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O Arsenal fecha acordo de transferência de Christos Tzolis por 34 milhões de libras com o Club Brugge, enquanto Mikel Arteta reforça o ataque
O Arsenal busca um substituto para Trossard
De acordo com o The Athletic, o Arsenal chegou a um acordo de 34 milhões de libras com o Club Brugge para a contratação do ponta Tzolis. O clube do norte de Londres está finalizando a contratação do jogador de 24 anos, enquanto Mikel Arteta busca reforçar seu ataque.
Essa transferência ocorre logo após a ida de Leandro Trossard para o Besiktas por 17 milhões de libras, que foi finalizada no início desta semana. Vale destacar que a busca do Arsenal por Tzolis é vista como uma negociação independente, totalmente separada de seu possível interesse em Morgan Rogers, do Aston Villa, ou em outros alvos, já que o ponta-esquerdo grego representa um perfil tático específico altamente cobiçado pela comissão técnica de Arteta.
- (C)Getty Images
Mudança estratégica após a recusa da Juventus
A busca do Arsenal por reforços para o ataque neste verão levou o clube a explorar várias opções de destaque em toda a Europa. Antes de avançar na tentativa de contratação de Tzolis, os Gunners haviam manifestado interesse no astro da Juventus, Kenan Yildiz. No entanto, após o clube italiano afirmar categoricamente que o jogador da seleção turca não estava à venda, o Arsenal rapidamente se voltou para outros alvos em sua lista de opções.
Em 12 de junho, o The Athletic revelou que o time da Premier League estava explorando ativamente a contratação de Tzolis, com fontes sugerindo, na época, que um acordo poderia ser fechado por cerca de € 40 milhões. Embora o Crystal Palace já tivesse tentado contratar o ponta no verão passado — mas visto o Brugge rejeitar categoricamente suas propostas —, os Gunners agora conduziram com sucesso as negociações para garantir um avanço nesta janela de transferências.
Um retorno ao futebol inglês
A contratação pelo Arsenal marcará o retorno de Tzolis ao futebol inglês, após uma passagem anterior de três anos pelo Norwich City. Durante sua passagem por Carrow Road, o ponta disputou 30 partidas em todas as competições, incluindo 14 na Premier League. Sua passagem por Norfolk acabou sendo marcada mais pelo crescimento profissional do que pela participação consistente no time titular, o que levou a várias passagens por empréstimo fora do clube.
Antes de sua transferência definitiva para o Brugge em 2024, o atacante passou por empréstimos ao Twente, na Holanda, e ao Fortuna Düsseldorf, na Alemanha. Foi na Bélgica, no entanto, que ele realmente revelou seu potencial, demonstrando uma maturidade recém-adquirida e provando que havia superado totalmente as dificuldades de adaptação que atrapalharam seus primeiros anos no ambiente físico do futebol inglês.
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Números impressionantes na Bélgica
Durante uma campanha espetacular com o Brugge na última temporada, Tzolis acumulou a incrível marca de 22 gols e 29 assistências em 52 partidas em todas as competições, ajudando o clube a conquistar seu 20º título da Pro League belga. Esse desempenho excepcional, tanto como finalizador preciso quanto como força criativa, fez dele um dos talentos mais cobiçados do futebol belga, apesar de ter recentemente se comprometido com o clube por um longo prazo, com um contrato válido até 2029.
Seu desempenho pela seleção nacional tem sido igualmente brilhante, representando uma ameaça confiável pelas laterais da Grécia. Com nove gols em 34 partidas pela seleção, Tzolis já provou seu valor no cenário mundial. Arteta estará ansioso para ver esse toque certeiro se transferir para a Premier League, enquanto o Arsenal busca defender com sucesso seu título do campeonato.
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