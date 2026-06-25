O Arsenal mantém conversações com Bruno Guimarães sobre uma transferência surpreendente, enquanto o Newcastle se prepara para receber uma oferta formal

De acordo com o Daily Mail, o Arsenal intensificou significativamente sua campanha de contratações para o verão ao estabelecer canais diretos de comunicação com os representantes de Guimarães, o volante do Newcastle. Arteta está extremamente determinado a injetar solidez de nível mundial, serenidade tática e excelente capacidade de retenção de bola no meio-campo do time, visando a defesa do título nacional que o clube terá pela frente.

Intermediários sediados no Reino Unido, que representam o conceituado jogador brasileiro, estão atualmente analisando o mercado para avaliar opções viáveis para uma transferência de grande repercussão. O Arsenal identificou Guimaraes, que atualmente está a serviço da seleção nacional na Copa do Mundo, como um de seus principais alvos no mercado.



