O Arsenal fecha acordo de transferência de Christos Tzolis por 34 milhões de libras com o Club Brugge, enquanto Mikel Arteta reforça o ataque

A busca do Arsenal por reforços para o ataque neste verão levou o clube a explorar várias opções de destaque em toda a Europa. Antes de avançar na tentativa de contratação de Tzolis, os Gunners haviam manifestado interesse no astro da Juventus, Kenan Yildiz. No entanto, após o clube italiano afirmar categoricamente que o jogador da seleção turca não estava à venda, o Arsenal rapidamente se voltou para outros alvos em sua lista de opções.

Em 12 de junho, o The Athletic revelou que o time da Premier League estava explorando ativamente a contratação de Tzolis, com fontes sugerindo, na época, que um acordo poderia ser fechado por cerca de € 40 milhões. Embora o Crystal Palace já tivesse tentado contratar o ponta no verão passado — mas visto o Brugge rejeitar categoricamente suas propostas —, os Gunners agora conduziram com sucesso as negociações para garantir um avanço nesta janela de transferências.



