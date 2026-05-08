O Arsenal foi alertado de que “ninguém vai parar” o PSG, enquanto uma lenda da Premier League explica por que Mikel Arteta deve deixar Viktor Gyokeres no banco para o confronto decisivo da final da Liga dos Campeões

Em entrevista à Paddy Power, Butt expressou sua convicção de que a equipe de Luis Enrique é a grande favorita para levantar o troféu em Budapeste. Butt afirmou: “Não vejo ninguém derrotando o PSG. O Arsenal não tem nenhuma ameaça no contra-ataque, não tem ninguém com velocidade para fazer isso.

"Achei que a defesa seria a ruína do PSG contra o Bayern, especialmente com Achraf Hakimi fora e Marquinhos com dificuldades de velocidade devido à idade. Mas eles foram sólidos. Seus jogadores de ataque são simplesmente incríveis. Eles são os favoritos absolutos para vencer, mas em um jogo único...

"Eu colocaria o PSG como grande favorito, 70-30. Quando eles atingem o seu melhor, ninguém os para. Consigo ver o plano de jogo do Arsenal – recuar, jogar fechado, defender bem. Mas eles vão ter que escalar Leandro Trossard, porque ele é o único com velocidade. Se escalarem Viktor Gyokeres, ele não consegue contra-atacar de jeito nenhum, então eles vão ter dificuldades.

"As jogadas ensaiadas serão fundamentais; achei que o Bayern seria melhor nessas situações, já que o PSG é um time pequeno. Não descartaria o Arsenal de forma alguma; não ficaria surpreso se eles vencessem. Mas se o PSG começar com tudo nesse jogo, será imparável."