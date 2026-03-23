O Arsenal foi aconselhado a aprender a jogar de forma mais agressiva após a derrota na final da Carabao Cup, enquanto um ex-jogador do clube afirma que a decisão de escalar Kepa Arrizabalaga não foi um erro

Em entrevista ao Covers.com, o ex-zagueiro do Arsenal, Sagna, recusou-se a culpar o goleiro pelo resultado, apontando, em vez disso, para a falta de pragmatismo tático no segundo tempo. Ele sugeriu que uma abordagem mais direta poderia ter dado à equipe uma chance maior de sair vitoriosa.

Sagna disse: “Mikel Arteta não cometeu um erro ao escalar Kepa no gol em vez de David Raya. Kepa é um goleiro de ponta e, embora seu erro tenha custado um gol ao Arsenal, não foi a única razão pela qual os Gunners perderam o jogo. O Arsenal começou a recuar no segundo tempo e acabou convidando a pressão do Manchester City. Eles precisam aprender a jogar sujo e lançar a bola para longe para aliviar um pouco da pressão e posicionar um bloco mais avançado, em vez de ficarem na própria área. Sempre que ganhavam a bola, insistiam em construir jogadas pela defesa e foram punidos por isso.

"Se Kai Havertz tivesse marcado sua chance no início da partida, o resultado poderia ter sido completamente diferente. Ele precisava ter chutado um pouco mais cedo para ter mais espaço para mirar, mas James Trafford fez uma série de grandes defesas — ele merece muitos elogios por seu desempenho. O Arsenal precisa esquecer esse resultado e aprender com seus erros. Arteta vai usar a derrota de domingo para inspirar sua equipe no restante da temporada e disputar os três principais troféus pelos quais eles têm grandes chances de conquistar.”