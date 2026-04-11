AFP
Traduzido por
O Arsenal não tem "força psicológica" suficiente para chegar até o fim da disputa pelo título da Premier League, segundo ex-jogador, que afirma que Mikel Arteta será demitido se o Manchester City conquistar o título
O que está em jogo no Emirates
A pressão sobre Arteta atingiu um ponto crítico, com ex-meio-campistas do Arsenal sugerindo que a incapacidade de conquistar títulos nesta temporada poderia resultar na demissão do espanhol. Desde que assumiu o cargo em dezembro de 2019, Arteta conquistou apenas uma FA Cup e duas FA Community Shields e, apesar de ter transformado o clube em um verdadeiro candidato ao título, a expectativa passou de um simples progresso para a necessidade absoluta de conquistar troféus. Após investimentos significativos no elenco, cresce a pressão para acabar com a longa espera do clube londrino por um título da Premier League, ausente de sua vitrine de troféus desde 2004.
Limpar acredita que a diretoria pode não ter escolha a não ser agir se a atual campanha terminar em decepção. Em entrevista ao NewBettingSites, o ex-ala do Arsenal afirmou: “Se o Arsenal não conseguir conquistar um troféu nesta temporada, seria devastador para Mikel Arteta. Ele contratou os jogadores para vencer pelo menos duas competições este ano. Temos o melhor elenco que tivemos em muito tempo. Não ganhar nada este ano seria um grande, grande golpe para o Arsenal, mas um golpe ainda maior para Arteta. Da maneira como os torcedores veriam isso, e da maneira como o clube veria isso, se o Arsenal não ganhar, Arteta provavelmente será demitido.”
- AFP
Dúvidas sobre a resistência psicológica
Um tema recorrente nas recentes campanhas do Arsenal pelo título tem sido a capacidade do time de manter o ritmo durante os meses finais da temporada, marcados por grande pressão. No entanto, a derrota dos Gunners por 2 a 1 para o Bournemouth abriu caminho para a recuperação do Manchester City. Embora a diferença continue em nove pontos, o City tem dois jogos cruciais a menos antes do confronto direto entre as duas equipes em 19 de abril. Somado à recente derrota na final da Carabao Cup e à eliminação nas quartas de final da FA Cup, Limpar levantou sérias questões sobre a “força psicológica” do elenco atual, comparando-o desfavoravelmente aos lendários capitães do passado que dominaram o cenário da Premier League com pura força de vontade.
“O que me preocupa é o quão forte psicologicamente este elenco do Arsenal é quando se trata de momentos críticos”, explicou Limpar. “Em termos de talento, eles estão no topo da tabela, no topo de toda a Europa e do mundo, mas quando se trata desses momentos, a questão é se você tem jogadores mentalmente fortes para dar um passo à frente. No passado, vimos Roy Keane, Patrick Vieira e outras personalidades fortes como capitães. Eles têm força mental quando mais importa? É disso que se trata.”
Crítica às eliminações nas competições de copa e à rotação do elenco
Limpar criticou duramente a gestão tática de Arteta em relação às eliminações do Arsenal nas competições nacionais, acusando-o de “hierarquizar” as competições e desvalorizar a história do clube.
“Mikel Arteta deve ser criticado pela escalação que escolheu contra o Southampton... Não se pode simplesmente jogar fora a FA Cup dessa maneira”, afirmou Limpar, expressando sua decepção com a forma como a escalação foi conduzida. Ele concluiu que Arteta aparentemente colocou a FA Cup e a Copa da Liga no fim de suas prioridades, acrescentando: “Na minha opinião, isso foi jogar fora uma copa, e não se deve fazer isso.”
- AFP
O veredicto final sobre o título
Apesar das críticas contundentes, Limpar continua otimista quanto às chances do Arsenal de conquistar o título, prevendo que “o Arsenal vai ganhar a Premier League por alguns pontos”, já que acredita ser improvável que o City consiga alcançá-lo. No entanto, ele se mostrou mais cauteloso em relação ao sucesso continental, admitindo que vencer a Liga dos Campeões “agora parece uma tarefa gigantesca, já que temos que enfrentar os melhores times da Europa”, sugerindo que um triunfo nacional é uma meta mais realista para o atual desenvolvimento do time.