente mal administrado e em constante estado de mudança, esta é uma transferência que pode acabar funcionando muito bem para Rogers, principalmente porque agora ele poderá disputar a Premier League ao lado do seu bom amigo e ex-companheiro de base em Manchester, Palmer. De fato, podemos ver algumas comemorações de "frio" durante os jogos do Chelsea na próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julho: Youri Tielemans (Aston Villa para o Manchester United, £ 35 milhões)

    Para o Villa: Um golpe duro. A propensão de Tielemans a sofrer lesões há muito tempo é uma fonte de frustração em Villa Park, mas, quando está em forma, ele é um jogador fantástico, e não há como exagerar sua importância para o plano de jogo de Unai Emery na temporada passada. O time do espanhol sofreu muito enquanto Tielemans esteve fora com uma lesão no tornozelo no início deste ano, vencendo apenas um dos sete jogos de Premier League que disputou sem o belga. Depois, assim que ele voltou ao time titular, o Villa terminou a temporada em alta, ficando em quarto lugar na Premier League e conquistando a Liga Europa, com Tielemans marcando um gol espetacular na final. Como ele também ainda tinha dois anos de contrato, perdê-lo por apenas £35m é realmente muito difícil de aceitar, sobretudo porque Amadou Onana enfrenta um longo período fora por causa de uma lesão no LCA. Nota: D

    Para o United: Uma surpresa muito agradável. Não havia qualquer indicação de que o United estivesse preparando uma investida por Tielemans até surgir a informação de que o negócio estava perto de ser concluído. Consequentemente, o clube merece crédito por agir de forma tão decisiva e tão discreta. Tielemans claramente não se encaixa no perfil de idade que o United buscava neste verão e certamente já tem bastante rodagem, mesmo para um jogador de 29 anos. Mas sua chegada vai aliviar parte do clima de pânico em Old Trafford depois do colapso do negócio por Ederson, de Manuel Ugarte sofrer uma lesão séria a serviço do Uruguai, e de o United ter ficado sem condições de fechar acordos por seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali e Mateus Fernandes. Tielemans é um jogador comprovado de Premier League e reforçou sua classe na Copa do Mundo. Assim, ele acrescentará profundidade, experiência, versatilidade e qualidade muito necessárias ao meio-campo do United após a saída de Casemiro no fim da temporada passada e, por esse valor, pode acabar se mostrando uma das contratações da temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: O tipo de oportunidade que talvez até ele pensasse que já tivesse passado. Há muito tempo Tielemans é apontado como alguém que se juntaria a um dos gigantes da Premier League, mas, depois de completar 29 anos em maio, realmente não parecia que isso fosse acontecer para o ex-meio-campista do Leicester City nesta fase da carreira, e tudo bem. O Villa é um clube enorme por si só. No entanto, o United está inquestionavelmente em outro patamar em termos de prestígio, o que faz desta uma mudança gigantesca para Tielemans, que sem dúvida vai aproveitar a chance de mostrar sua maravilhosa variedade de passes e técnica tremenda em um dos maiores palcos do futebol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julho: Andrey Santos (Chelsea para o Manchester United, £ 50 milhões)

    Para o Chelsea: O verão estranho do Chelsea continua, agora com o clube acertando a venda de um de seus jovens mais promissores para um rival direto na briga por um lugar no top 4 da Premier League. Andrey Santos parecia estar evoluindo bem depois de retornar de seu empréstimo bem-sucedido ao clube-irmão Strasbourg para integrar o elenco principal, atuando com regularidade ao longo da campanha 2025-26 e frequentemente impressionando ao substituir Enzo Fernandez e Moises Caicedo. Se Fernandez sair, como parece provável, então o novo técnico Xabi Alonso ficará com pouquíssimas opções. No entanto, claramente o jogador de 22 anos não foi considerado intocável, e a oferta do United de £48 milhões (US$ 64 milhões), mais £2 milhões em adicionais, por um meio-campista que ainda não é titular garantido evidentemente foi boa demais para recusar. Este é o modelo da BlueCo em ação: o Chelsea está prestes a obter um lucro significativo com Santos, contratado ainda jovem e com alto potencial junto ao clube brasileiro Vasco da Gama por £16 milhões em 2023. A decisão empresarial cínica deixa um gosto amargo, mas a quantia substancial oferecida significa que o acordo provavelmente era bom demais para ser recusado. No entanto, se Santos se desenvolver em Old Trafford e virar um talento de classe mundial, este não será um negócio lembrado com carinho. Nota: B-

    Para o Man Utd: Uma daquelas transferências que são um pouco intrigantes para todas as partes. Depois de perder seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson e Matheus Fernandes, para Manchester City e Tottenham, respectivamente, o United recorreu a Santos em meio ao pânico, tentando evitar um cenário em que Mason Mount seja seu único meio-campista sênior de ofício quando a pré-temporada começar em 18 de julho, com Kobbie Mainoo ainda na Copa do Mundo com a Inglaterra. Foi noticiado que os dirigentes do United estavam "calmos" depois que a investida por Fernandes não deu em nada, mas Santos não está no mesmo nível de seus alvos anteriores, e um pacote de £50 milhões é salgado para um jogador do qual o Chelsea claramente estava disposto a abrir mão. O Manchester United realmente precisa de opções no meio-campo após a saída de Casemiro e a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte, mas pagou demais aqui por alguém que não será titular garantido quando a janela de transferências terminar. A esperança será de que, aos 22 anos, ele ainda tenha muitos níveis a alcançar. Nota: C

    Para Santos: Talvez motivado pelo fato de ter ficado fora da convocação do Brasil de Carlo Ancelotti após uma temporada em que alternou entre entradas e saídas do time do Chelsea, foi noticiado que Santos está deixando os Blues em busca de "futebol regular no time principal". Resta saber se ele encontrará mais minutos em Old Trafford do que teve em Stamford Bridge, e muito dependerá de quem mais o United contratar, com outros nomes devendo chegar em meio à reformulação do meio-campo do clube. Santos pode sentir que precisa de um recomeço longe do caos nos bastidores e da constante troca no comando técnico do Chelsea, embora não haja garantia de que o United possa oferecer mais estabilidade a longo prazo. O clube pode, porém, oferecer futebol de Champions League, o que naturalmente significará mais minutos, já que seu empregador prestes a ser antigo não se classificou para nenhuma competição europeia. Na prática, caberá ao jogador garantir que se firme como uma peça-chave em seu novo ambiente. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julho: Sandro Tonali (do Newcastle para o Tottenham, £100 milhões)

    Para o Newcastle: A bolha estourou de vez! Quando o Newcastle se classificou para a Champions League da temporada passada, depois de encerrar seu jejum de títulos ao surpreender o Liverpool na final da Carabao Cup, os torcedores sonhavam com seu clube patrocinado pelo Estado se tornando a resposta da Inglaterra ao Paris Saint-Germain, bancado pelo Catar. No entanto, o Liverpool então deu ao Newcastle um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League ao tirar Alexander Isak deles nas circunstâncias mais torturantes possíveis. Se o Newcastle tivesse gastado bem aquela taxa, então recorde britânico, as coisas ainda poderiam ter dado certo. Em vez disso, milhões de libras foram desperdiçados em contratações por pânico, como Yoane Wissa, Nick Woltemade e Anthony Elanga, o que resultou na equipe de Eddie Howe terminando em 12º lugar na tabela. Estava claro muito antes do fim de uma campanha catastrófica que Anthony Gordon sairia, mas é a saída de Tonali para o Tottenham, de todos os times, que realmente representa a morte de um sonho. E o que é realmente traumatizante para os torcedores é que isso provavelmente nem sequer é o golpe final, com o capitão Bruno Guimaraes também certo de sair nas próximas semanas. Basicamente, com os proprietários sauditas do clube reduzindo seu investimento no esporte, mais sofrimento está por vir, o que significa que os torcedores nem sequer podem se consolar com a taxa de nove dígitos, que provavelmente também será desperdiçada. Nota: F

    Para o Tottenham: Outra contratação impressionante. Apenas um dia depois de finalizar um acordo histórico de £85 milhões por Mateus Fernandes, o Tottenham decidiu quebrar novamente seu recorde de transferência por Tonali. Se isso é sinal de desespero ou demonstração de ambição, é algo aberto a debate. Talvez seja apenas evidência de um mercado de transferências enlouquecido. Afinal, se Elliot Anderson vale £116 milhões, por que Tonali não exigiria uma taxa semelhante?! O internacional italiano provou, sem dúvida, ser um dos melhores meio-campistas da Premier League nas últimas duas temporadas e parece uma aposta ainda melhor para brilhar sob o comando do compatriota Roberto De Zerbi do que Fernandes. Claro, pagar tanto dinheiro por um jogador de 26 anos que ainda tem muito a provar no mais alto nível continua sendo uma aposta, e uma daquelas de que o Tottenham precisa desesperadamente que dê certo. Por enquanto, porém, os torcedores provavelmente não vão se importar. Depois de anos de frustração com a abordagem prudente/mão de vaca no mercado de transferências supervisionada pelo ex-presidente executivo Daniel Levy, eles agora viram seu clube deixar rivais da Premier League para trás para contratar um dos meio-campistas mais cobiçados do mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Uma transferência das mais inesperadas. A presunção era de que, se Tonali deixasse o clube que ficou ao lado dele durante sua suspensão por apostas ilegais, seria para um dos times mais fortes da Europa. Em vez disso, ele se juntou a uma equipe que terminou em 17º lugar na Premier League em cada uma das últimas duas temporadas. Então, o que explica isso? Obviamente, nunca houve qualquer chance de um clube da Serie A ter dinheiro suficiente para atender ao desejo relatado de Tonali de voltar para casa, e até mesmo a elite da Inglaterra compreensivelmente se assustou com o preço pedido pelo Newcastle. Como resultado, Tonali foi parar no Tottenham, onde agora está prestes a passar seus anos de auge, o que é inegavelmente estranho. Ainda assim, se De Zerbi ficar no Tottenham por mais de duas temporadas, e esse é um grande "se", talvez essa mudança acabe funcionando bem para Tonali no longo prazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julho: Denzel Dumfries (Inter para o Real Madrid, € 20 milhões)

    Para a Inter: É preciso questionar a decisão da Inter de incluir uma cláusula de rescisão tão baixa no contrato de um jogador que se tornou uma de suas figuras mais importantes, embora uma lesão no tornozelo e a cirurgia subsequente tenham atrapalhado a campanha 2025-26 de Dumfries. Ainda assim, ele segue sendo um dos melhores laterais ofensivos em seus bons dias, então €20m (£17m/US$23m) representam um negócio bem ruim para a Inter, que poderia ter pedido muito mais no mercado atual por um jogador que ainda tinha dois anos de contrato. É justo dizer, porém, que a Inter pode ter ficado de mãos atadas; quando o holandês renovou seu contrato em setembro de 2024, aparentemente exigiu a cláusula, que foi fixada em €25m para clubes de fora da Itália no verão de 2025 antes de cair neste ano. Nota: C

    Para o Madrid: Este parece ser mais um negócio muito astuto do Real, que vem construindo a reputação de caçador de barganhas enquanto lida com as rígidas regras financeiras de La Liga. Dumfries vale pelo menos o dobro do valor pago pelo Real Madrid, e essa quantia está bem abaixo dos €30m que o Real Madrid supostamente havia separado para um novo lateral-direito para disputar posição com Trent Alexander-Arnold após a saída do ídolo do clube Dani Carvajal. No entanto, assim como seu equivalente inglês, Dumfries é outro defensor pelo lado direito que, sem dúvida, é mais eficaz no apoio ao ataque do que na defesa, o que deixa o Madrid com certo desequilíbrio nessa posição que pode ser explorado por equipes melhores. Aos 30 anos, ele também não é exatamente uma alternativa de longo prazo, mas, por uma taxa tão baixa, é difícil argumentar que ele não possa ser uma solução decente por pelo menos um par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Um movimento desse tipo, neste estágio da carreira, é exatamente o motivo pelo qual Dumfries quis que essa cláusula de rescisão fosse incluída em seu contrato. Ele tem sido um servidor leal da Inter desde que chegou do PSV em 2021, com 55 participações em gols em 207 jogos como ala pela direita, além de ajudar a Inter a conquistar o título da Serie A tanto em 2023-24 quanto em 2025-26, e a chegar a duas finais da Champions League. Ele certamente fez por merecer o que pode ser sua última grande transferência, e seu preço baixo significa que a pressão no Bernabéu será um pouco menor. Será muito interessante ver se ele mantém Alexander-Arnold fora do time, depois de supostamente ter tido conversas com Jose Mourinho sobre o papel que desempenhará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julho: Mateus Fernandes (West Ham para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o West Ham: Uma taxa enorme, que ajudará bastante a amenizar o impacto econômico do rebaixamento da Premier League. Ficou claro assim que o West Ham caiu que seriam necessárias algumas vendas importantes, e Fernandes era um de seus ativos mais valiosos, um meio-campista de classe que já vinha atraindo muitos olhares de admiração de clubes rivais mesmo antes de o destino da equipe ser selado na última rodada da temporada. Sua saída, portanto, não surpreende em nada. O que choca, porém, é que o West Ham conseguiu exatamente o que estava pedindo pelo português, apesar de estar em uma posição de negociação bastante desfavorável. Por isso, a tão criticada diretoria do clube merece alguns raros elogios. Nota: A

    Para o Tottenham: Mais uma confirmação de que o clube fala sério neste verão. Depois de duas campanhas calamitosas, a segunda das quais quase terminou em rebaixamento, o Tottenham agiu rápido para garantir que nunca mais se veja nessa situação, e, se pagar £52 milhões por Jan Paul van Hecke já foi uma demonstração de intenção, isso está em outro nível. Fernandes é um talentoso jogador de 21 anos. Pode atuar em várias funções e há muito tempo dá a impressão de ser um jogador que renderia em uma equipe mais forte. Também está claro que Roberto De Zerbi o considera perfeito para seu estilo de jogo. No entanto, há um inegável ar de desespero neste negócio. O Tottenham, como vimos pelo interesse em contratar Sandro Tonali também, está decidido a fazer o que for preciso para reformular seu meio-campo mediano e, por isso, se mostrou disposto a pagar acima do valor por Fernandes para afastar o interesse de clubes como o Manchester United. Consequentemente, esta transferência realmente precisa dar certo para o Tottenham, e imediatamente, ou rapidamente se tornará mais uma arma para bater nos donos do clube. De fato, só para contextualizar os números envolvidos, o PSG pagou €60 milhões ao Benfica por Joao Neves, e Fernandes não está nem perto de ser tão bom quanto seu compatriota de 21 anos, então ele realmente precisa mostrar que pode ser. Nota: C+

    Para Fernandes: À primeira vista, é uma transferência estranha. Fernandes foi ligado a alguns dos maiores nomes do futebol: United, Liverpool e PSG. Em vez disso, acabou no Tottenham, a equipe que terminou uma posição e dois pontos acima do West Ham na última temporada, o que faz isso parecer uma espécie de movimento lateral. No entanto, o clube do norte de Londres deve ser muito mais forte na próxima temporada, e Fernandes é inquestionavelmente o tipo de meio-campista que De Zerbi pode ajudar a levar a um outro patamar. É claro que deve haver alguma preocupação em relação a quanto tempo o italiano realmente permanecerá no Tottenham, já que nenhuma das partes é conhecida pela estabilidade, mas Fernandes entrará direto no time titular, e isso talvez não acontecesse em outro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1º de julho: Ismael Saibari (PSV para o Bayern de Munique, € 50 mi)

    Para o PSV: Uma saída decepcionante, mas inevitável. Saibari conquistou três títulos consecutivos com o PSV e sua influência cresceu gradualmente durante esse período. Portanto, era apenas uma questão de tempo até que ele fosse contratado por uma das principais equipes da Europa. Alguns podem argumentar que o PSV poderia ter esperado até depois da Copa do Mundo para definir um preço por Saibari, já que sempre existiu a chance de ele brilhar na América do Norte, mas ainda assim é uma boa quantia por um jogador contratado do Genk por pouco mais de €5 milhões há quatro anos. Também é provável que esse dinheiro seja bem utilizado por um clube que tem conseguido conquistar títulos na Holanda de forma consistente, apesar de ter constantemente que vender seus melhores jogadores. Nota: B 

    Para o Bayern: Um excelente negócio. O valor de mercado de Saibari só aumentou nas últimas semanas por causa de suas atuações sensacionais por Marrocos, com o jogador de 25 anos marcando em todos os três jogos de seu país na fase de grupos da Copa do Mundo antes de converter o pênalti decisivo na vitória sobre a Holanda na fase de 32 avos. No entanto, como afirmou o diretor esportivo Max Eberl quando a transferência foi confirmada, este era um acordo em que o Bayern vinha trabalhando havia algum tempo. Esta não foi uma reação impulsiva a um jogador qualquer se destacando em uma Copa do Mundo; o Bayern há muito tempo estava convencido de que Saibari tinha a mistura certa de técnica, aplicação e versatilidade para dar uma contribuição significativa a uma linha de ataque que já era estelar, e não vemos nada que coloque essa avaliação em dúvida. Nota: A

    Para Saibari: O melhor verão de sua vida. A Copa do Mundo realmente não poderia estar indo melhor para Saibari, que chamou a atenção do torcedor médio com suas atuações dinâmicas no ataque de uma seleção de Marrocos muito impressionante. Agora, ele completou a clássica transferência dos "sonhos" para "um dos maiores clubes do mundo", mesmo que conquistar espaço em uma escalação titular com Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise e Jamal Musiala possa acabar sendo algo de um pesadelo! No entanto, os melhores anos de Saibari ainda estão por vir, ele está nas nuvens neste momento e, compreensivelmente, acredita que pode se provar uma adição muito útil ao elenco do Bayern. Vincent Kompany claramente concorda, porque Saibari sem dúvida parece se encaixar melhor no estilo de jogo de sua equipe do que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1º de julho: Marco Palestra (da Atalanta para o Chelsea, £47 milhões)

    Para a Atalanta: Após o acordo para vender Ederson ao Manchester United, este tem tudo para ser mais um negócio astuto da Atalanta. O pacote significativo de €55 milhões (£47 milhões/$62 milhões) por Palestra representa lucro puro por um jogador que veio das categorias de base do clube, mas fez apenas algumas partidas pelo time principal, com a Atalanta supostamente tendo decidido há algum tempo lucrar com a venda, em vez de reintegrar Palestra após seu empréstimo bem-sucedido ao Cagliari. O jogador de 21 anos se torna a quarta venda mais cara da história do clube e, embora talvez seja uma pena que Palestra não permaneça em Bérgamo para causar impacto no clube ao qual chegou aos 10 anos, assim que nomes como Inter e Chelsea demonstraram interesse, sua cabeça virou e sempre pareceu provável que seria uma batalha difícil mantê-lo. Nota: A

    Para o Chelsea: Um indicativo interessante da influência de Xabi Alonso como manager do Chelsea, e não apenas como treinador. O espanhol supostamente deu sinal verde para este negócio, e o clube agiu rapidamente para chegar a um acordo com a Atalanta, assumindo a dianteira em 24 horas para atravessar a investida da Inter por Palestra. Havia uma expectativa generalizada de que ele se juntaria ao campeão do Scudetto, então isso certamente é um golpe nesse sentido. Lateral versátil, veloz e forte, Palestra, que foi eleito o Defensor do Ano da Serie A em 2025-26, deve se encaixar no sistema de Alonso tanto em uma linha de três quanto de quatro, e deve estar bem adaptado às exigências da Premier League. No entanto, depois de gastar até €55 milhões, fica a sensação de que o Chelsea pagou demais: é uma quantia enorme em termos de Serie A, aparentemente superando com folga a oferta da Inter, e ele ainda é cru aos 21 anos, com apenas uma temporada decente na elite no currículo. Isso, portanto, representa um certo risco. Nota: B

    Para Palestra: Só o próprio Palestra poderá responder à pergunta de por que escolheu o Chelsea em vez de uma transferência para a Inter, cuja base ele frequentou quando garoto e que acredita-se que torcia, mas o fato de a oferta contratual reportada dos Blues, perto de £100.000 por semana, valer mais que o dobro do que os Nerazzurri haviam colocado na mesa talvez ajude a explicar isso. Dito isso, Palestra tem todos os atributos para ter sucesso na Premier League e aparentemente aproveitou a oportunidade para se testar na elite inglesa. Ele será encorajado pelo sucesso de Riccardo Calafiori no Arsenal, enquanto o também jovem italiano Giovanni Leoni se juntou ao Liverpool no verão passado, em um sinal de que mais jogadores estão prontos para deixar a Serie A cedo em suas carreiras. Ele pode muito bem ter sido convencido pela determinação de Alonso em levá-lo para Stamford Bridge, o que reflete que ele pode estar prestes a se tornar uma figura-chave sob o novo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junho: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain para o Milan, € 75 milhões)

    Para o PSG: Na loteria! Os campeões europeus vão rir à toa até o banco depois de encontrar alguém disposto a lhes pagar uma quantia tão ridícula por um jogador reserva que não foi titular em um único jogo da Champions League na temporada passada. Vale lembrar que Ramos deveria ser a resposta para o problema do PSG no ataque, mas passou a maior parte do tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um "falso 9", algo que não depõe muito a favor do português. E tampouco ajuda o fato de ele ainda estar em segundo plano em relação a um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Portanto, os principais times do mundo dificilmente estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão, e certamente não por absurdos € 75 milhões. Com uma negociação sensacional, porém, o PSG arrecadou mais da metade do dinheiro de que precisará para contratar Yan Diomande, um jogador que de fato vai melhorar seu ataque. Nota: A+

    Para o Milan: De cair o queixo, simplesmente de cair o queixo. Vamos deixar uma coisa clara de imediato: Ramos é um bom centroavante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG ao marcar 45 vezes ao longo de três temporadas. No entanto, seu preço não faz sentido, especialmente para um Milan que está longe de nadar em dinheiro. Consequentemente, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão neste momento tentando descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, enquanto também foi apontado que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem uma boa relação com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Novamente, para deixar claro, nós realmente achamos que ele vai marcar gols na Serie A, principalmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos na verdade não oferece nada parecido com a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+

    Para Ramos: Uma oportunidade, muito atrasada, para o eterno coadjuvante se tornar protagonista. Nós achamos, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal, de Fernando Santos, na Copa do Mundo de 2022, que uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante de real promessa, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por seguir com Ronaldo, atrasando Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom ao colocar Ronaldo e Martinez sob qualquer pressão real. Foi uma história parecida em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma invejável coleção de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Ele era apenas um bom nome para sair do banco, um reserva capaz de causar impacto. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a referência de um novo Milan, que continua sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço será enorme, porque, embora essa já seja uma quantia alta de qualquer forma, ela é absolutamente gigantesca para um clube da Serie A. A bola está com você, Goncalo, é hora de provar o seu valor... Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junho: Jan Paul van Hecke (Brighton para o Tottenham, £ 52 milhões)

    Para o Brighton: Mais um negócio muito astuto do Brighton, que vai reforçar sua reputação como um dos clubes que melhor vendem no mercado ao embolsar £52 milhões ($70 milhões) por um jogador que contratou por apenas £2 milhões há seis anos. O acordo fica ainda melhor pelo fato de o contrato de Van Hecke no Amex Stadium expirar em apenas 12 meses. O clube, portanto, ficará satisfeito por ter gerado uma quantia tão significativa pelo defensor holandês, embora tenha sido noticiado anteriormente que ele era avaliado em £70 milhões ($94 milhões). Inevitavelmente, esse valor será reinvestido em um substituto de alto potencial, com o prospecto do Tottenham Luka Vuskovic notavelmente no radar em uma transferência separada, depois de seu impressionante empréstimo ao Hamburgo. O Brighton também não está exatamente em falta de opções para a zaga, já que conta com Lewis Dunk e Olivier Boscagli, além de Igor Julio, que deve retornar de seu período de empréstimo no West Ham. Nota: A

    Para o Tottenham: Claramente uma transferência impulsionada pelo novo técnico Roberto De Zerbi, que trabalhou com Van Hecke em sua passagem pelo Brighton, é difícil não sentir que o Tottenham foi levado a pagar caro demais pelo zagueiro depois que surgiram aquelas notícias sugerindo que o Brighton o avaliava em £70 milhões, apesar do fato de ele estar prestes a entrar no último ano de contrato no sul da Inglaterra. Seria de se pensar que um acordo com desconto para um jogador desse calibre deveria realisticamente custar algo na faixa de £40 milhões ($54 milhões), mas o Brighton é conhecido por ser um negociador duríssimo e o Tottenham pode ter sentido que precisava agir; seus rivais de Premier League, Chelsea e Liverpool, teriam demonstrado interesse em Van Hecke, enquanto o capitão do clube, Cristian Romero, parece quase certo de sair neste verão após uma temporada turbulenta, e seu companheiro de defesa Micky van de Ven pode seguir o mesmo caminho. O Tottenham, ao menos, está levando um defensor já testado na Premier League que, aos 26 anos, ainda não atingiu seu auge, tem boa qualidade no passe e oferece o tipo de combatividade e liderança de que o time sentia muita falta. O jogador da seleção da Holanda pode muito bem formar uma nova dupla de zaga com Marcos Senesi, contratado sem custos. Nota: B-

    Para Van Hecke: Do ponto de vista do jogador, esta é uma mudança que faz bastante sentido. Depois de aparentemente deixar claro que não prolongaria sua permanência no Amex, Van Hecke dá um passo adiante em relação ao Brighton no ponto intermediário de sua carreira e pode muito bem enxergar isso como um trampolim para voos ainda maiores após se firmar na Premier League. Presumivelmente, nem Chelsea nem Liverpool transformaram em algo concreto o interesse noticiado, então, se ele quer ser titular garantido em um chamado clube do “Big Six”, o Tottenham pode ser o ponto de partida ideal, embora não possa lhe oferecer qualquer forma de futebol europeu. Tendo trabalhado com o temperamental italiano anteriormente, Van Hecke saberá exatamente como De Zerbi quer jogar, o que deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Na verdade, o único caminho para o Tottenham é subir após mais uma campanha doméstica desastrosa, e uma parceria com Senesi parece muito forte no papel, pelo menos, dando ao time uma base defensiva sólida à medida que o clube do norte de Londres atravessa o que provavelmente será um período de transição depois de afastar a ameaça de rebaixamento no fim de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junho: Victor Munoz (Osasuna para o Liverpool, £ 34,5 milhões)

    Para o Osasuna: À primeira vista, pode parecer que o Osasuna obteve um lucro muito saudável com um jogador que contratou apenas no verão passado por só €5 milhões, mas o clube de Pamplona sempre estaria limitado por uma pesada cláusula de 50% sobre uma futura venda em seu acordo com o Real Madrid. Isso significa que €20 milhões da sua cláusula de rescisão de €40 milhões (£34,5 milhões/$45 milhões) vão para o Real Madrid, embora um ganho de €15 milhões (£13 milhões/$17 milhões) ainda seja significativo para um clube do tamanho do Osasuna. A saída de Munoz sempre pareceu provável depois de uma temporada em que ele participou de 12 gols e recebeu uma convocação para o elenco da Espanha na Copa do Mundo, e a cláusula de rescisão significava que o clube não tinha margem de manobra em relação ao valor. Nota: B-

    Para o Liverpool: A primeira contratação da era Andoni Iraola, e mais combustível para a rivalidade de Liverpool e Newcastle no mercado de transferências! O Newcastle havia identificado Munoz como o substituto ideal a longo prazo para Anthony Gordon, que se transferiu para o Barcelona, mas o Liverpool, ao perceber uma oportunidade de mercado, entrou na jogada para atravessar o negócio, apesar de as conversas estarem em estágio avançado e de a própria oferta do clube de Tyneside supostamente já ter sido aceita. O Liverpool já verá isso como uma espécie de grande golpe, mas também ficará empolgado por contratar um ponta jovem tão bem avaliado por um valor que pode acabar se mostrando uma pechincha. Munoz pode atuar pelos dois lados do campo, assim como pelo meio, oferecendo qualidade e profundidade muito necessárias depois que a saída de Mohamed Salah e a lesão de Hugo Ekitike deixaram uma lacuna enorme no ataque do Liverpool. Atacante direto, veloz e que também trabalha duro defensivamente, o jogador de 22 anos parece o encaixe ideal para o estilo de jogo de Iraola, com o novo técnico aparentemente tendo insistido para que o negócio acontecesse. Ele, porém, terá de se certificar de que o jovem espanhol não bloqueie o caminho de Rio Ngumoha para se tornar uma verdadeira superestrela, embora o clube supostamente esteja confiante de que esse não será o caso. Nota: A 

    Para Munoz: Depois de Liverpool e Newcastle terem tido propostas aceitas, é preciso pensar que a decisão entre os dois ficou nas mãos do jogador, e não dá para culpar Munoz por escolher uma transferência para Anfield. Apesar de ainda ter apenas 22 anos, ele já teve um início de carreira um tanto nômade, e este já será seu terceiro grande clube. Depois de passar pelo famoso sistema de base La Masia, do Barcelona, ele acabou mais tarde no Real Madrid antes de se juntar ao Osasuna há apenas um ano. Desta vez, Munoz espera se firmar e se estabelecer como uma estrela de longo prazo em seu novo ambiente, e seu compatriota Iraola deve ser o técnico ideal para ajudá-lo na adaptação. Ele terá uma briga pela frente para conquistar uma vaga entre os titulares, e isso pode exigir uma melhora em sua produção geral, com o Liverpool ainda sendo apontado como interessado em Yan Diomande, o muito bem avaliado mágico das pontas do RB Leipzig, mas ele ainda assim deve ter muitas oportunidades no novo ataque do Liverpool graças à sua versatilidade. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junho: Ibrahima Konate (do Liverpool para o Real Madrid, sem custos)

    Para o Liverpool: O Liverpool realmente ficou entre a cruz e a espada quando o assunto era o futuro de Konate, mas essa situação poderia ter sido evitada se o contrato do zagueiro não tivesse sido deixado chegar tão perto do fim em primeiro lugar. Se o Liverpool o tivesse amarrado a um novo contrato quando ele estava no auge durante a campanha vitoriosa do título em 2024-25, então teria conseguido exigir uma boa quantia quando chegasse a hora da despedida, mas o francês acabou saindo de graça depois de uma temporada individual desastrosa. Do jeito que aconteceu, teria sido simplesmente bizarro o Liverpool ceder às exigências salariais de Konate, de cair o queixo, supostamente em torno de £ 250 mil por semana, em meio a uma campanha desorganizada marcada por uma série de erros de grande repercussão, com negociações exaustivas que se arrastaram por meses e meses terminando em nada, apesar de o jogador ter afirmado em abril que estava perto de um acordo. O Liverpool, ao menos, já contratou possíveis substitutos em Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet, mas isso ainda assim foi uma enorme perda de tempo para todos. Nota: D

    Para o Real Madrid: Presumivelmente, então, o Real Madrid dará ao antigo alvo de longo prazo Konate o tipo de salário astronômico que ele busca, o que, apesar de o clube não pagar taxa de transferência, representa um risco diante do quão mal o zagueiro atuou durante toda a frágil defesa de título do Liverpool. Vale lembrar que o Real Madrid supostamente havia decidido encerrar o interesse no jogador ainda em novembro do ano passado, o que diz muito. O francês é um bom defensor em seus melhores dias e, aos 27 anos, provavelmente ainda nem chegou aos anos de auge para jogadores da sua posição. O Real está, na prática, apostando que ele vai reencontrar sua melhor forma na Espanha, e ele pode ser uma solução de custo relativamente baixo para um setor problemático do clube; David Alaba deixará o Bernabéu neste verão, Antonio Rudiger já passou do auge, Eder Militao segue atormentado por lesões e Dean Huijsen ainda é muito jovem. Konate dificilmente é uma solução de primeira prateleira, porém, e essa contratação tem cara de um movimento que pode dar errado muito rapidamente, dada a intensa pressão em torno do Real Madrid, tanto por parte da torcida quanto da mídia. Nota: B

    Para Konate: Certamente o maior vencedor dessa situação é Konate, que está prestes a conseguir tanto a transferência dos sonhos para o Real Madrid quanto os salários gigantescos que tanto deseja. No entanto, ele terá de se adaptar rapidamente como um possível titular ao lado de Huijsen; no caldeirão que é o Bernabéu, haverá muito menos paciência para os tipos de erros que marcaram sua última temporada em Anfield. Konate seguiu os passos de Trent Alexander-Arnold ao concluir uma transferência sem custos para Madri, e as dificuldades do inglês em sua temporada de estreia devem servir de alerta. No entanto, se ele conseguir recuperar cedo a confiança e sua melhor forma, terá a oportunidade de se firmar como uma peça-chave em um dos maiores clubes do mundo no Real reformulado de Jose Mourinho. Se isso é algo de que ele é capaz, porém, está longe de ser garantido. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junho: Bernardo Silva (Manchester City para o Real Madrid, sem custos)

    Para o Manchester City: A perda de uma lenda. Bernardo é, muito simplesmente, um dos melhores jogadores de futebol a atuar na Premier League, um meio-campista ofensivo maravilhosamente trabalhador e inovador, que foi absolutamente fundamental no período de sucesso sustentado do Manchester City. De fato, o português era essencialmente o jogador perfeito para Pep Guardiola, razão pela qual o catalão gostava tanto dele e até derramou algumas lágrimas durante a emocionante despedida de Silva do Etihad. Guardiola esperava que o jogador de 31 anos encerrasse a carreira no City, mas esta é uma saída que já vinha se desenhando há algum tempo. Vê-lo sair de graça obviamente não é ótimo do ponto de vista financeiro, mas era o mínimo que ele merecia depois de nove anos de serviço estelar. Ainda assim, sua habilidade, inteligência e, talvez acima de tudo, personalidade farão muita falta no City. Nota: D

    Para o Real Madrid: Dois motivos para comemorar. O Real Madrid não apenas contratou sem custos um jogador de qualidade excepcional, como também superou o arquirrival Barcelona na disputa por sua assinatura. Depois de meses de especulação, sobre a qual o próprio Bernardo chegou a comentar, uma ida para o Camp Nou parecia certa. No entanto, a chegada de Jose Mourinho ao Bernabéu claramente mudou tudo. 'The Special One' fez da contratação de seu compatriota uma prioridade, e o acordo foi praticamente fechado em 36 horas. Os melhores dias de Silva estão, sem dúvida, para trás, mas ele mostrou durante a disputa pelo título da Premier League na temporada passada que segue capaz de se impor nos maiores jogos, e sua atuação contra o Arsenal no Etihad foi excepcional. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Bernardo seja provavelmente o modelo ideal para os membros mais jovens do elenco do Madrid, a personificação daquilo que Mourinho quer de seus jogadores, a mistura perfeita de talento e tenacidade. Nesse contexto, é fácil entender por que o Real atravessou o negócio do Barça pelo internacional português. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: A mudança para a Espanha que ele buscava há tanto tempo. Em pelo menos os últimos três verões, se não mais, Silva foi ligado a uma transferência para um dos principais times de La Liga. Repetidamente, porém, Guardiola o convenceu a passar mais uma temporada no Etihad. Desta vez, no entanto, não havia como mudar a cabeça de Bernardo, e agora ele finalmente terá a oportunidade de jogar por uma das superpotências tradicionais do futebol europeu. É verdade que o Madrid atravessa um momento difícil, depois de ter sido ultrapassado no topo do futebol espanhol pelo Barcelona, mas ajudar Mourinho a recolocá-lo no seu lugar no topo é um desafio que ele sem dúvida vai abraçar, e aproveitar. A concorrência por vagas no Real é intensa e Silva não é tão dinâmico quanto já foi, mas, como Guardiola destacou, os primeiros cinco jardas estão na sua cabeça e, nesse sentido, poucos jogadores são tão rápidos quanto o ex-capitão do City. Portanto, embora talvez seja uma pena que ele não tenha se mudado para o Madrid quando era um pouco mais jovem, Bernardo tem a experiência e a qualidade para emular Luka Modric, que Mourinho levou ao Bernabéu, brilhando na Espanha até o fim dos seus 30 anos. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junho: Marc Cucurella (Chelsea para o Real Madrid, € 60 mi)

    Para o Chelsea: Esta parece ser uma negociação estranha para o Chelsea; Cucurella é um jogador que se desenvolveu e se tornou uma peça-chave defensiva do clube desde que chegou em 2022, após um início pouco promissor, então vê-lo sair dando prejuízo é um pouco intrigante. Em sua melhor forma, ele é possivelmente um dos melhores do mundo em sua posição. Dito isso, o Chelsea claramente pagou demais desde o início quando contratou o espanhol junto ao Brighton por £60 milhões ($80 milhões), e, considerando que ele supostamente havia sinalizado nos bastidores a intenção de seguir em frente e vinha criticando abertamente a forma como o clube está sendo administrado, provavelmente ficará satisfeito em recuperar até £52 milhões ($69 milhões), depois de entender que ele não era intocável. De fato, talvez tivesse dificuldade para conseguir mais do que isso em janelas futuras por um jogador que completa 28 anos em julho. A saída de Cucurella também significa que um elenco com grande falta de experiência perdeu uma de suas cabeças mais experientes, mas o Chelsea deve estar confiante de que o jovem Jorrel Hato pode preencher essa lacuna, assim como o aguardado reforço Valentin Barco. Nota: B-

    Para o Real Madrid: Parece que, tudo o que Jose Mourinho diz, acontece, já que o Real Madrid inicia sua campanha de contratações da janela antecipada com uma contratação surpreendente. O clube gastou alto com um lateral-esquerdo apenas no verão passado para trazer Alvaro Carreras de volta ao Bernabéu vindo do Benfica, mas isso não o impediu de gastar pesado em Cucurella, que supostamente foi identificado como alvo por seu novo (velho) técnico. Uma taxa de €60 milhões é muito alta para um time que adotou uma postura relativamente frugal na janela de transferências nos últimos anos, e isso exigirá retorno imediato sobre o investimento em um jogador cuja forma caiu um pouco nos últimos meses. Prestes a completar 28 anos, Cucurella deveria estar no auge, mas por quantos anos mais de alto nível o Real Madrid realmente conseguirá contar com ele? Ao menos, ele tem as características de um jogador “de Mourinho”, com sua energia e agressividade. O Real também agora se vê com quatro laterais-esquerdos de elenco principal: o novo reforço, Carreras, Ferland Mendy e Fran Garcia, então certamente alguma saída terá de acontecer. Nota: C

    Para Cucurella: Sem dúvida o principal beneficiado por essa transferência, Cucurella cumpriu seu objetivo de escapar de um Chelsea sem rumo e se juntou a um dos maiores clubes do planeta em seu auge. Havia sido amplamente noticiado que o defensor queria voltar à Espanha, depois de se desiludir com a maneira como a BlueCo conduzia seus negócios em Stamford Bridge, mas ninguém esperava que ele fosse para o Bernabéu em meio ao interesse do Atletico Madrid. Não surpreende, portanto, que o acordo tenha sido fechado tão rapidamente, com Cucurella presumivelmente dizendo sim de imediato quando o Real o procurou. Considerando que ele aparentemente foi uma escolha de Mourinho, tem grande chance de se firmar como peça importante também, com Carreras provavelmente entrando e saindo do XI do português. No entanto, diante da taxa elevada, ele precisa corresponder imediatamente ou corre o risco de ter a notoriamente impaciente torcida do Bernabéu em seu encalço, especialmente por causa de suas ligações com o Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junho: Andy Robertson (do Liverpool para o Tottenham, de graça)

    Para o Liverpool: Uma saída emocionante. Robertson certamente está entre as melhores contratações da história do clube, uma figura-chave da era Jurgen Klopp, contratado por apenas £8 milhões junto ao Hull City em 2017 e que, no auge, foi possivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo. Não há como negar, porém, que a idade já começava a pesar para o jogador de 32 anos, e foi por isso que o Liverpool se antecipou para substituí-lo ao trazer Milos Kerkez no verão passado, e teria até vendido Robertson na janela de inverno se tivesse conseguido chamar Kostas Tsimikas de volta da Roma. O problema agora, porém, é que Kerkez ainda não se adaptou completamente a Anfield, enquanto ficou dolorosamente claro durante uma complicada campanha de 2025-26 do Liverpool que a experiência, a tenacidade e a personalidade de Robertson farão muita falta em Merseyside. De fato, a preocupação entre os torcedores agora é que a saída de Robertson, junto com a de Mohamed Salah, resulte apenas em uma queda ainda maior de nível na próxima temporada. Nota: D

    Para o Tottenham: Ainda é uma movimentação surpreendente. O Tottenham obviamente tentou contratar Robertson em janeiro, mas era difícil entender exatamente o motivo. O elenco do Tottenham talvez estivesse carente de qualidade e profundidade em várias áreas do campo, mas a lateral esquerda não era exatamente uma delas. Ben Davies havia acabado de fraturar o tornozelo, é claro, mas o Tottenham ainda tinha Destiny Udogie e o versátil Djed Spence como opções, enquanto o adolescente brasileiro Souza havia acabado de chegar do Santos. O argumento era que Robertson teria sido um reforço importante para um vestiário em desordem, e ele certamente pode ajudar o novo técnico Roberto De Zerbi a cultivar uma nova cultura de comprometimento de 100 por cento dentro do elenco. O fato de ele chegar tardiamente sem custos é um pequeno bônus, mas permanece a sensação de que o Tottenham não necessariamente precisava de Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Uma decisão intrigante. Dá para entender por que Robertson estava disposto a deixar o Liverpool em janeiro. Ele havia sido rebaixado à condição de segunda opção atrás de um jogador que não vinha atuando particularmente bem e queria atuar regularmente na Premier League antes da Copa do Mundo, algo que o Tottenham aparentemente estava disposto a lhe oferecer. Robertson acabou iniciando mais jogos na segunda metade da temporada do que provavelmente esperava, o que significa que ele chega à América do Norte em boa forma, mas nunca houve qualquer chance de ele permanecer em Anfield, porque o Liverpool não lhe ofereceu uma renovação em nenhum momento. No entanto, ele tinha outras opções além do Tottenham, com a Juventus entre os clubes que, segundo se dizia, tinham interesse em contratar o capitão da Escócia. Assim, é um pouco estranho que ele tenha decidido se juntar a um clube que só evitou por pouco o rebaixamento para a Championship na rodada final da temporada. No entanto, Robertson talvez realmente considere o Tottenham uma opção mais atraente agora do que era em janeiro, já que De Zerbi é inquestionavelmente capaz de melhorar significativamente o time ao longo do verão. Ainda assim, seguimos sem estar convencidos de que Robertson realmente vá jogar muito mais no norte de Londres do que jogou no Liverpool na temporada passada. Nota: C

    Mark Doyle

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    29 de maio: Anthony Gordon (do Newcastle para o Barcelona, € 80 milhões)

    Para o Newcastle: Uma mudança de abordagem reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para segurar Alexander Isak no verão passado antes de, tardiamente, permitir que ele se juntasse ao Liverpool. Por mais triste que possa parecer, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo sair assim que apresentou um pedido de transferência, já que a perturbação causada pelo atacante sueco não ajudou em nada Eddie Howe e seus jogadores. O Newcastle, assim, agiu rapidamente para se desfazer de outro atacante insatisfeito, e por uma taxa fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil, mas nunca fez nada por clube ou seleção que sugira que vale £69 milhões. É claro que o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, porque desperdiçou completamente o que recebeu por Isak, e atrair grandes talentos não vai ser nada mais fácil neste verão. O Newcastle já não pode mais oferecer futebol de Champions League a possíveis novos reforços, e seu patético 12º lugar na Premier League, somado ao desejo de Gordon de seguir Isak para fora da porta em St. James' Park, prova que o Newcastle já não é mais uma ameaça séria à elite da Inglaterra sob proprietários sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

    Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona não está em posição de gastar pesado com jogadores já há algum tempo por causa de seus bem documentados problemas para cumprir as rígidas regras financeiras de La Liga, então não é um bom sinal que seu primeiro movimento depois de finalmente colocar a casa em ordem seja gastar €80 milhões em Gordon. O internacional inglês certamente deve se mostrar uma adição útil. Ele pode jogar praticamente em qualquer lugar do trio de ataque e é uma máquina de pressão, ao contrário de Marcus Rashford, então é fácil entender por que Hansi Flick deu sinal verde para a chegada de Gordon. No entanto, simplesmente não dá para fugir do fato de que o Barça pagou demais. É verdade que Gordon pode fazer uma boa Copa do Mundo, colocando assim o preço sob uma luz mais favorável, enquanto também foi destacado que o Scouser marcou 10 vezes nesta Champions League, mas seis desses gols foram contra Qarabag e Union Saint-Gilloise, e metade saiu em cobranças de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 aparições na Premier League são um indicador bem melhor do tipo de média de gols que os torcedores do Barça devem esperar de sua mais nova contratação. Portanto, embora Gordon tenha mais chances de dar a Flick o que ele quer de um ponta, e receba um salário menor do que Rashford, havia opções de melhor custo-benefício em outros lugares, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que juízo. Nota: C+

    Para Gordon: É o tipo de coisa de que os sonhos são feitos. Apesar de algumas atuações muito inconsistentes na Premier League, particularmente ao longo dos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que claramente vem almejando há algum tempo. Ele mesmo admitiu que ficou balançado por ligações anteriores com o Liverpool, clube de sua cidade natal, para o qual também torcia quando menino, enquanto inicialmente parecia que ele se juntaria ao Bayern de Munique neste verão. No entanto, os bávaros compreensivelmente recuaram diante do preço pedido, e aí está o grande desafio que Gordon enfrenta agora. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria uma boa parte da atenção do jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar sua taxa, porque o Barça não pagou €80 milhões por um jogador de papel secundário. Gordon precisa provar que merece ser titular em um time cheio de estrelas, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece excedente no Camp Nou apesar de ter acumulado 28 gols e assistências somados em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai sair de jogar com Anthony Elanga para atuar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle