O Arsenal já deixou que as derrotas na final da Copa da Liga prejudicassem sua temporada no passado — Mikel Arteta precisa encontrar uma maneira de se livrar de vez do rótulo de “fracos nas horas decisivas”

Arsène Wenger nunca conquistou a Copa da Liga em mais de duas décadas à frente do Arsenal. Ele procurava encarar a competição como um campo de treino para os jovens promissores do clube e como um espaço para experimentação. O “Le Professeur” só conseguiu chegar à sua primeira final da competição em 2007 e, como recompensa, optou por escalar os jogadores que os haviam levado até ali. A média de idade da escalação, de 21 anos, foi a mais jovem de todas as finais profissionais inglesas. Eles enfrentaram o Chelsea comandado por José Mourinho, time que naquele momento era bicampeão da Premier League e era, na prática, a resposta da Inglaterra aos “Galácticos”.

Havia um desequilíbrio tão grande entre os dois times que só é possível enumerar os nomes para compreender a diferença de qualidade. Mourinho escalou o time titular com: Petr Cech; Lassana Diarra, John Terry, Ricardo Carvalho, Wayne Bridge; Claude Makelele, Michael Essien, Michael Ballack, Frank Lampard; Didier Drogba, Andriy Shevchenko.

No canto vermelho, Wenger escalou: Manuel Almunia; Justin Hoyte, Kolo Touré, Philippe Senderos, Armand Traoré; Theo Walcott, Cesc Fàbregas, Denilson, Abou Diaby; Jérémie Aliadière, Júlio Baptista.

Surpreendentemente, o Arsenal abriu o placar com Walcott, de 17 anos, mas Drogba empatou logo em seguida. Uma partida acirrada degenerou em caos nos acréscimos, depois que Drogba colocou o Chelsea na frente, com John Obi Mikel, Emmanuel Adebayor e Touré todos expulsos.

O consenso após a última final da Copa da Liga no Millennium Stadium, em Cardiff, foi que o Arsenal foi o melhor time naquele dia e havia se preparado para o futuro, mas acabou fracassando tanto no curto quanto no longo prazo. A equipe de Wenger venceu apenas três dos 12 jogos restantes da Premier League naquela temporada e foi eliminada da Liga dos Campeões nas oitavas de final pelo PSV Eindhoven, enquanto não conquistaria nenhum título até 2014.