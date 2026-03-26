O Arsenal ouve de forma contundente que “não tem jogadores de destaque suficientes”, enquanto Jamie Carragher aconselha os Gunners a substituir Viktor Gyokeres

Apesar de o Arsenal estar no topo da tabela da Premier League, o fato de não ter conseguido conquistar o título em Wembley levantou dúvidas sobre o limite do seu atual trio de ataque. Os Gunners sofreram uma derrota por 2 a 0 contra o Manchester City, com dois gols de Nico O'Reilly garantindo que Pep Guardiola levasse mais um troféu, enquanto os sonhos do Arsenal de conquistar o quadruplo se evaporavam.

Carragher, em entrevista ao The Overlap, expressou sua preocupação com a falta de um verdadeiro jogador decisivo nos momentos importantes. “Não acho que isso vá afetar o campeonato, porque o Arsenal tem uma vantagem tão grande”, observou o ex-zagueiro. “Mas o que me preocupa no Arsenal agora – e provavelmente você poderia dizer isso de qualquer time da Premier League – é que não há jogadores especiais suficientes.”