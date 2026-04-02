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O Arsenal foi demasiado eficaz para o Chelsea, mas Lucy Bronze insiste que as Blues foram superiores na derrota na Liga dos Campeões Feminina
Os sonhos europeus do Blues terminaram em frustração
A partida em Stamford Bridge foi marcada por resultados apertados e por uma reação tardia das anfitriãs, que acabou não sendo suficiente. Um gol dramático de Sjoeke Nusken aos 94 minutos garantiu a vitória por 1 a 0 naquela noite para a equipe de Sonia Bompastor, mas o prejuízo sofrido na partida de ida revelou-se insuperável. O Blues foi eliminado por 3 a 2 no placar agregado, já que a montanha a ser escalada após a primeira partida era simplesmente íngreme demais para ser superada contra as atuais campeãs.
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Bronze atribui a culpa à falta de eficácia na finalização
Bronze não mediu palavras ao avaliar exatamente onde a eliminatória escapou. Apesar de ter garantido a vitória naquela noite, a experiente lateral apontou as dificuldades do Chelsea no terço final do campo como o fator decisivo nas duas partidas. “Não havia muito mais que pudéssemos fazer nas duas partidas. Fomos a melhor equipe, mas não a mais eficaz. Essa foi a diferença”, disse ela à BBC. “Elas tiveram finalizações precisas no primeiro jogo, o que nos colocou em uma batalha difícil contra uma equipe de ponta. Sabíamos que poderíamos conquistar a vitória hoje à noite, o que obviamente fizemos, mas perdemos muitas chances e acertamos a trave várias vezes.
“Não havia muito mais que pudéssemos fazer. A goleira fez algumas defesas realmente boas. Podemos nos orgulhar de nós mesmas, fomos a melhor equipe, vencemos o jogo hoje. Precisamos levar essa energia e esse foco para o final da temporada, porque ainda há coisas em jogo”, acrescentou Bronze.
Bompastor fica furioso com o drama da arbitragem
A partida terminou em meio a cenas caóticas, com a expulsão da treinadora do Chelsea, Sonia Bompastor, nos minutos finais. A técnica do Blues ficou furiosa com um incidente envolvendo Katie McCabe e Alyssa Thompson, chegando a pegar seu celular durante uma entrevista pós-jogo para mostrar um puxão de cabelo na ala americana que não foi punido pelo VAR. “Eu trouxe o celular comigo. Não sei se vocês conseguem ver isso, e provavelmente não é algo comum”, disse Bompastor. “Mas se vocês assistirem a este vídeo... para mim, é claramente um cartão vermelho para a jogadora do Arsenal. Ela está puxando o cabelo de Alyssa. Então, acho que, para mim, é o VAR novamente, ele não é capaz de verificar essa situação. Não sei por que temos o VAR.”
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Esperanças cada vez menores no campeonato e foco na FA Cup
Apesar da decepção europeia, o clima no elenco do Chelsea continua desafiador, agora que a equipe volta a se concentrar nas competições nacionais. O Blues já garantiu a Copa da Liga Feminina nesta temporada, mas seu domínio sobre o título da Superliga Feminina está a escorregar. A equipe de Bompastor está atualmente nove pontos atrás do líder Manchester City, faltando apenas três partidas, o que as deixa à beira de perder o título da liga pela primeira vez em seis temporadas e apenas pela terceira vez em 11 campanhas.
Com as esperanças na WSL por um fio, Bronze exortou suas companheiras a manterem o nível de desempenho mostrado na segunda partida contra o Arsenal, concluindo: “Podemos nos orgulhar de nós mesmas, fomos a melhor equipe, vencemos o jogo hoje. Precisamos levar essa energia e esse foco até o final da temporada, porque ainda há coisas em jogo.” O time agora precisa se recuperar rapidamente enquanto se prepara para enfrentar o Tottenham nas quartas de final da FA Cup na segunda-feira, buscando conquistar o segundo título da temporada e se recuperar da eliminação europeia.