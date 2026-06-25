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O Arsenal mantém conversações com Bruno Guimarães sobre uma transferência surpreendente, enquanto o Newcastle se prepara para receber uma oferta formal
O Arsenal inicia negociações com os representantes do Guimarães
De acordo com o Daily Mail, o Arsenal intensificou significativamente sua campanha de contratações para o verão ao estabelecer canais diretos de comunicação com os representantes de Guimarães, o volante do Newcastle. Arteta está extremamente determinado a injetar solidez de nível mundial, serenidade tática e excelente capacidade de retenção de bola no meio-campo do time, visando a defesa do título nacional que o clube terá pela frente.
Intermediários sediados no Reino Unido, que representam o conceituado jogador brasileiro, estão atualmente analisando o mercado para avaliar opções viáveis para uma transferência de grande repercussão. O Arsenal identificou Guimaraes, que atualmente está a serviço da seleção nacional na Copa do Mundo, como um de seus principais alvos no mercado.
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Newcastle em alerta máximo
O Newcastle agora se prepara para uma abordagem oficial do Arsenal. Embora os Magpies considerem Guimarães um elemento essencial do seu projeto de longo prazo no St James’ Park, há uma percepção crescente dentro do clube de que o nome do jogador está sendo cogitado pelos principais gigantes da divisão.
O meio-campista ainda tem dois anos restantes em seu contrato atual em Tyneside, o que dá ao Newcastle alguma vantagem em eventuais negociações. No entanto, a atração de se juntar aos atuais campeões da Premier League pode se tornar um fator significativo caso o Arsenal decida concretizar seu interesse com uma proposta financeira concreta.
A estratégia de transferências do Arsenal para o verão
Guimaraes não é o único nome de destaque na lista de desejos de Arteta, à medida que o clube busca evoluir. O Arsenal também está explorando opções para o terço final do campo, com Morgan Rogers, do Aston Villa, surgindo como um alvo sério. No entanto, o Villa está exigindo uma quantia superior a 100 milhões de libras pelo jogador da seleção inglesa, o que pode complicar as coisas.
A busca por Guimarães sugere um desejo por mais controle e disciplina defensiva no meio-campo. O brasileiro se consolidou como um dos meio-campistas mais completos da primeira divisão inglesa desde que chegou ao Newcastle vindo do Lyon, o que o torna a escolha ideal para as exigências técnicas do sistema de Arteta.
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Guimarães brilha no cenário mundial
Guimarães teve uma excelente temporada a nível individual pelo Newcastle na última temporada, somando 17 participações em gols — marcando nove e dando oito assistências — em 41 partidas em todas as competições. Esse bom desempenho no clube se refletiu perfeitamente na seleção, onde o meio-campista foi titular nas três partidas da fase de grupos do Brasil na Copa do Mundo em andamento, registrando, notavelmente, três assistências (uma contra o Marrocos e duas contra a Escócia).