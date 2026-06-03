O Arsenal leva vantagem na disputa por transferências com o Bayern de Munique, já que a estrela da Bundesliga se mostra cara demais para o gigante alemão

A disputa por Brown está esquentando à medida que a janela de transferências de verão se aproxima, mas o Bayern de Munique pode ser forçado a ficar em segundo plano. Embora o gigante alemão já demonstre interesse pelo lateral-esquerdo do Eintracht Frankfurt há muito tempo, a realidade financeira da negociação está se revelando um grande obstáculo para o diretor Max Eberl e a diretoria da Allianz Arena.

O Frankfurt está exigindo uma quantia significativa pelo seu astro em ascensão, com relatos sugerindo que o clube está pedindo uma taxa de transferência de cerca de € 65 milhões, de acordo com o Bild. Esse valor é considerado atualmente alto demais para o gigante alemão, que precisa administrar cuidadosamente seu orçamento após várias janelas de transferências de grande impacto. O clube de Hesse está bem ciente do potencial do jogador de 22 anos e não está disposto a deixá-lo sair por menos do que um preço premium.