O site The Athleticinforma que o Arsenal está disposto a exigir uma quantia de até 20 milhões de libras (27 milhões de dólares) pelo Gabriel Jesus durante a próxima janela de transferências. Os Gunners receberam várias consultas sobre a disponibilidade do jogador de 29 anos e deixaram claras suas expectativas, já que buscam otimizar suas opções de ataque.

Apesar de seu status de campeão condecorado da Premier League, com cinco títulos em seu currículo, Jesus entrou em um período de incerteza no norte de Londres. Com apenas 12 meses restantes em seu contrato atual, os Gunners estão cientes de que este verão representa uma das últimas oportunidades de obter uma quantia significativa pela transferência do experiente jogador da seleção brasileira.