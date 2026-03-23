Getty Images Sport
Traduzido por
O Arsenal foi aconselhado a aprender a jogar de forma mais agressiva após a derrota na final da Carabao Cup, enquanto um ex-jogador do clube afirma que a decisão de escalar Kepa Arrizabalaga não foi um erro
A decepção de Wembley
As aspirações do Arsenal de conquistar um título nacional foram frustradas em Wembley, quando dois gols de Nico O’Reilly no segundo tempo garantiram a vitória do City. Apesar de um primeiro tempo disputado, os Gunners não conseguiram converter sua pressão em gols, com Kai Havertz vendo uma oportunidade de ouro ser frustrada por James Trafford antes que o ímpeto da partida mudasse decisivamente devido a um erro custoso de Kepa. O erro do espanhol destaca uma preocupação crescente para a equipe de Arteta, que agora registrou sete erros individuais que resultaram em gols nas últimas 22 partidas — um aumento acentuado em relação à sua anterior confiabilidade defensiva.
- Getty Images Sport
Sagna defende Kepa e diz aos Gunners para “jogarem sujo”
Em entrevista ao Covers.com, o ex-zagueiro do Arsenal, Sagna, recusou-se a culpar o goleiro pelo resultado, apontando, em vez disso, para a falta de pragmatismo tático no segundo tempo. Ele sugeriu que uma abordagem mais direta poderia ter dado à equipe uma chance maior de sair vitoriosa.
Sagna disse: “Mikel Arteta não cometeu um erro ao escalar Kepa no gol em vez de David Raya. Kepa é um goleiro de ponta e, embora seu erro tenha custado um gol ao Arsenal, não foi a única razão pela qual os Gunners perderam o jogo. O Arsenal começou a recuar no segundo tempo e acabou convidando a pressão do Manchester City. Eles precisam aprender a jogar sujo e lançar a bola para longe para aliviar um pouco da pressão e posicionar um bloco mais avançado, em vez de ficarem na própria área. Sempre que ganhavam a bola, insistiam em construir jogadas pela defesa e foram punidos por isso.
"Se Kai Havertz tivesse marcado sua chance no início da partida, o resultado poderia ter sido completamente diferente. Ele precisava ter chutado um pouco mais cedo para ter mais espaço para mirar, mas James Trafford fez uma série de grandes defesas — ele merece muitos elogios por seu desempenho. O Arsenal precisa esquecer esse resultado e aprender com seus erros. Arteta vai usar a derrota de domingo para inspirar sua equipe no restante da temporada e disputar os três principais troféus pelos quais eles têm grandes chances de conquistar.”
Um mal-olhado histórico
A derrota reforça ainda mais o histórico desastroso do Arsenal nesta competição, já que o clube se tornou o primeiro a perder quatro finais consecutivas da Copa da Liga. Para Kepa, pessoalmente, a tarde foi igualmente sombria; ele já disputou três finais da Copa da Liga sem nunca ter levantado o troféu, igualando o recorde de Les Sealey e Roy Keane.
- Getty Images
Um teste de resiliência
O Arsenal precisa rapidamente superar essa decepção em Wembley, já que volta à acirrada disputa pelo título da Premier League com uma vantagem de nove pontos na liderança da tabela. O mês de abril será um teste decisivo para a busca pelo triplo, com os Gunners prestes a enfrentar um calendário exaustivo que inclui uma partida das quartas de final da FA Cup contra o Southampton e um confronto das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting CP. O maior desafio do técnico talvez seja implementar a gestão “sujo” do jogo que Sagna pediu, já que o time enfrenta uma sequência potencialmente decisiva de partidas do campeonato contra Bournemouth, Manchester City e Newcastle.