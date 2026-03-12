Getty
O Arsenal planeja a contratação de Tino Livramento, enquanto as negociações para a renovação com o Newcastle ficam em espera
Gunners de olho na estrela dos Magpies
Livramento terá mais dois anos de contrato no final da temporada e ainda não demonstrou vontade de renová-lo, de acordo com o The Telegraph. Essa situação deixou o Newcastle em uma posição vulnerável, e o Arsenal está preparado para tirar proveito da incerteza em torno do futuro do zagueiro no St James' Park.
Negociações contratuais paralisadas geram receios de saída
O Newcastle ainda está interessado em manter o jogador de 23 anos, caso ele esteja disposto a discutir um novo contrato antes da abertura da janela de transferências, mas está ciente de que seu valor de mercado pode cair se ele não concordar com os novos termos. O Telegraph afirma que as negociações para um novo contrato estão paralisadas e que o interesse do Arsenal provavelmente complicará ainda mais as coisas.
Desde sua transferência de £ 32 milhões do Southampton em 2023, Liveramento tem sido um grande sucesso em Tyneside. A avaliação atual do clube sobre ele, em torno de £ 60 milhões, reflete sua importância para o time de Eddie Howe e o desejo do clube de mantê-lo, apesar do interesse de clubes londrinos.
Futuro de Ben White em dúvida
O interesse do Arsenal em contratar um lateral pode levantar mais dúvidas sobre o futuro de Ben White, que ficou atrás de Jurrien Timber na hierarquia da lateral direita. White, de 28 anos, terá mais dois anos de contrato no final desta temporada e pode se tornar um forte candidato a ser vendido pelo Arsenal, caso surjam ofertas adequadas para ajudar a financiar a contratação de Livramento.
O Telegraph afirma que o Arsenal precisa vender pelo menos um jogador do time titular neste verão, após investir pesadamente em seu elenco antes da disputa pelo título desta temporada. Sua incapacidade de gerar dinheiro de forma consistente através da venda de jogadores tem sido um problema na última década, mas a saída de figuras importantes como Gabriel Jesus pode proporcionar o impulso financeiro necessário.
Preocupações com lesões e competição por transferências
O Arsenal quase certamente precisaria vender jogadores antes de poder contratar Livramento, e outros clubes poderiam se interessar caso ficasse claro que o Newcastle está disposto a negociar o valor da transferência. Embora o Manchester City tenha sido associado ao ex-jogador da base do Chelsea no verão passado, figuras importantes do Etihad minimizaram recentemente os rumores de uma nova tentativa de contratação.
O histórico de lesões de Livramento também pode ser um obstáculo na hora de chegar a um acordo sobre o valor da transferência, já que ele tem sofrido com problemas nos tendões e joelhos nesta temporada. Isso limitou o zagueiro a apenas 11 partidas como titular em todas as competições, embora ele tenha voltado a jogar como substituto no segundo tempo do empate de 1 a 1 do Newcastle com o Barcelona na Liga dos Campeões na terça-feira.
