O Arsenal foi demasiado eficaz para o Chelsea, mas Lucy Bronze insiste que as Blues foram superiores na derrota na Liga dos Campeões Feminina

Bronze não mediu palavras ao avaliar exatamente onde a eliminatória escapou. Apesar de ter garantido a vitória naquela noite, a experiente lateral apontou as dificuldades do Chelsea no terço final do campo como o fator decisivo nas duas partidas. “Não havia muito mais que pudéssemos fazer nas duas partidas. Fomos a melhor equipe, mas não a mais eficaz. Essa foi a diferença”, disse ela à BBC. “Elas tiveram finalizações precisas no primeiro jogo, o que nos colocou em uma batalha difícil contra uma equipe de ponta. Sabíamos que poderíamos conquistar a vitória hoje à noite, o que obviamente fizemos, mas perdemos muitas chances e acertamos a trave várias vezes.

“Não havia muito mais que pudéssemos fazer. A goleira fez algumas defesas realmente boas. Podemos nos orgulhar de nós mesmas, fomos a melhor equipe, vencemos o jogo hoje. Precisamos levar essa energia e esse foco para o final da temporada, porque ainda há coisas em jogo”, acrescentou Bronze.