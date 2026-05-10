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"O Arsenal nunca estaria na liderança se isso fosse uma falta!" - Peter Schmeichel, furioso, critica os árbitros pela decisão "tão errada" de anular o gol de empate do West Ham no final da partida contra os Gunners
Schmeichel fica furioso com decisão crucial do VAR
Em entrevista à cobertura pós-jogo da Viaplay, Schmeichel não mediu palavras ao avaliar a arbitragem que, no fim das contas, ajudou o Arsenal a garantir a vitória por 1 a 0 no London Stadium. Os Gunners mantiveram sua busca pelo título, mas o resultado foi ofuscado quando o West Ham viu um gol de Callum Wilson no final da partida ser anulado. O árbitro Chris Kavanagh e o oficial do VAR, Darren England, anularam o gol após considerarem que Pablo havia cometido falta no goleiro David Raya. Isso provocou indignação do ícone dinamarquês, que acusou os líderes da liga de usarem táticas físicas idênticas sem serem penalizados.
- AFP
A verdadeira dimensão da raiva do ícone dinamarquês
O cerne da frustração de Schmeichel residiu na revisão de cinco minutos do VAR e no que ele considerou uma flagrante inconsistência. Furioso com a decisão, ele afirmou: “O que realmente me deixa irritado é que o Arsenal nunca estaria na liderança do campeonato se aquilo fosse uma falta. É assim que eles têm marcado tantos gols: bloqueando os adversários, segurando os adversários, fazendo todo tipo de coisa. E então chegamos a esse ponto, o VAR leva cinco minutos, Darren England, o árbitro de VAR, leva cinco minutos. Ele repete a análise várias vezes... isso por si só gera tanta dúvida sobre a decisão que não pode ser falta. Acho que está totalmente errado. Eu simplesmente não entendo por que, de repente, isso é falta, porque não foi assim para nenhuma equipe durante toda a temporada. Tudo isso é simplesmente loucura. E essa decisão de hoje, é tão errada em tantos níveis.”
O que está em jogo para o Arsenal e o West Ham
O que está em jogo com esse gol anulado é enorme para ambas as extremidades da tabela. Após a vitória, o Arsenal agora lidera a Premier League com 79 pontos em 36 partidas. O mais importante é que a decisão mantém o time cinco pontos à frente do atual campeão, o Manchester City, que tem 74 pontos, mas uma partida a menos. Por outro lado, a decisão foi devastadora para o West Ham. Os Hammers encontram-se na 18ª posição, com 36 pontos em 36 jogos, o que significa que esse ponto perdido pode, em última instância, condenar o clube ao rebaixamento, enquanto luta desesperadamente pela sobrevivência.
- AFP
O que vai acontecer agora na disputa pelo título?
A disputa pelo título entra agora em uma reta final dramática. O Arsenal tem apenas dois jogos pela frente: recebe o Burnley no Emirates, em 15 de maio, antes de visitar o Crystal Palace, em 24 de maio. Já o City recebe o Palace na quarta-feira, antes de enfrentar o Chelsea na final da FA Cup, em 16 de maio, e encerrar sua campanha no campeonato com partidas contra o Bournemouth, em 19 de maio, e o Aston Villa, em 24 de maio.