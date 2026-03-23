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Arsenal League Cup GFXGOAL
Sean Walsh

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O Arsenal já deixou que as derrotas na final da Copa da Liga prejudicassem sua temporada no passado — Mikel Arteta precisa encontrar uma maneira de se livrar de vez do rótulo de “fracos nas horas decisivas”

O Arsenal chegou à final da Copa da Liga, no domingo, contra o Manchester City, na esperança de que fosse a primeira etapa de sua jornada rumo ao quadruplo. Os Gunners haviam entrado na reta final da temporada 2025-26 como favoritos para conquistar as quatro competições em que estavam disputando. No primeiro obstáculo em Wembley, porém, desmoronaram.

Nada parecia dar certo para a equipe de Mikel Arteta. Eles começaram bem, com o goleiro do City, James Trafford, tendo que fazer uma defesa tripla aos seis minutos, mas isso foi realmente o melhor que aconteceu para os vermelhos.

A derrota por 2 a 0 para os homens de Pep Guardiola estabeleceu um recorde indesejado: o Arsenal agora perdeu mais finais consecutivas da Copa da Liga do que qualquer outro time, elevando seu total para quatro. O caso de amor que o clube tem com a FA Cup não se estende exatamente à sua parente da EFL.

Ao longo dos anos, os vencedores da Copa da Liga tendem a apresentar uma queda de rendimento na reta final da temporada. Essa é uma tradição que o Arsenal espera que continue, a fim de afastar a ameaça do City e conquistar a Premier League, mas o próprio histórico dos Gunners de nunca se recuperarem totalmente da decepção de uma final também é motivo de preocupação.

  • Arsenal manager Arsene Wenger enters theAFP

    Batalha de Cardiff

    Arsène Wenger nunca conquistou a Copa da Liga em mais de duas décadas à frente do Arsenal. Ele procurava encarar a competição como um campo de treino para os jovens promissores do clube e como um espaço para experimentação. O “Le Professeur” só conseguiu chegar à sua primeira final da competição em 2007 e, como recompensa, optou por escalar os jogadores que os haviam levado até ali. A média de idade da escalação, de 21 anos, foi a mais jovem de todas as finais profissionais inglesas. Eles enfrentaram o Chelsea comandado por José Mourinho, time que naquele momento era bicampeão da Premier League e era, na prática, a resposta da Inglaterra aos “Galácticos”.

    Havia um desequilíbrio tão grande entre os dois times que só é possível enumerar os nomes para compreender a diferença de qualidade. Mourinho escalou o time titular com: Petr Cech; Lassana Diarra, John Terry, Ricardo Carvalho, Wayne Bridge; Claude Makelele, Michael Essien, Michael Ballack, Frank Lampard; Didier Drogba, Andriy Shevchenko.

    No canto vermelho, Wenger escalou: Manuel Almunia; Justin Hoyte, Kolo Touré, Philippe Senderos, Armand Traoré; Theo Walcott, Cesc Fàbregas, Denilson, Abou Diaby; Jérémie Aliadière, Júlio Baptista.

    Surpreendentemente, o Arsenal abriu o placar com Walcott, de 17 anos, mas Drogba empatou logo em seguida. Uma partida acirrada degenerou em caos nos acréscimos, depois que Drogba colocou o Chelsea na frente, com John Obi Mikel, Emmanuel Adebayor e Touré todos expulsos.

    O consenso após a última final da Copa da Liga no Millennium Stadium, em Cardiff, foi que o Arsenal foi o melhor time naquele dia e havia se preparado para o futuro, mas acabou fracassando tanto no curto quanto no longo prazo. A equipe de Wenger venceu apenas três dos 12 jogos restantes da Premier League naquela temporada e foi eliminada da Liga dos Campeões nas oitavas de final pelo PSV Eindhoven, enquanto não conquistaria nenhum título até 2014.

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  • Arsenal's French defender Laurent KoscieAFP

    Surpresa em Birmingham

    O Arsenal chegou novamente à final da Copa da Liga em 2011 e, dessa vez, era o grande favorito para acabar com a seca de títulos, que, naquele momento, já havia se tornado um dos primeiros memes da internet, pelo menos no mundo do futebol. O Birmingham City, que ocupava a 14ª posição na Premier League, era o adversário, e Wenger foi implacável na escolha da escalação nessa ocasião, escalando o time titular mais forte possível para garantir a vitória.

    No entanto, o Arsenal conseguiu perder mesmo assim. Nikola Zigic abriu o placar para os Blues pouco antes dos 30 minutos, mas Robin van Persie garantiu o empate antes do intervalo. À medida que a partida tensa se prolongava, o Birmingham ganhava confiança de que poderia causar uma surpresa. Eles não precisaram se esforçar muito para marcar o gol decisivo.

    Uma falha de comunicação entre Laurent Koscielny e o goleiro Wojciech Szczesny permitiu que Obafemi Martins se infiltrasse e empurrasse a bola para o gol vazio. Contra todas as expectativas, o Birmingham derrotou o Arsenal em uma grande final de copa, e nenhum dos times voltou a ser o mesmo depois disso. O time de Alex McLeish venceu apenas duas vezes depois disso, caindo na tabela e sendo rebaixado para a Championship, enquanto os jogadores de Wenger também venceram apenas mais duas vezes, o que fez com que suas esperanças de título se evaporassem ao caírem da segunda para a quarta posição.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    A última grande temporada de Wenger

    A última final de Wenger como técnico do Arsenal foi na Copa da Liga de 2017-18, tendo o City como adversário naquele dia. Ironicamente, Arteta estava no banco adversário, já que o espanhol estava em sua segunda temporada como assistente de Guardiola.

    As chances do Arsenal de vencer eram mínimas. Este era um time do City a caminho da primeira — e, até hoje, única — temporada com 100 pontos na Premier League. Eles quase abriram o placar de forma surpreendente com Pierre-Emerick Aubameyang, mas essa jogada foi o destaque da tarde dos Gunners. Sergio Aguero aproveitou uma defesa notoriamente fraca de Shkodran Mustafi para colocar o City na frente, enquanto gols de Vincent Kompany e David Silva no segundo tempo selaram uma vitória enfática por 3 a 0 para o time de Guardiola.

    A notícia da saída de Wenger no final da temporada só foi divulgada oficialmente em abril, mas os indícios e sinais já estavam todos lá, indicando que essa seria sua última temporada. A classificação para a Liga dos Campeões por meio de um quarto lugar parecia incrivelmente improvável, e assim os Gunners deram o máximo para conquistar a Liga Europa. Eles pressionaram o Atlético de Madrid durante toda a semifinal de alta qualidade, mas perderam por 2 a 1 no placar agregado, enquanto a era Wenger terminava de forma tão discreta que foi preciso Arteta para reviver o clube vários anos depois.

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    O Manchester City "cheira sangue"

    O City condenou o Arsenal à sua quarta derrota consecutiva em finais da Copa da Liga no domingo, desta vez com Arteta enfrentando seu mentor, Guardiola, como técnico. Foi uma partida que provou que o aluno ainda não se tornou o mestre, com os Gunners sendo completamente dominados em Wembley.

    Entre os minutos 60 e 64, o lateral-esquerdo do City, Nico O'Reilly, invadiu duas vezes a área do Arsenal para aproveitar cruzamentos curtos vindos da lateral direita. A primeira foi, em parte, um presente de Kepa Arrizabalaga, mas a segunda veio por pura força de vontade. Essa foi a recompensa justa para o City, que foi o time que se levantou e decidiu que queria ser quem decidisse a final por conta própria, em vez de deixar a oportunidade passar.

    O foco agora volta para a disputa pelo título da Premier League, e O'Reilly admitiu que o City sente que há uma oportunidade de ultrapassar o Arsenal na classificação. Quando questionado pela CBS Sports se sua equipe agora consegue “sentir o cheiro de sangue”, O'Reilly respondeu: “Sim, 100%. O cheiro de sangue nunca se foi — sempre sentimos o cheiro de sangue. Estamos confiantes em nós mesmos, sabemos que podemos conseguir, eles têm que vir ao nosso estádio, que é um lugar difícil de se jogar, como todos viram nesta temporada. Então, sim, sentimos o cheiro de sangue e temos que seguir em frente. Isso significa muito para nós [vencer a final], cria um impulso e agora é só seguir em frente. Obviamente, é um grande golpe para eles.”

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Motivos para otimismo?

    Mas o City não tem o controle da disputa pelo título. O destino está nas mãos do Arsenal há meses, e o time praticamente não permitiu que nenhum outro adversário se aproximasse.

    A diferença de pontos é atualmente de nove, embora o City tenha um jogo a menos e receba os Gunners no Etihad Stadium em 19 de abril. No entanto, mesmo que o Arsenal perca esse confronto e a diferença seja reduzida para três pontos, ele ainda lideraria a classificação na reta final.

    Arteta também tende a aprender com seus erros. Depois que o Arsenal foi goleado por 4 a 1 no Etihad, no final de sua primeira temporada disputando o título, ele decidiu transformar o time em uma máquina defensiva. A campanha de 2024-25 foi prejudicada por uma onda de lesões que expôs a falta de profundidade do elenco, e eles corrigiram essa deficiência com uma janela de transferências movimentada no verão, o que lhes permitiu disputar quatro títulos este ano.

    O Arsenal continua sendo o time a ser batido. Esta foi sua primeira derrota por mais de um gol em toda a temporada. A ironia é que eles talvez precisem não se derrotar a si mesmos se quiserem superar esse obstáculo de uma vez por todas.

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    A mensagem de Arteta

    Arteta mostrou-se, obviamente, bastante contido nas entrevistas pós-jogo, embora tenha mantido um lampejo de esperança para o futuro. Ainda há muita confiança de que esta pode ser uma temporada especial para o Arsenal.

    Questionado sobre como vai motivar os jogadores novamente, Arteta respondeu: “Bem, principalmente para ter uma perspectiva sobre isso e o que esta equipe fez nos últimos oito meses foi incrível, e vamos usar essa decepção e essa garra para ter os dois meses mais incríveis que já tivemos juntos, e isso depende de nós, e vamos administrar essa energia da maneira certa. Agora temos que passar por essa dor e decepção, e isso é normal, faz parte do futebol.”

    É fácil dizer tudo isso, mas outra coisa é colocar em prática. E se o Arsenal levar um gol no próximo jogo da Premier League no Emirates? Como a torcida vai reagir? Será que está muito enraizado no DNA do clube o hábito de desmoronar no final? Será que os gritos viscerais de “segundo lugar de novo, ole ole” vão afetar esses jogadores? Estamos prestes a ver o verdadeiro caráter desta equipe.

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