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O Arsenal ouviu dizer que “já poderia ter conquistado a Premier League” se tivesse contratado o atacante da Bundesliga em vez de Viktor Gyokeres
Smicer questiona a escolha ofensiva de Arteta
A decisão do Arsenal de investir pesadamente em Gyokeres foi questionada pelo ex-campeão da Liga dos Campeões Smicer. O jogador da seleção sueca chegou ao Emirates vindo do Sporting CP em uma transferência de grande repercussão no valor de 64 milhões de libras, mas sua temporada de estreia gerou debate entre os especialistas quanto à sua eficiência na frente do gol.
Embora Gyokeres tenha encontrado mais consistência na segunda metade da campanha, suas dificuldades iniciais contribuíram para uma percepção de falta de eficácia no ataque dos Gunners. Smicer argumenta que um atacante com um perfil diferente, proveniente da Bundesliga, teria sido a peça final do quebra-cabeça para a equipe de Arteta.
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O finalizador de excelência
Smicer, que brilhou no Liverpool e pela seleção da República Tcheca, está convencido de que Schick, do Bayer Leverkusen, possui um nível de qualidade técnica que Gyokeres não consegue igualar. Apesar do histórico de lesões musculares de Schick, ele acredita que o Arsenal já poderia ter conquistado o título se tivesse optado por contratar o atacante de 30 anos.
“Patrik Schick é um artilheiro clássico”, disse Smicer àBetVictor. “Na área, ele é muito, muito inteligente e consegue finalizar de todos os ângulos. Seu pé esquerdo é realmente bom. Infelizmente para ele, sofreu muito com lesões musculares. Se Schick tivesse se juntado ao Arsenal em vez de Viktor Gyokeres, acho que eles já poderiam ter conquistado o título da Premier League.”
"Um finalizador muito melhor"
As críticas surgem apesar de o Arsenal estar nove pontos à frente na liderança da tabela da Premier League. Gyokeres marcou 17 gols em 44 partidas em todas as competições, mas os apenas cinco gols marcados no campeonato nos primeiros seis meses têm suscitado preocupações. Schick, por sua vez, marcou 16 gols em 35 jogos em todas as competições.
Smicer reforçou sua avaliação dos dois atacantes, sugerindo que os instintos naturais de Schick teriam rendido um aproveitamento maior das chances criadas pelo Arsenal. “Com as mesmas chances, ele teria marcado muito mais gols”, acrescentou. “Tenho certeza disso porque ele é um finalizador muito melhor. Ainda gostaria de vê-lo na Premier League.”
- AFP
E agora?
Com uma vantagem de nove pontos na liderança do campeonato nacional e uma vitória por 1 a 0 sobre o Sporting CP na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões, a equipe de Arteta está prestes a conquistar uma temporada histórica, embora suas opções ofensivas continuem sendo motivo de preocupação. Os Gunners voltam a campo neste fim de semana, quando recebem o Bournemouth, antes de enfrentar o Sporting na partida de volta na próxima semana.