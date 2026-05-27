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O Arsenal informa aos clubes da Premier League quanto custará Gabriel Jesus, em meio ao interesse pelo atacante brasileiro
O Arsenal define o valor de mercado do atacante brasileiro
O site The Athleticinforma que o Arsenal está disposto a exigir uma quantia de até 20 milhões de libras (27 milhões de dólares) pelo Gabriel Jesus durante a próxima janela de transferências. Os Gunners receberam várias consultas sobre a disponibilidade do jogador de 29 anos e deixaram claras suas expectativas, já que buscam otimizar suas opções de ataque.
Apesar de seu status de campeão condecorado da Premier League, com cinco títulos em seu currículo, Jesus entrou em um período de incerteza no norte de Londres. Com apenas 12 meses restantes em seu contrato atual, os Gunners estão cientes de que este verão representa uma das últimas oportunidades de obter uma quantia significativa pela transferência do experiente jogador da seleção brasileira.
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Problemas com lesões e profundidade do elenco
O ex-jogador do Manchester City passou por uma temporada difícil, ficando fora de grande parte do campeonato devido a uma grave lesão nos ligamentos do joelho sofrida no início de 2025. Embora tenha conseguido retornar em dezembro e marcado seis gols em 27 partidas — incluindo um gol decisivo contra o Crystal Palace na última rodada —, ele tem enfrentado dificuldades para recuperar sua vaga indiscutível no time titular.
Na atual hierarquia sob o comando de Arteta, Jesus se viu atrás de jogadores como Viktor Gyokeres e Kai Havertz. Tendo sido titular em apenas três jogos da Premier League nesta temporada, a falta de ritmo consistente do atacante também afetou sua carreira internacional, com sua última partida pela Seleção datando do final de 2023.
Assuntos pendentes no norte de Londres
Apesar das especulações em torno de seu futuro, Jesus já havia manifestado anteriormente um forte desejo de ter sucesso no Arsenal. Ao responder a perguntas sobre uma possível saída da Premier League, o atacante deixou clara sua dedicação ao projeto no Emirates Stadium e sua relutância em se transferir para mercados emergentes ou retornar à América do Sul neste momento.
Ao falar sobre seu futuro em dezembro, Jesus disse: “As pessoas têm perguntado: ‘Por que você simplesmente não vai embora? Por que não vai para a Arábia Saudita? Ou volta para casa, no Brasil?’ Um dia, eu adoraria que tudo se completasse com o Palmeiras, mas não hoje. Sinto que tenho assuntos pendentes no Arsenal. Não quero sair.”
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Uma figura transformadora para Arteta
Desde que chegou do Manchester City em 2022, ao lado de Oleksandr Zinchenko, Jesus tem sido reconhecido por ajudar a transformar a cultura e as expectativas do Arsenal. Sua experiência e mentalidade vencedora foram fundamentais para transformar o clube em um candidato consistente ao título, ajudando, por fim, o Arsenal a conquistar o título da Premier League pela primeira vez em 22 anos. Ao longo de sua passagem por Londres, ele também demonstrou uma versatilidade essencial, atuando em todas as posições do ataque.
Em 123 jogos pelo clube, Jesus marcou 32 gols e deu 22 assistências, provando ser um jogador eficaz quando em forma. Embora não se espere que o Arsenal o venda por um preço baixo antes do término de seu contrato em 2027, o surgimento de interesse por parte de clubes rivais sugere que uma transferência pode estar nos planos se o valor pedido for atingido durante o período de entressafra.