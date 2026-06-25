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Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

O Arsenal formaliza a contratação definitiva de Piero Hincapie após seu papel fundamental na temporada em que o clube conquistou o título da Premier League

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Arsenal
P. Hincapie
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O Arsenal garantiu oficialmente o futuro a longo prazo de Piero Hincapie, confirmando que o jogador da seleção do Equador se transferiu para o clube em caráter definitivo. Durante uma excelente passagem por empréstimo do Bayer Leverkusen, o zagueiro se consolidou como um dos pilares da defesa de Mikel Arteta em uma temporada histórica para os Gunners.

  • O herói do título garante seu futuro a longo prazo

    O Arsenal concretizou oficialmente a contratação definitiva do zagueiro Hincapie, do Bayer Leverkusen, ativando a opção de compra após o papel fundamental que ele desempenhou na conquista do título da Premier League pelos Gunners. O jogador de 24 anos, que inicialmente chegou ao Emirates Stadium por empréstimo, comprometeu-se a longo prazo com o clube ao assinar um contrato de cinco anos, válido até o verão de 2031. O Arsenal fechou o negócio por um valor estimado em 34,5 milhões de libras, mais bônus relacionados ao desempenho, tornando sua permanência definitiva após uma adaptação extremamente bem-sucedida e tranquila ao futebol inglês.

    O clube confirmou a notícia em um comunicado oficial, afirmando: “Estamos muito satisfeitos por ter ativado a opção de tornar a transferência de Piero Hincapie para o nosso clube definitiva a partir de 1º de julho.” A transferência, que ainda está sujeita aos processos regulatórios padrão, representa uma negociação significativa para os campeões, que buscam construir uma dinastia sob o comando de Arteta.



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  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Parte integrante da defesa dos campeões

    Hincapie foi uma presença quase constante durante a temporada 2025-26, disputando 39 partidas em todas as competições. Sua versatilidade e serenidade com a bola permitiram que ele se tornasse um membro fundamental de uma defesa que, atualmente, é a que menos sofreu gols nas últimas três temporadas da Premier League. Sua trajetória no norte de Londres começou com uma partida sem sofrer gols na vitória por 2 a 0 sobre o Athletic Club pela Liga dos Campeões, e ele nunca mais olhou para trás.

    Embora sua principal função fosse manter o gol invicto, o equatoriano também contribuiu com um gol crucial durante o empate contra o Wolves, em fevereiro. Sua excelência individual foi frequentemente reconhecida pela torcida do Emirates, e o zagueiro recebeu o prêmio de Jogador do Mês do Arsenal tanto em fevereiro quanto em abril, quando a disputa pelo título atingiu seu auge.

  • Da América do Sul ao sucesso na Europa

    A ascensão do zagueiro ao topo foi uma trajetória constante por algumas das ligas mais competitivas do mundo. Depois de se destacar nas categorias de base do Independiente del Valle e conquistar a Copa Libertadores Sub-20, ele se transferiu para o Talleres, na Argentina, antes de dar o salto para a Europa. Foi no Bayer Leverkusen que ele realmente ganhou fama, ajudando a equipe de Xabi Alonso a conquistar uma temporada invicta no campeonato nacional e seu primeiro título da Bundesliga na temporada 2023-24.

    Com 166 partidas pelo clube alemão em seu currículo antes de chegar a Londres, Hincapie trouxe um histórico de vitórias para o Arsenal. Essa experiência se mostrou inestimável enquanto ele lidava com as pressões da disputa pelo título da Premier League, acabando por adicionar um título da primeira divisão inglesa à sua crescente coleção de troféus.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-TRAININGAFP

    Experiência internacional e liderança

    No cenário internacional, Hincapie se tornou o rosto do futebol equatoriano. Tendo sido capitão da seleção sub-17 de seu país, ele acumulou 54 partidas pela seleção principal e representou o Equador em quatro grandes torneios. Atualmente, ele está participando da Copa do Mundo de 2026, continuando a mostrar seu talento no maior palco do futebol enquanto seu futuro no país é oficialmente definido.

    Enquanto o Arsenal se prepara para defender seu título na próxima temporada, a contratação definitiva de Hincapie garante que um dos zagueiros canhotos mais talentosos do futebol mundial permaneça no centro do projeto do clube.