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Muhammad Zaki

Traduzido por

O Arsenal foi demasiado eficaz para o Chelsea, mas Lucy Bronze insiste que as Blues foram superiores na derrota na Liga dos Campeões Feminina

Chelsea FC Women
L. Bronze
Futebol feminino
Liga dos Campeões Feminino
Arsenal Women
Chelsea FC Women x Arsenal Women
WSL

A zagueira do Chelsea, Lucy Bronze, afirmou que o Blues foi a “melhor equipe” na disputa das quartas de final da Liga dos Campeões Feminina contra o Arsenal, apesar de ter sofrido uma dolorosa derrota no placar agregado. A jogadora da seleção inglesa acredita que a falta de eficiência na finalização foi a única diferença entre os dois rivais londrinos.

  • Os sonhos europeus do Blues terminaram em frustração

    A partida em Stamford Bridge foi marcada por resultados apertados e por uma reação tardia das anfitriãs, que acabou não sendo suficiente. Um gol dramático de Sjoeke Nusken aos 94 minutos garantiu a vitória por 1 a 0 naquela noite para a equipe de Sonia Bompastor, mas o prejuízo sofrido na partida de ida revelou-se insuperável. O Blues foi eliminado por 3 a 2 no placar agregado, já que a montanha a ser escalada após a primeira partida era simplesmente íngreme demais para ser superada contra as atuais campeãs.

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  • Chelsea FC v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    Bronze atribui a culpa à falta de eficácia na finalização

    Bronze não mediu palavras ao avaliar exatamente onde a eliminatória escapou. Apesar de ter garantido a vitória naquela noite, a experiente lateral apontou as dificuldades do Chelsea no terço final do campo como o fator decisivo nas duas partidas. “Não havia muito mais que pudéssemos fazer nas duas partidas. Fomos a melhor equipe, mas não a mais eficaz. Essa foi a diferença”, disse ela à BBC. “Elas tiveram finalizações precisas no primeiro jogo, o que nos colocou em uma batalha difícil contra uma equipe de ponta. Sabíamos que poderíamos conquistar a vitória hoje à noite, o que obviamente fizemos, mas perdemos muitas chances e acertamos a trave várias vezes.

    “Não havia muito mais que pudéssemos fazer. A goleira fez algumas defesas realmente boas. Podemos nos orgulhar de nós mesmas, fomos a melhor equipe, vencemos o jogo hoje. Precisamos levar essa energia e esse foco para o final da temporada, porque ainda há coisas em jogo”, acrescentou Bronze.

  • Bompastor fica furioso com o drama da arbitragem

    A partida terminou em meio a cenas caóticas, com a expulsão da treinadora do Chelsea, Sonia Bompastor, nos minutos finais. A técnica do Blues ficou furiosa com um incidente envolvendo Katie McCabe e Alyssa Thompson, chegando a pegar seu celular durante uma entrevista pós-jogo para mostrar um puxão de cabelo na ala americana que não foi punido pelo VAR. “Eu trouxe o celular comigo. Não sei se vocês conseguem ver isso, e provavelmente não é algo comum”, disse Bompastor. “Mas se vocês assistirem a este vídeo... para mim, é claramente um cartão vermelho para a jogadora do Arsenal. Ela está puxando o cabelo de Alyssa. Então, acho que, para mim, é o VAR novamente, ele não é capaz de verificar essa situação. Não sei por que temos o VAR.”

  • Alyssa Thompson Sonia Bompastor Chelsea WomenGetty

    Esperanças cada vez menores no campeonato e foco na FA Cup

    Apesar da decepção europeia, o clima no elenco do Chelsea continua desafiador, agora que a equipe volta a se concentrar nas competições nacionais. O Blues já garantiu a Copa da Liga Feminina nesta temporada, mas seu domínio sobre o título da Superliga Feminina está a escorregar. A equipe de Bompastor está atualmente nove pontos atrás do líder Manchester City, faltando apenas três partidas, o que as deixa à beira de perder o título da liga pela primeira vez em seis temporadas e apenas pela terceira vez em 11 campanhas. 

    Com as esperanças na WSL por um fio, Bronze exortou suas companheiras a manterem o nível de desempenho mostrado na segunda partida contra o Arsenal, concluindo: “Podemos nos orgulhar de nós mesmas, fomos a melhor equipe, vencemos o jogo hoje. Precisamos levar essa energia e esse foco até o final da temporada, porque ainda há coisas em jogo.” O time agora precisa se recuperar rapidamente enquanto se prepara para enfrentar o Tottenham nas quartas de final da FA Cup na segunda-feira, buscando conquistar o segundo título da temporada e se recuperar da eliminação europeia.

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