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O Arsenal foi alertado de que “ninguém vai parar” o PSG, enquanto uma lenda da Premier League explica por que Mikel Arteta deve deixar Viktor Gyokeres no banco para o confronto decisivo da final da Liga dos Campeões
O dilema tático do Arsenal
O Arsenal chegou à final da Liga dos Campeões após uma vitória difícil nas semifinais contra o Atlético de Madrid, garantindo assim um confronto decisivo contra o gigante francês em Budapeste no final do mês. Apesar de os Gunners terem encerrado a fase de grupos da competição com um histórico perfeito, antes de eliminarem o Bayer Leverkusen e o Sporting CP e, em seguida, derrotarem a equipe de Diego Simeone, o ex-meio-campista do Manchester United, Butt, acredita que falta a eles a velocidade necessária para punir um PSG que se mostrou surpreendentemente sólido contra o Bayern de Munique.
Butt argumenta que, embora a estrutura defensiva do Arsenal seja forte, sua atual configuração ofensiva pode ter dificuldades para fazer transições rápidas o suficiente para desequilibrar o gigante francês durante a grande final.
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A advertência de Butt a Arteta
Em entrevista à Paddy Power, Butt expressou sua convicção de que a equipe de Luis Enrique é a grande favorita para levantar o troféu em Budapeste. Butt afirmou: “Não vejo ninguém derrotando o PSG. O Arsenal não tem nenhuma ameaça no contra-ataque, não tem ninguém com velocidade para fazer isso.
"Achei que a defesa seria a ruína do PSG contra o Bayern, especialmente com Achraf Hakimi fora e Marquinhos com dificuldades de velocidade devido à idade. Mas eles foram sólidos. Seus jogadores de ataque são simplesmente incríveis. Eles são os favoritos absolutos para vencer, mas em um jogo único...
"Eu colocaria o PSG como grande favorito, 70-30. Quando eles atingem o seu melhor, ninguém os para. Consigo ver o plano de jogo do Arsenal – recuar, jogar fechado, defender bem. Mas eles vão ter que escalar Leandro Trossard, porque ele é o único com velocidade. Se escalarem Viktor Gyokeres, ele não consegue contra-atacar de jeito nenhum, então eles vão ter dificuldades.
"As jogadas ensaiadas serão fundamentais; achei que o Bayern seria melhor nessas situações, já que o PSG é um time pequeno. Não descartaria o Arsenal de forma alguma; não ficaria surpreso se eles vencessem. Mas se o PSG começar com tudo nesse jogo, será imparável."
Arteta elogia Gyokeres como "excelente"
Arteta elogiou Gyokeres após a contribuição incansável do atacante na vitória dominante sobre o Atlético na semifinal desta terça-feira. O técnico do Arsenal destacou o impacto psicológico do sueco sobre a torcida e sua disciplina tática ao estabelecer um ritmo defensivo, garantindo a vitória por 1 a 0 naquela noite e a classificação com uma vantagem de 2 a 1 no placar agregado.
O espanhol disse: “Ele foi imenso. Dá para ver a reação da torcida toda vez que ele tem a bola; o ritmo de trabalho dele e o que ele está dando à equipe são simplesmente incríveis. Quando se fala de Gyokeres, ele é o primeiro a definir o tom, o ritmo e os hábitos que demonstra quando não temos [a bola], e isso é um esforço coletivo.”
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Prioridades na disputa pelo título da Premier League
Antes de voltar sua atenção para Budapeste, o foco imediato do Arsenal é garantir o título da Premier League, agora que a equipe entra nas três últimas partidas da temporada 2025-26. O time do norte de Londres está atualmente em uma posição confortável, com cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City; embora a equipe de Pep Guardiola tenha um jogo a menos, a vantagem está claramente do lado dos jogadores de Arteta. O técnico terá que decidir se vai utilizar a velocidade de Trossard contra a linha alta do PSG, mas sua equipe precisa primeiro manter a eficiência no campeonato nacional para, potencialmente, chegar à Hungria como campeã inglesa.