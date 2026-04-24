O Arsenal não contará com Beth Mead na semifinal da Liga dos Campeões contra o Lyon, enquanto a ausência de Steph Catley por lesão aumenta a atenção sobre a condição física de Leah Williamson

É um grande golpe para o Arsenal, já que Catley tem sido extremamente sólida ao longo de toda a temporada, mas também porque as Gunners já estão com o elenco um pouco reduzido na zaga. Katie Reid, a jovem que foi uma revelação no início da campanha, está afastada dos gramados há vários meses devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA), e Leah Williamson também perdeu grande parte da temporada devido a várias lesões.

O último contratempo de Williamson foi uma lesão no tendão da coxa sofrida no mês passado, que a deixou de fora das duas partidas das quartas de final da UWCL contra o Chelsea. Apesar disso, a capitã da Inglaterra ainda foi convocada por Sarina Wiegman para a última concentração das Lionesses e conseguiu voltar aos gramados na segunda partida daquela pausa internacional, jogando o primeiro tempo da vitória apertada sobre a Islândia.

Falando após o jogo sobre o retorno de Williamson, Wiegman disse: “Como dissemos ao longo de toda a campanha aqui, queremos ser cuidadosos com ela. Ela estava em uma situação muito boa. Se fosse absolutamente necessário, ela poderia jogar mais, mas não queríamos correr nenhum risco. Ela está em boa forma. Tudo está bem.”

Ainda não se sabe quantos minutos a zagueira poderá jogar na partida de domingo, com Slegers possivelmente tendo que buscar alternativas caso ela não consiga jogar a partida inteira. A lateral-esquerda Katie McCabe tem atuado mais centralmente nos últimos tempos, aparentemente sendo preferida em detrimento da zagueira central Laia Codina, cujo desempenho tem oscilado.