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O Arsenal leva vantagem na disputa por transferências com o Bayern de Munique, já que a estrela da Bundesliga se mostra cara demais para o gigante alemão
O Eintracht Frankfurt estabeleceu exigências muito elevadas para Brown
A disputa por Brown está esquentando à medida que a janela de transferências de verão se aproxima, mas o Bayern de Munique pode ser forçado a ficar em segundo plano. Embora o gigante alemão já demonstre interesse pelo lateral-esquerdo do Eintracht Frankfurt há muito tempo, a realidade financeira da negociação está se revelando um grande obstáculo para o diretor Max Eberl e a diretoria da Allianz Arena.
O Frankfurt está exigindo uma quantia significativa pelo seu astro em ascensão, com relatos sugerindo que o clube está pedindo uma taxa de transferência de cerca de € 65 milhões, de acordo com o Bild. Esse valor é considerado atualmente alto demais para o gigante alemão, que precisa administrar cuidadosamente seu orçamento após várias janelas de transferências de grande impacto. O clube de Hesse está bem ciente do potencial do jogador de 22 anos e não está disposto a deixá-lo sair por menos do que um preço premium.
- AFP
O Arsenal entra na disputa pelo jogador da seleção alemã
Enquanto o Bayern hesita, o Arsenal surgiu como um sério candidato à contratação de Brown. O clube londrino busca reforçar e melhorar a qualidade da sua lateral esquerda, e o jogador da seleção alemã se encaixa no perfil do lateral-esquerdo moderno e ofensivo que Mikel Arteta tanto deseja. Ao contrário de seus colegas de Munique, acredita-se que os candidatos ao título da Premier League tenham o poder financeiro necessário para atender à avaliação do Frankfurt.
De acordo com reportagens do The Athletic, Brown faz parte de um grupo de elite de candidatos que os Gunners estão acompanhando. Sua capacidade de contribuir para o ataque enquanto mantém a intensidade exigida na Premier League faz dele um alvo ideal. Esse interesse surge após uma impressionante temporada 2025-2026, na qual ele disputou 42 partidas em todas as competições pelo Frankfurt, marcando quatro gols e dando seis assistências. No entanto, apesar de seu desempenho individual, o Frankfurt terminou em oitavo lugar na Bundesliga, o que significa que o time ficou de fora das competições europeias na próxima temporada. Com o Arsenal competindo consistentemente no topo do futebol inglês, a perspectiva de uma transferência para o norte de Londres é cada vez mais atraente para o jogador.
O quebra-cabeça de transferências do Bayern envolve as saídas
A situação em Munique é ainda mais complicada pela atual profundidade do elenco nas posições defensivas. Para que o Bayern avance com uma oferta substancial por um novo lateral-esquerdo, provavelmente precisaria reduzir o elenco atual. Do outro lado da negociação, o Eintracht Frankfurt está bem posicionado para obter um grande ganho financeiro, tendo contratado Brown do Nuremberg em janeiro de 2024 por uma taxa de transferência estimada em cerca de € 3 milhões, o que significa que uma venda agora renderia um lucro significativo. O interesse do clube permanece firme, mas a viabilidade da transferência depende da saída de jogadores antes que novos talentos possam ser contratados.
Especificamente, o futuro de outras opções defensivas continua sendo o foco das discussões. Observou-se que Eberl teria que vender Hiroki Ito ou Alphonso Davies antes que uma negociação concreta por Brown pudesse ser aprovada. Sem essas saídas, os € 60-65 milhões necessários para contratar o jogador do Frankfurt permanecem fora do alcance dos campeões da Bundesliga.
- AFP
Nagelsmann elogia a ascensão de Brown
A reputação de Brown disparou após sua integração à seleção alemã comandada por Julian Nagelsmann. O jovem zagueiro está atualmente se preparando para a Copa do Mundo de 2026 e tem impressionado a comissão técnica com sua versatilidade e inteligência tática. Seu desempenho em um amistoso recente contra a Finlândia chegou a colocá-lo na disputa por uma vaga como titular no lado esquerdo da defesa.
Nagelsmann tem sido franco sobre sua admiração pelas qualidades do jogador, afirmando: “Ele tem muito potencial, é muito bom no um contra um, tem muita velocidade, joga com muita inteligência e se sente à vontade no meio-espaço.”
O técnico acrescentou que a competição entre Brown e David Raum é saudável para a seleção alemã, observando: “São dois jogadores muito bons que representam estilos diferentes e ambos poderiam ser titulares.”