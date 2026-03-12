O Arsenal planeja a contratação de Tino Livramento, enquanto as negociações para a renovação com o Newcastle ficam em espera

O Newcastle ainda está interessado em manter o jogador de 23 anos, caso ele esteja disposto a discutir um novo contrato antes da abertura da janela de transferências, mas está ciente de que seu valor de mercado pode cair se ele não concordar com os novos termos. O Telegraph afirma que as negociações para um novo contrato estão paralisadas e que o interesse do Arsenal provavelmente complicará ainda mais as coisas.

Desde sua transferência de £ 32 milhões do Southampton em 2023, Liveramento tem sido um grande sucesso em Tyneside. A avaliação atual do clube sobre ele, em torno de £ 60 milhões, reflete sua importância para o time de Eddie Howe e o desejo do clube de mantê-lo, apesar do interesse de clubes londrinos.