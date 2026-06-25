O Arsenal formaliza a contratação definitiva de Piero Hincapie após seu papel fundamental na temporada em que o clube conquistou o título da Premier League

O Arsenal concretizou oficialmente a contratação definitiva do zagueiro Hincapie, do Bayer Leverkusen, ativando a opção de compra após o papel fundamental que ele desempenhou na conquista do título da Premier League pelos Gunners. O jogador de 24 anos, que inicialmente chegou ao Emirates Stadium por empréstimo, comprometeu-se a longo prazo com o clube ao assinar um contrato de cinco anos, válido até o verão de 2031. O Arsenal fechou o negócio por um valor estimado em 34,5 milhões de libras, mais bônus relacionados ao desempenho, tornando sua permanência definitiva após uma adaptação extremamente bem-sucedida e tranquila ao futebol inglês.

O clube confirmou a notícia em um comunicado oficial, afirmando: “Estamos muito satisfeitos por ter ativado a opção de tornar a transferência de Piero Hincapie para o nosso clube definitiva a partir de 1º de julho.” A transferência, que ainda está sujeita aos processos regulatórios padrão, representa uma negociação significativa para os campeões, que buscam construir uma dinastia sob o comando de Arteta.







