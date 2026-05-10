"O Arsenal nunca estaria na liderança se isso fosse uma falta!" - Peter Schmeichel, furioso, critica os árbitros pela decisão "tão errada" de anular o gol de empate do West Ham no final da partida contra os Gunners

O cerne da frustração de Schmeichel residiu na revisão de cinco minutos do VAR e no que ele considerou uma flagrante inconsistência. Furioso com a decisão, ele afirmou: “O que realmente me deixa irritado é que o Arsenal nunca estaria na liderança do campeonato se aquilo fosse uma falta. É assim que eles têm marcado tantos gols: bloqueando os adversários, segurando os adversários, fazendo todo tipo de coisa. E então chegamos a esse ponto, o VAR leva cinco minutos, Darren England, o árbitro de VAR, leva cinco minutos. Ele repete a análise várias vezes... isso por si só gera tanta dúvida sobre a decisão que não pode ser falta. Acho que está totalmente errado. Eu simplesmente não entendo por que, de repente, isso é falta, porque não foi assim para nenhuma equipe durante toda a temporada. Tudo isso é simplesmente loucura. E essa decisão de hoje, é tão errada em tantos níveis.”