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O Arsenal inicia negociações com um meio-campista importante para renovar seu contrato, enquanto os Gunners continuam se empenhando para manter suas maiores estrelas
Está previsto um aumento salarial significativo
Segundo relatos, seu contrato atual é avaliado em cerca de 240 mil libras por semana, mas espera-se que os novos termos o aproximem dos jogadores mais bem pagos do clube, de acordo com a BBC. Para contextualizar, o companheiro de equipe Bukayo Saka assinou recentemente um contrato de quatro anos e meio no valor mínimo de £ 300.000 por semana, estabelecendo uma referência para os melhores jogadores do clube, que buscam manter uma folha salarial competitiva ao mesmo tempo em que recompensam a excelência.
As discussões entre o clube e os representantes do jogador estariam em fase inicial, e não há, no momento, um cronograma definido para um anúncio oficial. No entanto, a intenção do time do norte de Londres é clara: eles querem evitar qualquer incerteza em relação aos seus principais ativos.
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Garantir o futuro a longo prazo da Rice
Embora o jogador da seleção inglesa ainda tenha dois anos restantes em seu contrato atual, além de uma opção do clube por mais 12 meses, a diretoria do Emirates está determinada a garantir que seus melhores anos sejam passados no norte de Londres.
Rice já soma 102 partidas na Premier League pelos Gunners e se tornou uma figura indispensável para a seleção inglesa de Thomas Tuchel, com 72 convocações até o momento. Sua influência dentro e fora de campo tornou essa renovação uma prioridade para o diretor esportivo Andrea Berta e o restante da diretoria do Arsenal.
Construindo uma dinastia
A iniciativa do Arsenal de garantir a permanência de Rice é a pedra angular de uma estratégia mais ampla para construir uma dinastia dos “Invincíveis” dos tempos modernos. Ao renovar proativamente os contratos de estrelas como Saka, William Saliba e Gabriel, juntamente com talentos emergentes como Max Dowman, o clube estabeleceu uma base estável que atualmente o coloca na liderança da Premier League com sete pontos de vantagem.
Esse compromisso de longo prazo do elenco principal proporcionou o ânimo e a consistência necessários para disputar o título com o Manchester City.
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O novo núcleo do Arsenal
Taticamente, Rice evoluiu sob o comando de Arteta, passando de um âncora defensivo para uma força dinâmica que atua de área a área. Sua capacidade de ditar o ritmo e interromper as jogadas tem sido o motor por trás do estilo de futebol dominante do Arsenal nesta temporada. Ao garantir a permanência de um talento de classe mundial como Rice, o Arsenal está enviando uma mensagem desafiadora à elite europeia: o Emirates é agora o destino final dos melhores do mundo, e não um trampolim.
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