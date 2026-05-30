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Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

"O Arsenal foi 'castigado'!" - Samir Nasri critica o árbitro pelas decisões na final da Liga dos Campeões, mas nega que a marcação do pênalti na prorrogação tenha sido um "escândalo"

Arsenal
S. Nasri
PSG x Arsenal
PSG
Liga dos Campeões
Luis Enrique
N. Madueke

O ex-meio-campista do Arsenal, Samir Nasri, afirmou que os árbitros “penalizaram” os Gunners durante a dolorosa derrota na final da Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain. O francês sugeriu que a atuação do árbitro no segundo tempo foi uma reação direta à forma como o Arsenal conduziu o jogo no início da partida.

  • O árbitro "puniu" o Arsenal por perder tempo

    Após a final em Budapeste, onde Gabriel Magalhães chutou por cima na decisiva cobrança de pênalti que deu o troféu ao PSG após o empate em 1 a 1, Nasri não mediu palavras. Em entrevista ao programa “Late Football Club” do Canal+, o ex-jogador da seleção alegou que o árbitro passou a favorecer a equipe de Mikel Arteta após o intervalo.

    “No segundo tempo, o árbitro marcou sistematicamente contra o Arsenal. Ele os puniu pelo tempo que perderam no primeiro tempo”, declarou Nasri. Os Gunners abriram o placar logo no início com Kai Havertz e passaram grande parte do primeiro tempo frustrando os atuais campeões com um bloqueio defensivo disciplinado, uma tática que Nasri acredita ter saído pela culatra com a equipe de arbitragem.

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    O momento decisivo do pênalti na prorrogação

    Um dos momentos mais polêmicos da partida ocorreu na prorrogação, quando o reserva Noni Madueke caiu na área sob pressão de Nuno Mendes. Enquanto torcedores e jogadores do Arsenal clamavam por um pênalti, Nasri apresentou uma visão mais matizada do incidente que poderia ter mudado o curso da história.

    “Se ele tivesse marcado pênalti, não acho que o VAR teria anulado. Mas o fato de ele não ter marcado também não é um escândalo”, explicou Nasri. Apesar de suas críticas anteriores à parcialidade do árbitro, ele admitiu que a não marcação sobre Madueke se enquadrava em uma “área cinzenta” subjetiva, em vez de ser um erro definitivo da arbitragem.

  • Masterclass com Luis Enrique

    Embora Nasri tenha criticado a arbitragem, ele só teve elogios para a execução tática do PSG sob o comando de Luis Enrique. Ele observou que o técnico espanhol manteve a compostura mesmo depois que o gol de abertura de Havertz, aos seis minutos, ameaçou comprometer a busca dos parisienses pelo segundo título europeu consecutivo.

    “Ele nunca corre riscos desnecessários. Desde que encontrou a fórmula certa, tudo está sob controle. Ele sempre tem um plano para surpreender o técnico adversário”, observou Nasri sobre o técnico do PSG. Ele destacou como o time francês acabou encontrando seu ritmo para empatar com um pênalti de Ousmane Dembélé no segundo tempo.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    O PSG alcança o status de "lendário"

    Ao conquistar dois títulos consecutivos da Liga dos Campeões, o PSG passou a integrar um seleto grupo de clubes. Nasri não hesitou em reconhecer a magnitude dessa conquista, colocando o time parisiense em um patamar que nenhum outro clube francês, incluindo seu antigo time, o Marselha, jamais alcançou.

    Nasri concluiu sua análise enfatizando o peso histórico da vitória, dizendo: “A primeira vez é histórica. A segunda é lendária.” Apesar dos debates persistentes em torno da arbitragem e do pênalti que não foi marcado, o ex-jogador do Arsenal reconheceu que o status do PSG como um dos grandes da Europa é agora indiscutível.