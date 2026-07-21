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O Arsenal inicia negociações com o Newcastle sobre a transferência de Bruno Guimarães, enquanto o craque brasileiro busca se transferir para o campeão da Premier League
O Arsenal inicia negociações diretas
De acordo com o jornal The Sun, o Arsenal iniciou negociações diretas com o Newcastle para contratar o meio-campista da seleção brasileira Guimarães, que está ansioso para concretizar a transferência. As discussões anteriores foram conduzidas por meio de intermediários, com o Newcastle insistindo que o meio-campista não estava à venda. O Arsenal está disposto a oferecer 60 milhões de libras, embora se espere que o clube de Tyneside exija um valor mais alto.
- AFP
Metas não atingidas levam a uma mudança
A busca agressiva do Arsenal por Guimarães ocorre depois que o clube perdeu a chance de contratar Morgan Rogers, que foi “roubado” pelo Chelsea, rival da Premier League, em uma transação recorde de 117 milhões de libras. O Arsenal não estava disposto a pagar o valor exigido pelo Aston Villa, optando, em vez disso, por mudar o foco. Além disso, uma possível contratação de Mateus Fernandes por 85 milhões de libras foi considerada cara demais antes de ele se transferir para o Tottenham, enquanto o Bournemouth continua decidido a manter Alex Scott, apesar de o meio-campista ter recusado uma oferta de renovação de contrato.
A contratação de Tzolis já está fechada
Enquanto buscava um novo meio-campista, o Arsenal agiu rapidamente no ataque ao chegar a um acordo no valor de 34 milhões de libras para contratar o ponta do Club Brugge, Christos Tzolis. O ex-jogador do Norwich City estaria em Londres nesta semana para passar por exames médicos antes de concluir sua transferência para o Emirates Stadium. Essa manobra ressalta a ambição da diretoria de definir o elenco principal, enquanto o time se prepara para defender o título do campeonato na temporada 2026-27.
- Colorsport
Os primeiros eventos da campanha ganham destaque
O Arsenal dará início à sua campanha na sexta-feira, 21 de agosto, quando receberá o recém-promovido Coventry City no Emirates Stadium. Enquanto isso, o Newcastle enfrentará um grande desafio ao receber o Liverpool no St James’ Park dois dias depois. Ambos os clubes estão agora em uma corrida contra o tempo para finalizar as negociações de transferências antes que a agitada programação oficial tenha início no mês que vem.
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