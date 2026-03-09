O Arsenal explicou de forma direta por que não vai “destruir” o Bayer Leverkusen, enquanto os “irritados” Gunners buscam quebrar a maldição do troféu da Liga dos Campeões

Aliadiere, no entanto, tem receio de fazer previsões ousadas. Questionado sobre se isso incomodaria os torcedores do Emirates Stadium, já que a glória da Liga dos Campeões tem se mostrado difícil de alcançar, enquanto times como Manchester United, Chelsea, Liverpool e Manchester City já conquistaram esse título, Aliadiere — falando em parceria com o cassino 7bet UK — disse ao GOAL: “Sim, claro. Eu mesmo fico chateado por não termos conseguido isso na minha época, porque éramos o time invencível e fiquei muito desapontado por não termos conseguido. Conseguimos chegar à final no ano seguinte e perdemos.

Ainda não ganhamos a Liga dos Campeões, mas tenho certeza de que isso vai acontecer. Estávamos muito perto no ano passado e, nos últimos obstáculos, não conseguimos cruzar a linha de chegada. Acho que temos um time muito melhor este ano, então acredito que este pode ser o ano.

Não vou ser aquele que tenho ouvido ultimamente a dizer: “Sim, temos o melhor sorteio, já podemos começar a pensar no futuro”. Não sou assim porque conheço o futebol e sei que é preciso ganhar os jogos. Não se deve começar a pensar em quem se vai enfrentar nas quartas de final e nas semifinais antes mesmo de jogar contra o Leverkusen, porque o Leverkusen vai ser um jogo difícil.

“Se você não levar todos os adversários 100% a sério, será derrotado. Não há muita margem neste jogo nesse nível. Se você não estiver 100%, será derrotado. Não importa contra quem você joga naquele dia, você tem que estar concentrado e já vimos isso.

Não conseguimos vencer o último colocado da liga [Wolves] em seu campo, então o que faz você achar que pode ir ao Leverkusen e derrotá-los? Você tem que ser realista. Você começa um jogo, vai a um grande clube na Alemanha, não vai ser fácil.

“Tantas coisas podem acontecer em um jogo de futebol – cartões vermelhos, suspensões, gols contra, tudo pode acontecer. Você só precisa tentar aproveitar cada jogo que vier e, às vezes, sinto que você se empolgam um pouco porque já está vendo seu time vencendo todos os outros antes mesmo de chegar lá.

Não me interpretem mal, prefiro jogar contra o Leverkusen e o Sporting do que ter que jogar contra o Bayern de Munique, o Real Madrid, o Man City ou esses clubes. Mas, no final das contas, você ainda tem que fazer o seu trabalho. Se não fizer, será derrotado. É simples assim.”