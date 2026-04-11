O Arsenal não tem "força psicológica" suficiente para chegar até o fim da disputa pelo título da Premier League, segundo ex-jogador, que afirma que Mikel Arteta será demitido se o Manchester City conquistar o título

A pressão sobre Arteta atingiu um ponto crítico, com ex-meio-campistas do Arsenal sugerindo que a incapacidade de conquistar títulos nesta temporada poderia resultar na demissão do espanhol. Desde que assumiu o cargo em dezembro de 2019, Arteta conquistou apenas uma FA Cup e duas FA Community Shields e, apesar de ter transformado o clube em um verdadeiro candidato ao título, a expectativa passou de um simples progresso para a necessidade absoluta de conquistar troféus. Após investimentos significativos no elenco, cresce a pressão para acabar com a longa espera do clube londrino por um título da Premier League, ausente de sua vitrine de troféus desde 2004.

Limpar acredita que a diretoria pode não ter escolha a não ser agir se a atual campanha terminar em decepção. Em entrevista ao NewBettingSites, o ex-ala do Arsenal afirmou: “Se o Arsenal não conseguir conquistar um troféu nesta temporada, seria devastador para Mikel Arteta. Ele contratou os jogadores para vencer pelo menos duas competições este ano. Temos o melhor elenco que tivemos em muito tempo. Não ganhar nada este ano seria um grande, grande golpe para o Arsenal, mas um golpe ainda maior para Arteta. Da maneira como os torcedores veriam isso, e da maneira como o clube veria isso, se o Arsenal não ganhar, Arteta provavelmente será demitido.”