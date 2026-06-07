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O Arsenal inclui Morgan Gibbs-White na lista de possíveis contratações, enquanto Mikel Arteta busca reforçar o ataque dos atuais campeões da Premier League
Arteta considera a contratação de Rogers uma aquisição de peso
Logo após pôr fim a um jejum de 22 anos e conquistar o título da Premier League, Arteta não está perdendo tempo e já planeja a defesa do título do Arsenal. O técnico dos Gunners identificou Rogers, do Aston Villa, como alvo prioritário, e o clube considera o jogador de 23 anos uma possível contratação de grande impacto para esta janela de transferências.
Arteta estaria assumindo pessoalmente o controle da estratégia de contratações, acreditando que a versatilidade de Rogers no ataque o torna a escolha ideal para seu sistema tático. No entanto, a transferência não será barata, já que o Villa deve exigir um valor que pode chegar a 100 milhões de libras, devido ao seu excelente desempenho nas competições nacionais e europeias.
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Gibbs-White surge como uma alternativa importante
Caso a contratação de Rogers se revele muito difícil, reportagens do SunSport indicam que o Arsenal identificou Gibbs-White como uma alternativa séria. O capitão do Forest teve uma temporada individual sensacional, marcando 18 gols em todas as competições e ajudando a levar sua equipe às semifinais da Liga Europa, onde acabou sendo derrotado pelo Aston Villa, de Rogers.
Seus 15 gols na Premier League fizeram dele o segundo inglês com mais gols na divisão, atrás apenas de Ollie Watkins, do Villa. Apesar do sucesso no clube, Gibbs-White sofreu uma decepção no cenário internacional ao ser preterido por Thomas Tuchel na convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo. O meia expressou sua frustração, afirmando: “Eu sei que fiz mais do que o suficiente para estar na seleção. Acabei ficando do lado errado da opinião de alguém.”
O Arsenal enfrenta o PSG e o obstinado Forest na disputa pelo mercado de transferências
O Arsenal não é o único grande clube europeu de olho nessas situações. O Paris Saint-Germain, que recentemente derrotou os Gunners nos pênaltis na final da Liga dos Campeões, também está de olho em Rogers. Enquanto isso, o proprietário do Forest, Evangelos Marinakis, continua determinado a manter seus melhores jogadores no City Ground, após convencer Gibbs-White a assinar um contrato de longo prazo válido até 2028.
A situação se complica ainda mais com o interesse em outra estrela do Forest. Elliot Anderson é alvo de especulações generalizadas sobre uma transferência, com o Manchester City e o Manchester United ligados ao meio-campista avaliado em 100 milhões de libras. O técnico do Forest, Vítor Pereira, admitiu que, embora queira manter o núcleo do time, disse que “o mercado é o mercado”.
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Tuchel defende suas decisões polêmicas sobre a escalação
Enquanto os rumores sobre transferências dominam as manchetes, Tuchel se viu obrigado a defender sua decisão de deixar Gibbs-White em casa durante o verão. O técnico alemão insistiu que suas escolhas se basearam no equilíbrio tático, e não em estatísticas individuais ou reputações anteriores, o que também fez com que estrelas como Phil Foden e Cole Palmer ficassem de fora.
O técnico alemão explicou seu raciocínio afirmando: “Isso significa que os outros jogadores que você mencionou fizeram algo de errado? Não. Para alguns deles, é apenas uma questão de posição: também tentamos ter um elenco equilibrado e não trazer cinco meias para jogá-los fora de posição, pois a quem estaríamos fazendo um favor? Ao jogador ou a nós mesmos? Acho que não.” Para Gibbs-White, uma possível transferência para o Emirates poderia ser a maneira perfeita de provar que o técnico da Inglaterra está errado.