Após a final em Budapeste, onde Gabriel Magalhães chutou por cima na decisiva cobrança de pênalti que deu o troféu ao PSG após o empate em 1 a 1, Nasri não mediu palavras. Em entrevista ao programa “Late Football Club” do Canal+, o ex-jogador da seleção alegou que o árbitro passou a favorecer a equipe de Mikel Arteta após o intervalo.

“No segundo tempo, o árbitro marcou sistematicamente contra o Arsenal. Ele os puniu pelo tempo que perderam no primeiro tempo”, declarou Nasri. Os Gunners abriram o placar logo no início com Kai Havertz e passaram grande parte do primeiro tempo frustrando os atuais campeões com um bloqueio defensivo disciplinado, uma tática que Nasri acredita ter saído pela culatra com a equipe de arbitragem.