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Arsenal FC v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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O Arsenal inicia negociações com o Newcastle sobre a transferência de Bruno Guimarães, enquanto o craque brasileiro busca se transferir para o campeão da Premier League

Mercado da bola
B. Guimaraes
Arsenal
Newcastle
Premier League

O Arsenal teria iniciado negociações diretas com o Newcastle a respeito de uma possível transferência do meio-campista Bruno Guimaraes, que deseja deixar o clube. O jogador de 28 anos, que integra a seleção brasileira, comunicou à diretoria do Newcastle seu desejo de se transferir para o time campeão da Premier League antes do início da nova temporada.

  • O Arsenal inicia negociações diretas

    De acordo com o jornal The Sun, o Arsenal iniciou negociações diretas com o Newcastle para contratar o meio-campista da seleção brasileira Guimarães, que está ansioso para concretizar a transferência. As discussões anteriores foram conduzidas por meio de intermediários, com o Newcastle insistindo que o meio-campista não estava à venda. O Arsenal está disposto a oferecer 60 milhões de libras, embora se espere que o clube de Tyneside exija um valor mais alto.


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    Metas não atingidas levam a uma mudança

    A busca agressiva do Arsenal por Guimarães ocorre depois que o clube perdeu a chance de contratar Morgan Rogers, que foi “roubado” pelo Chelsea, rival da Premier League, em uma transação recorde de 117 milhões de libras. O Arsenal não estava disposto a pagar o valor exigido pelo Aston Villa, optando, em vez disso, por mudar o foco. Além disso, uma possível contratação de Mateus Fernandes por 85 milhões de libras foi considerada cara demais antes de ele se transferir para o Tottenham, enquanto o Bournemouth continua decidido a manter Alex Scott, apesar de o meio-campista ter recusado uma oferta de renovação de contrato.

  • A contratação de Tzolis já está fechada

    Enquanto buscava um novo meio-campista, o Arsenal agiu rapidamente no ataque ao chegar a um acordo no valor de 34 milhões de libras para contratar o ponta do Club Brugge, Christos Tzolis. O ex-jogador do Norwich City estaria em Londres nesta semana para passar por exames médicos antes de concluir sua transferência para o Emirates Stadium. Essa manobra ressalta a ambição da diretoria de definir o elenco principal, enquanto o time se prepara para defender o título do campeonato na temporada 2026-27.

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    Os primeiros eventos da campanha ganham destaque

    O Arsenal dará início à sua campanha na sexta-feira, 21 de agosto, quando receberá o recém-promovido Coventry City no Emirates Stadium. Enquanto isso, o Newcastle enfrentará um grande desafio ao receber o Liverpool no St James’ Park dois dias depois. Ambos os clubes estão agora em uma corrida contra o tempo para finalizar as negociações de transferências antes que a agitada programação oficial tenha início no mês que vem.

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