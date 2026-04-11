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Khaled Mahmoud

Traduzido por

O Arsenal não tem "força psicológica" suficiente para chegar até o fim da disputa pelo título da Premier League, segundo ex-jogador, que afirma que Mikel Arteta será demitido se o Manchester City conquistar o título

Arsenal
M. Arteta
A. Limpar
Arsenal x Bournemouth
Bournemouth
Premier League
Manchester City

A lenda do Arsenal, Anders Limpar, alertou que Mikel Arteta pode ser demitido se os Gunners não conseguirem conquistar um título importante nesta temporada. Apesar do grande investimento no elenco, persistem as preocupações sobre se o atual grupo de jogadores possui a força mental necessária para segurar o Manchester City na disputa pelo título, após a derrota por 2 a 1 para o Bournemouth no sábado.

  • O que está em jogo no Emirates

    A pressão sobre Arteta atingiu um ponto crítico, com ex-meio-campistas do Arsenal sugerindo que a incapacidade de conquistar títulos nesta temporada poderia resultar na demissão do espanhol. Desde que assumiu o cargo em dezembro de 2019, Arteta conquistou apenas uma FA Cup e duas FA Community Shields e, apesar de ter transformado o clube em um verdadeiro candidato ao título, a expectativa passou de um simples progresso para a necessidade absoluta de conquistar troféus. Após investimentos significativos no elenco, cresce a pressão para acabar com a longa espera do clube londrino por um título da Premier League, ausente de sua vitrine de troféus desde 2004.

    Limpar acredita que a diretoria pode não ter escolha a não ser agir se a atual campanha terminar em decepção. Em entrevista ao NewBettingSites, o ex-ala do Arsenal afirmou: “Se o Arsenal não conseguir conquistar um troféu nesta temporada, seria devastador para Mikel Arteta. Ele contratou os jogadores para vencer pelo menos duas competições este ano. Temos o melhor elenco que tivemos em muito tempo. Não ganhar nada este ano seria um grande, grande golpe para o Arsenal, mas um golpe ainda maior para Arteta. Da maneira como os torcedores veriam isso, e da maneira como o clube veria isso, se o Arsenal não ganhar, Arteta provavelmente será demitido.”

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    Dúvidas sobre a resistência psicológica

    Um tema recorrente nas recentes campanhas do Arsenal pelo título tem sido a capacidade do time de manter o ritmo durante os meses finais da temporada, marcados por grande pressão. No entanto, a derrota dos Gunners por 2 a 1 para o Bournemouth abriu caminho para a recuperação do Manchester City. Embora a diferença continue em nove pontos, o City tem dois jogos cruciais a menos antes do confronto direto entre as duas equipes em 19 de abril. Somado à recente derrota na final da Carabao Cup e à eliminação nas quartas de final da FA Cup, Limpar levantou sérias questões sobre a “força psicológica” do elenco atual, comparando-o desfavoravelmente aos lendários capitães do passado que dominaram o cenário da Premier League com pura força de vontade.

    “O que me preocupa é o quão forte psicologicamente este elenco do Arsenal é quando se trata de momentos críticos”, explicou Limpar. “Em termos de talento, eles estão no topo da tabela, no topo de toda a Europa e do mundo, mas quando se trata desses momentos, a questão é se você tem jogadores mentalmente fortes para dar um passo à frente. No passado, vimos Roy Keane, Patrick Vieira e outras personalidades fortes como capitães. Eles têm força mental quando mais importa? É disso que se trata.”

  • Crítica às eliminações nas competições de copa e à rotação do elenco

    Limpar criticou duramente a gestão tática de Arteta em relação às eliminações do Arsenal nas competições nacionais, acusando-o de “hierarquizar” as competições e desvalorizar a história do clube.

    “Mikel Arteta deve ser criticado pela escalação que escolheu contra o Southampton... Não se pode simplesmente jogar fora a FA Cup dessa maneira”, afirmou Limpar, expressando sua decepção com a forma como a escalação foi conduzida. Ele concluiu que Arteta aparentemente colocou a FA Cup e a Copa da Liga no fim de suas prioridades, acrescentando: “Na minha opinião, isso foi jogar fora uma copa, e não se deve fazer isso.”

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    O veredicto final sobre o título

    Apesar das críticas contundentes, Limpar continua otimista quanto às chances do Arsenal de conquistar o título, prevendo que “o Arsenal vai ganhar a Premier League por alguns pontos”, já que acredita ser improvável que o City consiga alcançá-lo. No entanto, ele se mostrou mais cauteloso em relação ao sucesso continental, admitindo que vencer a Liga dos Campeões “agora parece uma tarefa gigantesca, já que temos que enfrentar os melhores times da Europa”, sugerindo que um triunfo nacional é uma meta mais realista para o atual desenvolvimento do time.