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O Arsenal ouve de forma contundente que “não tem jogadores de destaque suficientes”, enquanto Jamie Carragher aconselha os Gunners a substituir Viktor Gyokeres
A linha de ataque do Arsenal sob fogo cruzado
Apesar de o Arsenal estar no topo da tabela da Premier League, o fato de não ter conseguido conquistar o título em Wembley levantou dúvidas sobre o limite do seu atual trio de ataque. Os Gunners sofreram uma derrota por 2 a 0 contra o Manchester City, com dois gols de Nico O'Reilly garantindo que Pep Guardiola levasse mais um troféu, enquanto os sonhos do Arsenal de conquistar o quadruplo se evaporavam.
Carragher, em entrevista ao The Overlap, expressou sua preocupação com a falta de um verdadeiro jogador decisivo nos momentos importantes. “Não acho que isso vá afetar o campeonato, porque o Arsenal tem uma vantagem tão grande”, observou o ex-zagueiro. “Mas o que me preocupa no Arsenal agora – e provavelmente você poderia dizer isso de qualquer time da Premier League – é que não há jogadores especiais suficientes.”
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O dilema de Gyokere
Grande parte das críticas tem sido direcionada ao jogador da seleção sueca Gyokeres. Embora o atacante tenha sido uma fonte confiável de gols desde sua transferência de 64 milhões de libras (85 milhões de dólares) do Sporting no verão passado, Carragher continua sem se convencer de que ele possua a qualidade de elite necessária para conquistar a Europa.
“Ainda é preciso contratar um centroavante”, insistiu ele, apesar de o jogador de 27 anos ser o único do Arsenal a atingir dois dígitos nesta temporada. O sueco marcou 16 gols em 42 jogos, mas sua incapacidade de influenciar o jogo quando o apoio ofensivo secou em Wembley intensificou os apelos por um novo jogador de “estrela”. “Não há nenhum jogador estrela e, às vezes, você precisa desse jogador quando não está jogando bem, como não havia na final da Copa”, acrescentou Carragher. “Não acho que o Arsenal tenha jogadores especiais suficientes no ataque e isso me preocupa um pouco para a Liga dos Campeões.”
À procura de um substituto “especial”
O clube do norte de Londres já está sendo associado a transferências de grande repercussão para injetar aquela qualidade de elite que falta. Relatos sugerem que o Arsenal está estudando uma negociação bombástica envolvendo a estrela do Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, uma contratação que representaria uma grande melhoria nas laterais. A busca por um jogador decisivo e consagrado como o ponta georgiano se alinha perfeitamente à observação de Carragher de que os atuais líderes do ataque do Arsenal estagnaram inesperadamente, em vez de darem o salto final para o nível de verdadeira classe mundial.
“Eu achava, há dois anos, que [Bukayo] Saka e [Martin] Odegaard seriam os verdadeiros craques e se tornariam como [Mohamed] Salah e [Kevin] De Bruyne”, disse ele. “Eles estavam quase lá. O Arsenal provavelmente vai ganhar o campeonato, mas, se isso acontecer, não acho que nenhum dos jogadores de ataque vá considerar que teve uma temporada incrível. Simplesmente não deu certo.”
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Alvos alternativos e o fator Alvarez
Além das alas, a busca por um atacante central mais eficaz continua. O Arsenal tem sido associado a Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, embora Diego Simeone tenha deixado claro seu desejo de manter o argentino na Espanha. O próprio Álvarez tem se mantido evasivo sobre seu futuro, afirmando recentemente: “Não sei. Talvez sim, talvez não, nunca se sabe. Estou muito feliz aqui. Estou pensando no dia a dia.”
Com Carragher alertando que a falta de qualidade individual de nível mundial pode prejudicá-los na Liga dos Campeões, a pressão recai sobre Arteta e Andrea Berta para que consigam uma contratação de peso.