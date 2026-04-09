Arsenal Women
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O Arsenal lança sua primeira colaboração feminina da história com a marca londrina Good Squish
Uma estreia para o Arsenal Feminino
Apelidada de “Fashion FC” devido à sua prolífica série de colaborações e parcerias com marcas, a equipe feminina do Arsenal ganhou destaque desta vez ao se associar à marca londrina de acessórios Good Squish, e isso certamente será muito bem recebido por uma das torcidas mais apaixonadas do futebol.
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Nova coleção abrangente
O Arsenal e a Good Squish lançaram uma coleção abrangente de 13 peças que atende a todas as necessidades para os dias de jogo, incluindo uma camiseta infantil, um agasalho esportivo, cachecóis e uma linha dos elásticos de cabelo artesanais que são a marca registrada da Good Squish. Há também uma coleção cápsula especial com curadoria da atacante do Arsenal e da seleção inglesa, Alessia Russo.
"Construindo o futuro, juntos"
Este parece ser um lançamento marcante para o Arsenal Feminino, uma celebração da conexão entre o clube e sua torcida, à medida que o time do norte de Londres demonstra mais uma vez seu poder comercial.
“Esta coleção reflete a jornada que estamos percorrendo como clube e a cultura que continuamos a construir em torno do Arsenal Feminino”, disse Russo sobre o lançamento. “Ela representa os valores que defendemos, o orgulho que sentimos e a conexão que compartilhamos com nossa comunidade. Esta linha tem como objetivo celebrar o papel que todos desempenhamos para impulsionar esta equipe e construir o que está por vir, juntos.”
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Feito pensando nos fãs
A coleção foi apresentada como parte do projeto de consulta “Block by Block” do Arsenal, o maior já realizado pelo clube na área feminina, com o objetivo de moldar a cultura dos dias de jogo junto à sua primeira geração de titulares de ingressos para a temporada.
A coleção AWFC x Good Squish já está disponível na loja online do Arsenal e na loja do clube, The Armoury.