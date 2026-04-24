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O Arsenal não contará com Beth Mead na semifinal da Liga dos Campeões contra o Lyon, enquanto a ausência de Steph Catley por lesão aumenta a atenção sobre a condição física de Leah Williamson
A profundidade do elenco de zagueiros centrais do Arsenal será posta à prova com a ausência de Catley
Catley saiu mancando devido a uma lesão na panturrilha na segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões, quando o Arsenal venceu o Chelsea no início deste mês, o que a obrigou a desistir da convocação para a seleção australiana. No entanto, esse tempo prolongado de recuperação não permitiu que a zagueira estivesse pronta para a primeira partida da semifinal da UWCL do Arsenal, conforme confirmou a treinadora do Gunners, Renee Slegers, em sua coletiva de imprensa pré-jogo na sexta-feira. “Esperamos vê-la mais tarde nesta série de jogos”, acrescentou ela.
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A ausência de Catley coloca a forma física de Williamson sob os holofotes
É um grande golpe para o Arsenal, já que Catley tem sido extremamente sólida ao longo de toda a temporada, mas também porque as Gunners já estão com o elenco um pouco reduzido na zaga. Katie Reid, a jovem que foi uma revelação no início da campanha, está afastada dos gramados há vários meses devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA), e Leah Williamson também perdeu grande parte da temporada devido a várias lesões.
O último contratempo de Williamson foi uma lesão no tendão da coxa sofrida no mês passado, que a deixou de fora das duas partidas das quartas de final da UWCL contra o Chelsea. Apesar disso, a capitã da Inglaterra ainda foi convocada por Sarina Wiegman para a última concentração das Lionesses e conseguiu voltar aos gramados na segunda partida daquela pausa internacional, jogando o primeiro tempo da vitória apertada sobre a Islândia.
Falando após o jogo sobre o retorno de Williamson, Wiegman disse: “Como dissemos ao longo de toda a campanha aqui, queremos ser cuidadosos com ela. Ela estava em uma situação muito boa. Se fosse absolutamente necessário, ela poderia jogar mais, mas não queríamos correr nenhum risco. Ela está em boa forma. Tudo está bem.”
Ainda não se sabe quantos minutos a zagueira poderá jogar na partida de domingo, com Slegers possivelmente tendo que buscar alternativas caso ela não consiga jogar a partida inteira. A lateral-esquerda Katie McCabe tem atuado mais centralmente nos últimos tempos, aparentemente sendo preferida em detrimento da zagueira central Laia Codina, cujo desempenho tem oscilado.
Mead está ausente por "motivos pessoais"
O Arsenal também não contará com Mead para o jogo de domingo, já que a jogadora da seleção inglesa esteve ausente esta semana devido ao que Slegers descreveu como “motivos pessoais”. Perder uma jogadora de sua qualidade e experiência é mais um golpe, mas, pelo menos, trata-se de uma posição em que as Gunners têm um pouco mais de profundidade no elenco.
Olivia Smith, que o Arsenal transformou na primeira jogadora a custar um milhão de libras no futebol feminino no verão passado, vem tendo uma excelente primeira temporada no norte de Londres, enquanto Chloe Kelly tem apresentado boa forma recentemente e já tem experiência na Liga dos Campeões, tendo se destacado como figura decisiva nas fases finais da conquista do título pelos Gunners no ano passado. Caitlin Foord, que marcou em Lyon quando o Arsenal enfrentou o gigante francês nas semifinais da última temporada, é outra opção para Slegers.
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Sete jogos em 21 dias: o grande final de temporada do Arsenal
Ainda não se sabe se Catley ou Mead estarão de volta para a segunda partida desta semifinal da Liga dos Campeões. Slegers mostrou-se otimista quanto ao retorno em breve de Catley, cuja recuperação parece estar indo bem, mas a situação de Mead é, compreensivelmente, mais difícil de avaliar, já que o clube está dando a ela o tempo de que precisa.
O Arsenal tem muitos jogos pela frente até o final da temporada, já que também tem dois jogos a menos que o restante das cinco primeiras colocadas da Superliga Feminina. Isso significa que as Gunners jogarão basicamente a cada três ou quatro dias até a última rodada da WSL, um calendário para o qual elas adorariam contar com um elenco o mais completo possível, já que buscam defender o título da Liga dos Campeões e terminar o mais alto possível na tabela do campeonato.