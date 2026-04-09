O Arsenal ouviu dizer que “já poderia ter conquistado a Premier League” se tivesse contratado o atacante da Bundesliga em vez de Viktor Gyokeres

A decisão do Arsenal de investir pesadamente em Gyokeres foi questionada pelo ex-campeão da Liga dos Campeões Smicer. O jogador da seleção sueca chegou ao Emirates vindo do Sporting CP em uma transferência de grande repercussão no valor de 64 milhões de libras, mas sua temporada de estreia gerou debate entre os especialistas quanto à sua eficiência na frente do gol.

Embora Gyokeres tenha encontrado mais consistência na segunda metade da campanha, suas dificuldades iniciais contribuíram para uma percepção de falta de eficácia no ataque dos Gunners. Smicer argumenta que um atacante com um perfil diferente, proveniente da Bundesliga, teria sido a peça final do quebra-cabeça para a equipe de Arteta.