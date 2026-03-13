O Arsenal inicia negociações com um meio-campista importante para renovar seu contrato, enquanto os Gunners continuam se empenhando para manter suas maiores estrelas

Segundo relatos, seu contrato atual é avaliado em cerca de 240 mil libras por semana, mas espera-se que os novos termos o aproximem dos jogadores mais bem pagos do clube, de acordo com a BBC. Para contextualizar, o companheiro de equipe Bukayo Saka assinou recentemente um contrato de quatro anos e meio no valor mínimo de £ 300.000 por semana, estabelecendo uma referência para os melhores jogadores do clube, que buscam manter uma folha salarial competitiva ao mesmo tempo em que recompensam a excelência.

As discussões entre o clube e os representantes do jogador estariam em fase inicial, e não há, no momento, um cronograma definido para um anúncio oficial. No entanto, a intenção do time do norte de Londres é clara: eles querem evitar qualquer incerteza em relação aos seus principais ativos.