O Arsenal inclui Morgan Gibbs-White na lista de possíveis contratações, enquanto Mikel Arteta busca reforçar o ataque dos atuais campeões da Premier League

Logo após pôr fim a um jejum de 22 anos e conquistar o título da Premier League, Arteta não está perdendo tempo e já planeja a defesa do título do Arsenal. O técnico dos Gunners identificou Rogers, do Aston Villa, como alvo prioritário, e o clube considera o jogador de 23 anos uma possível contratação de grande impacto para esta janela de transferências.

Arteta estaria assumindo pessoalmente o controle da estratégia de contratações, acreditando que a versatilidade de Rogers no ataque o torna a escolha ideal para seu sistema tático. No entanto, a transferência não será barata, já que o Villa deve exigir um valor que pode chegar a 100 milhões de libras, devido ao seu excelente desempenho nas competições nacionais e europeias.