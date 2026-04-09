O Arsenal lança sua primeira colaboração feminina da história com a marca londrina Good Squish

Este parece ser um lançamento marcante para o Arsenal Feminino, uma celebração da conexão entre o clube e sua torcida, à medida que o time do norte de Londres demonstra mais uma vez seu poder comercial.

“Esta coleção reflete a jornada que estamos percorrendo como clube e a cultura que continuamos a construir em torno do Arsenal Feminino”, disse Russo sobre o lançamento. “Ela representa os valores que defendemos, o orgulho que sentimos e a conexão que compartilhamos com nossa comunidade. Esta linha tem como objetivo celebrar o papel que todos desempenhamos para impulsionar esta equipe e construir o que está por vir, juntos.”