A superioridade do Arsenal nas jogadas ensaiadas ficou evidente logo no início. Aos 21 minutos, Saliba subiu acima da defesa do Chelsea para cabecear para o gol após um escanteio perfeitamente cobrado. O Chelsea respondeu pouco antes do intervalo, quando o zagueiro do Arsenal, Piero Hincapié, desviou inadvertidamente um escanteio do Chelsea para o próprio gol, empatando o jogo para os visitantes.

No entanto, o Arsenal recuperou o controle aos 66 minutos, quando Timber recebeu outro escanteio preciso e restaurou a vantagem. A tarefa do Chelsea ficou ainda mais difícil aos 70 minutos, quando Pedro Neto recebeu o segundo cartão amarelo, reduzindo os visitantes a dez jogadores.