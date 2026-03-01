Goal.com
FBL-ENG-PR-ARSENAL-CHELSEAAFP
Mohamed Saeed

Traduzido por

O Arsenal iguala seu próprio recorde na Premier League com NOVE jogos ainda por disputar na temporada 2025-26, após mais uma aula magistral em jogadas ensaiadas contra o Chelsea

O Arsenal igualou seu próprio recorde na Premier League após marcar mais dois gols em jogadas ensaiadas na vitória de 2 a 1 sobre o Chelsea, no domingo, no Emirates Stadium. William Saliba e Jurrien Timber marcaram os gols, e a equipe de Mikel Arteta voltou a abrir cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City na liderança, apesar de ter jogado uma partida a mais.

  • Os reis dos cantos atacam novamente

    A excepcional eficiência do Arsenal em cobranças de escanteio continua a redefinir sua identidade ofensiva nesta temporada. Os Gunners já marcaram 16 gols em escanteios na Premier League, após balançarem duas vezes as redes em jogadas ensaiadas contra o Chelsea — um retorno notável que destaca seu domínio em situações de bola parada. Os dois últimos gols em escanteios não apenas garantiram um resultado crucial, mas também fizeram com que o Arsenal igualasse um recorde histórico da Premier League, faltando ainda nove jogos para o fim da temporada 2025-26.

    • Publicidade

  • Opta confirma marco histórico

    De acordo com estatísticas da Opta, os 16 gols do Arsenal em cobranças de escanteio nesta temporada igualam o recorde de qualquer time em uma única campanha da Premier League. É a mesma marca alcançada pelo Oldham Athletic em 1992-93, pelo West Bromwich Albion em 2016-17 e pelo próprio Arsenal em 2023-24. Com nove partidas ainda por disputar, os Gunners estão agora à beira de estabelecer um novo recorde absoluto - mais uma prova de que sua maestria em jogadas ensaiadas se tornou uma arma decisiva na busca pelo título.

  • Saliba e Timber voltam para casa

    A superioridade do Arsenal nas jogadas ensaiadas ficou evidente logo no início. Aos 21 minutos, Saliba subiu acima da defesa do Chelsea para cabecear para o gol após um escanteio perfeitamente cobrado. O Chelsea respondeu pouco antes do intervalo, quando o zagueiro do Arsenal, Piero Hincapié, desviou inadvertidamente um escanteio do Chelsea para o próprio gol, empatando o jogo para os visitantes.

    No entanto, o Arsenal recuperou o controle aos 66 minutos, quando Timber recebeu outro escanteio preciso e restaurou a vantagem. A tarefa do Chelsea ficou ainda mais difícil aos 70 minutos, quando Pedro Neto recebeu o segundo cartão amarelo, reduzindo os visitantes a dez jogadores.

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    O que vem a seguir?

    Com cada ponto sendo crucial na reta final, os Gunners tiveram mais uma atuação impressionante diante de seus torcedores. A equipe de Arteta espera dar mais um passo rumo ao primeiro título do clube desde 2003-04 quando viajar para enfrentar o Brighton na quarta-feira à noite, com o Manchester City recebendo o Nottingham Forest no mesmo dia.

